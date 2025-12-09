Держмайно на продаж: як придбати державні та комунальні активи

Продаж комунального майна — це важливий крок у розвитку економіки України, підвищенні ефективності управління активами та залученні інвестицій. Коли об’єкти, які державі чи громадам більше не потрібні або використовуються неефективно, переходять до приватних власників, це створює нові можливості для бізнесу. Крім того, держава отримує надходження до бюджету, і перестає нести витрати на утримання того чи іншого об’єкту.

Система Прозорро.Продажі забезпечує відкритий, чесний і конкурентний процес торгів, де кожен охочий може взяти участь в електронному аукціоні. А майданчик Zakupivli.Pro не лише надає технічну можливість подати пропозицію, а й забезпечує якісну підтримку та супровід, щоб підвищити шанси на перемогу в аукціоні.

Що таке державне та комунальне майно, що виставляється на продаж?

Державним та комунальним майном є активи, які належать державі або територіальним громадам. Продаж держмайна може відбуватись з різних причин: через неефективне використання, необхідність списання, приватизацію або оптимізацію портфеля активів.

До категорій такого майна входять:

об’єкти нерухомості (незавершені будівництва, приміщення, майнові комплекси);

земельні ділянки;

транспортні засоби;

обладнання;

пакети акцій державних підприємств.

Переваги купівлі державного чи комунального майна

Участь в онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі — це можливість отримати активи на вигідних умовах. Основні переваги:

Прозорість: усі дії та ставки фіксуються в електронній системі.

усі дії та ставки фіксуються в електронній системі. Законність: процедура регламентована та захищена законодавством.

процедура регламентована та захищена законодавством. Надійність: продавцем виступає держава або громада.

продавцем виступає держава або громада. Унікальні об’єкти: нерухомість у центральних районах міст, промислові комплекси, спеціалізоване обладнання тощо.

Роль Прозорро.Продажі та майданчика Zakupivli.pro

Система працює за принципом «усі бачать усе», що забезпечує рівні умови для всіх учасників. На майданчику Zakupivli.Pro ви можете знайти актуальні аукціони, ознайомитися з документами, подати заявку та взяти участь у торгах. Майданчик є офіційним учасником системи Прозорро.Продажі й забезпечує підтримку на кожному етапі.

Покроковий алгоритм купівлі майна

Крок 1. Реєстрація. Створіть обліковий запис на Zakupivli.Pro,активуйте його та отримайте доступ до участі в аукціонах.

Крок 2. Пошук об’єкта. Використовуйте фільтри, тематичні категорії та підписку на нові оголошення, щоб швидко знаходити потрібні лоти.

Крок 3. Аналіз інформації. Ознайомтеся з описом майна, фото, технічною документацією, умовами продажу, стартовою ціною та вимогами щодо використання об’єкта (якщо такі є).

Крок 4. Фізичний огляд. Рекомендується відвідати локацію, щоб перевірити фактичний стан майна та впевнитися у відповідності до технічного опису. Це можна зробити за домовленістю з продавцем.

Крок 5. Підготовка документів і внесення гарантійного платежу. Підготуйте необхідні документи — для юридичних та фізичних осіб їх перелік відрізняється. Сплатіть гарантійний та реєстраційний внесок згідно з умовами аукціону.

Крок 6. Участь в електронному аукціоні. Подайте свою ставку, дочекайтеся дати аукціону та візьміть в ньому участь.

Дії після перемоги

Переможець отримує офіційне повідомлення та підписує протокол торгів. Далі потрібно сплатити вартість лота у визначений термін, укласти договір купівлі-продажу та зареєструвати право власності. Фінальним етапом є підписання акта прийому-передачі майна.

Юридичні аспекти

Перед участю в торгах варто перевірити повноваження продавця, можливі обмеження використання майна та за потреби залучити юриста. Це допоможе уникнути непорозумінь під час оформлення угоди або врегулювання потенційних спорів.

Висновок

Придбання державного та комунального майна через Прозорро.Продажі — це надійний спосіб отримати цінні активи на чесних і конкурентних умовах. Використовуйте можливості офіційного майданчика Zakupivli.Pro, щоб пройти всі етапи участі впевнено, безпечно та ефективно.