Дата публікації

"Донатний виклик" повернувся: Megapolis+ реалізував новий етап кампанії у трьох містах

Фокус кампанії 2025 року — залізничні вокзали
Фокус кампанії 2025 року — залізничні вокзали. Фото надане пресслужбою холдингу

Рекламний холдинг Megapolis+ долучився до нового етапу благодійної ініціативи "Донатний виклик", яку реалізують Bolt, Visa та фонд "Повернись живим", — і запустив масштабну OOH-кампанію у Києві, Львові й Дніпрі.

Фокус кампанії 2025 року — залізничні вокзали: місця з великою концентрацією пасажирів, для яких поїздки з Bolt — логічне продовження маршруту. Megapolis+ підібрав форматну сітку так, щоб супроводжувати пасажирів на всьому шляху: від платформи до виходу в місто.

У Києві кампанію розміщено на перонах, у підземних переходах, вестибюлях та інших ключових зонах Центрального вокзалу. Основний акцент — брендування понад 150 колон на платформах: формат забезпечив максимальну помітність незалежно від напрямку руху пасажирів. Це — перше настільки масштабне брендування колон на платформах в історії "Укрзалізниці". Паралельно було оновлено й навігацію: покажчики на колонах стали зручнішими для тих, хто поспішає на поїзд.

У Львові кампанію розміщено на великоформатних носіях у підземних переходах, у Дніпрі — на різноманітних конструкціях у центральному вестибюлі вокзалу.

Для Megapolis+ це — продовження кампанії, запущеної торік. У 2024 році перший етап "Донатного виклику" охопив чотири міста, а кульмінацією стало табло на київському вокзалі, яке в реальному часі показувало кількість донатів і район столиці, що лідирує. Минулого року бренд-комунікація отримала три нагороди Effie Awards.

Креативну ідею, концепцію та візуальний стиль кампанії розробила агенція Rockets. Megapolis+ відповідав за підбір форматів, медіапланування й реалізацію OOH-розміщення.