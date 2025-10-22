«Ekipazh» — технологічні рішення для сучасного скління

Сучасна архітектура вимагає від скління більше, ніж просто захисту від негоди. Сьогодні вікна, двері та фасадні конструкції є ключовими елементами енергоефективності, безпеки та естетики будівлі. В умовах посилення вимог до теплоізоляції та візуальної привабливості об'єктів, роль надійного та технологічного виробника виходить на перший план.

Компанія «Ekipazh», що працює на українському ринку вже два десятиліття, стала одним із тих гравців, які не просто слідують галузевим стандартам, а й активно їх формують, пропонуючи комплексні інженерні рішення для житлового та комерційного будівництва.

Досвід, перевірений часом та масштабом

«Ekipazh» розпочала свою діяльність у 2005 році. За ці майже 20 років компанія пройшла шлях від регіонального постачальника до одного з найбільших в Україні виробників світлопрозорих конструкцій. Тисячі реалізованих проєктів у Харкові, Києві та інших містах стали наочним підтвердженням стійкого розвитку та професіоналізму.

Географія роботи компанії не обмежується внутрішнім ринком. Продукція Екіпаж успішно експортується до країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, що свідчить про її відповідність найвищим міжнародним вимогам.

Важливою перевагою, яка дозволяє «Ekipazh» гарантувати стабільно високу якість, є наявність власної виробничої бази. Компанія оперує трьома сучасними заводами, розташованими у містах Златопіль (Харківська область), Бровари (Київська область) та Хмельницький. Така інфраструктура забезпечує повний контроль над процесом — від вибору сировини до фінального складання, а розвинена логістична мережа покриває всю територію України. Це дає змогу дилерам, архітекторам та девелоперам покладатися на виробника вікон як на стратегічного партнера.

Сертифікація та інженерна відповідальність

Якість у «Ekipazh» — це не декларація, а результат системного підходу, підкріплений незалежними експертизами. Уся продукція проходить обов’язковий внутрішній контроль та має офіційні Українські сертифікати відповідності.

Прагнення до досконалості підтверджується також міжнародним визнанням. Конструкції «Ekipazh» сертифіковані та регулярно проходять перевірки європейськими інститутами, зокрема відомим німецьким ift Rosenheim. Це дає замовникам впевненість у тому, що вони отримують не просто віконну систему, а продукт, що гарантує довговічність, енергоефективність та безпеку на рівні світових стандартів.

Технології: оптимальний вибір матеріалів

У виробничому процесі компанія використовує лише перевірені та інноваційні матеріали. Для металопластикових вікон застосовуються профільні системи провідних брендів: надійні вікна WDS (Україна), високотехнологічні вікна Aluplast (Німеччина), а також власна торгова марка Ekipazh, що є результатом багаторічного досвіду.

Особлива увага приділяється фурнітурі — механізму, що забезпечує функціональність і надійність конструкції. Тут використовуються передові рішення від українського бренду Axor та німецьких лідерів Winkhaus і Roto.

Крім того, компанія має власні потужності для виготовлення склопакетів, що дозволяє реалізовувати проєкти будь-якої складності. Це стосується як великогабаритних конструкцій, так і спеціалізованих рішень із загартованим склом або склом триплекс, які критично важливі для забезпечення безпеки та шумоізоляції.

Естетика та функціональність алюмінієвих систем

Окремою експертною нішею «Ekipazh» є робота з алюмінієм. Використання цього матеріалу відкриває необмежені можливості для сучасного дизайну, дозволяючи створювати міцні, легкі та довговічні фасадні й внутрішні конструкції. Компанія працює з преміальними грецькими алюмінієвими системами Alumil, а також пропонує власну торгову марку Alulight, яка демонструє ідеальне співвідношення ціни та якості.

Вершиною технологічного підходу є безрамне скління. Цей тренд поєднує мінімалістичну естетику, максимальну функціональність і точність монтажу. Рішення Ekipazh у цій сфері дозволяють ефективно склити тераси, веранди, створювати елегантні офісні перегородки зі скла, вітрини магазинів та високотехнологічні двері з алюмінію. Незалежно від того, чи йдеться про скління балконів у житловому комплексі, чи про фасад бізнес-центру, інженери компанії знаходять оптимальне рішення.

Партнерство та об'єкти національного масштабу

Співпраця «Ekipazh» охоплює широкий спектр — від приватних замовників, які прагнуть встановити якісні пластикові вікна у своєму будинку, до великих девелоперських компаній і державних структур. Реалізовані об’єкти національного рівня чітко підкреслюють масштаби, інженерну експертизу та рівень довіри до компанії.

«Ekipazh» активно співпрацює з архітекторами та дизайнерами, що дає змогу впроваджувати нестандартні та унікальні проєкти, де важлива не лише надійність металопластикових вікон чи дверей, але й їхня здатність інтегруватися у загальну дизайнерську концепцію.

Чому інвестори обирають «Ekipazh»

Вибір партнера у сфері скління — це довгострокова інвестиція. Компанія «Ekipazh» пропонує замовникам низку вагомих переваг:

Досвід і технології: Майже 20 років стабільної роботи на ринку.

Майже 20 років стабільної роботи на ринку. Контроль якості: Від первинної сировини на заводі до встановлення конструкції та повного гарантійного обслуговування.

Від первинної сировини на заводі до встановлення конструкції та повного гарантійного обслуговування. Сучасні рішення: Широкий асортимент — від класичних металопластикових вікон до високотехнологічного безрамного скління та складних алюмінієвих систем .

Широкий асортимент — від класичних до високотехнологічного та складних . Індивідуальний підхід: Здатність адаптувати виробництво під унікальні потреби кожного клієнта, чи то приватна особа, чи великий забудовник.

«Ekipazh» — це поєднання інженерної точності, передового дизайну та довіри, перевіреної роками успішної роботи. Для тих, хто шукає надійність, інновації та якість, що підтверджена часом та європейськими сертифікатами. Виробник пропонує не просто продукт, а готове технологічне рішення. Дізнайтесь більше про проєкти й рішення компанії на офіційному сайті: https://oknaekipazh.com.ua/