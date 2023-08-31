Ексдиректор Ковальчук зберігає вплив на "Укренерго" - ЗМІ

Компанії, пов'язані з родичами колишнього т.в.о. директора "Укренерго" Всеволода Ковальчука, продовжують бути підрядником НЕК "Укренерго". Зокрема, ТОВ "Хорос", до якої мають відношення члени родини Ковальчука.



Про це йдеться у публікації порталу Апостоф з посиланням на лист Держаудитслужби.

За даними видання, на одному з контрактів, підрядником у якому було це ТОВ, "Укренерго" втратило 183 млн грн – бо посадовці "Укренерго" не перерахували вартість контракту після того, як генпідрядник Inabensa S.A. не зміг виконувати свої зобов'язання.

"Відсутність контролю з боку "Укренерго" та не проведення коригування вартості контракту на суму 183 357 591,28 грн (149 842 050,60 грн + 33 515 540,65 грн), яка виникла в результаті різниці між коштами, сплаченими НЕК "Укренерго" на користь представництва Inabensa S.A. та фактичною вартістю робіт, виконаних субпідрядними організаціями, що своєю чергою призвело до зайвих витрат НЕК "Укренерго", – цитують журналісти акт Держаудитслужби.

Як зазначається у публікації, ТОВ "Хорос" було субпідрядником при будівництві ЛЕП 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська. Вартість будівництва складала 4,89 млрд грн. Підрядна організація - іспанська Inabensa S.A. зірвала терміни, бо перебувала у стані банкрутства. "Укренерго" не вжило заходів, щоб стягнути збитки, спричинені порушенням умов контракту на 11,184 млн євро. За даними ДАС, роботи виконувалися українськими субпідрядниками - ТОВ "Структум" та "Хорос". Різниця у вартості робіт від ТОВ "Структум" в рамках договорів, укладених з ТОВ "Хорос", та сумою, яку "Укренерго" заплатило генпідряднику - 149,8 млн грн.

Колишній т.в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук до того, як у 2015 його призначили на посаду, з 2010 по 2013 очолював тендерний комітет компанії. "Укренерго" працювала з компанією "Укренергомонтаж", яку пов’язували з оточенням Януковича та ексміністра енергетики Бойка. "Укренергомонтаж" почав вигравати тендери "Укренерго" у 2011. За 3 роки компанія виграла у НЕК підрядів на 3,78 млрд грн, з вартістю в 2-2,5 рази вищою від ринкових. ДФС вказувала, що у 2011-2013 "Укренерго" провело з порушеннями 12 закупівель, на 2,066 млрд грн.

"Ревізією встановлена різниця між вартістю придбаних контрагентами товарно-матеріальних цінностей та реалізованих ДП "НЕК "Укренерго" на суму 79 752 030 грн, завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 14 300 000 грн. та не підтверджених витрат на 3 400 000 грн", – йдеться у публікації.

Генпрокуратура у 2015, розслідуючи, як керівник "Укренерго" часів Януковича лобіював фірми родини на тендерах, добилася доступу до документів компаній, підконтрольних Ковальчуку та його родини, свідчить ухвала Печерського суду: "Колишній голова комітету з конкурсних торгів, перший заступник директора ДП НЕК "ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах, з метою привласнення державних коштів у період 2010-2014 сприяв та продовжує сприяти підконтрольним йому та членам родини підприємствам у визнанні їх переможцями у державних закупівлях товарів робіт послуг ДП НЕК "ІНФОРМАЦІЯ_3".

Інформацію про компанії, що пов’язані з родичами Ковальчука, роз'яснили "Наші гроші": "Державні кошти зараховувались ТОВ "Хорос", а далі під виглядом плати за виконані роботи, надані послуги, зараховувались ТОВ "ВАККА", ТОВ "Тілос", ТОВ "Виробничо-комерційній компанії "Укрбудінвест-2000", засновником, директором чи розпорядником яких є сестра підозрюваного". Йдеться про Анну Ковальчук – сестру Всеволода Ковальчука.

Також у 2014 "Наші гроші" повідомляли: "Директором "Хороса" є Дмитро Кузнік. Особа з таким же ПІБ обіймає посаду керівника у ТОВ "Рейзорс Дистриб’юшин Компані", основним власником якого є Всеволод Ковальчук".