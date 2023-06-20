Фізична активність та емоційна стійкість є двома обов’язковими складовими, які детермінують здорову людину

Враховуючи сучасні реалії, велика кількість людей щоденно зіткається з такими психічними явищами, як стресогенність, емоційна напруженість, психотравмуючі ситуації та психічне виснаження.

Особливо актуальною наразі є проблема збереження емоційної стійкості людей, які постійно знаходяться у стресогенних умовах та змушені долати психічне навантаження. Є певні засоби для збереження та загартовування емоційної стійкості, такі як налагодження міжособистісних стосунків та взаємодія з оточуючим суспільством; розвиток гнучкого мислення та налаштовування самосвідомості; фізична активність та зміна роду діяльності.

Фізична активність є одним з найбільш бюджетних на всебічно корисних видів поліпшення емоційного самоконтролю. Помірні фізичні навантаження є головними постійними чинниками у підтримці здоров’я: вони є засобом профілактики заховорень, сприяють розвитку фізичної витривалості та домагають набути контрою над психо-емоційним станом людини.

Найбільш оптимальним та доступним варіантом є в міру тривалі прогулянки (не менше ніж тридцять хвилин на день), активні види відпочинку, які потребують фізичної роботи м’язів, наприклад беговая дорожка та виконання фізичних вправ у домашніх умовах. Найчастіше під активними видами відпочинку розуміють непрофесійне заняття спортом.

Вчені довели, що заняття фізичною активністю сприяє зниження вироблення гормонів адреналіну та кортизолу, які виробляються під час фізіологічної реакції на стрес. Окрім цього, фізична активність сприяєвиробленню таких гормонів, як дофамін, серотонін, ендорфін, окситоцин та тестостерон. Серотонін та ендорфін, більше відомі як «гормони щастя» впливають на настрій та емоційний стан людини. Окситоцин корелює настрій та фізичний стан людини, взаємопов’язуючи та поліпшуючи їх.

Окрім зняття стресу на фізіологічному рівні, коли тіло під час виконання спортивних вправ позбувається напруженості через спільну роботу всіх органів, фізичну активність можна порівняти з медитацією, бо повторення рухів під час вправ допомагає людині зосереджуватися на власному тілі, а не нав’язливих емоційних процесах. Завдяки цьому людина зберігає ясність розуму та покращує емоційний інтелект.

Якщо людина вирішує зайнятися фізичною активністю, то влучними будуть будь-які види вправ, зокрема швидка ходьба, біг, їзда на велосипеді. Для цього треба купить велосипед. Доречне заняття спортивними іграми та помірні вправи на зміцнення м’язів.

Як правильно почати привчати свій організм до тренувань?

По-перше, необхідно виявити той рівень фізичних навантажень, який буде доречним саме для вашого тіла. Потрібно враховувати власні можливості та стан здоров’я, бо тренувальна програма або вид спортивної гри добирається лише згідно індивідуальних особливостей. У цьому допоможе відвідування професійного тренера (за можливістю) або лікаря.

По-друге, щоб тренування були якісними та корисними, вони повинні бути поступовими та містити між собою перерви. Фізичне навантаження повинно збільшуватися помірно, інакше стрімке збільшення навантаження на організм та м’язову ткань збільшить ризик травм , посприяє відчуттю втомленості та позбавить бажання продовжувати процес тренування.

По-третє, обов’язково потрібно рівномірно навантажувати кожну групу м’язів, не роблячи опір лише на одну частину тіла.

В-четвертих, запорукою успіху від заняття фізичною активністю є отримання задоволення від тренування. Важливо обрати саме той вид активності, який подобається особисто вам, інакше замість емоційного відпочинку людина лише збільшить напругу на тіло та мозок.

В-п’ятих, атмосфера, у якій проходять ваші тренування, суттєво впливає не тільки на їх результат, а ще й на роботу емоційного інтелекту. Під час заняття фізичною активністю потрібно максимально абстрагуватися від подразнюючих чинників, на які ви можете відволіктися.

Враховуючи роботу емоційного інтелекту під час тренувань, важливим аспектом процесу є усвідомлення досягнених результатів. Фізична активність, навіть при розгляді з боку корегування рівня емоційної стійкості, є систематичною працею органів та м’язів, а тому успіхи у процесі тренування слід вважати власними перемогами. Це покращує зовнішню мотивацію, яка з часом перетворюється на внутрішню: мозок, отримуючи позитивні емоції після досягнення цілей фізичної активності, починає асоціювати процес тренування з виробленням ендорфіну та серотоніну.

Фізична активність поділяється на певні види. Для покращення самопочуття, емоційного стану, та подолання напруження, найпоширенішим є використання наступних засобів:

Дихальна гімнастика. Окрім профілактики емоційного збудження та стресового стану, вона є лікувальним та реабілітаційним методом подолання наслідків деяких хвороб. Дихальна гімнастика майже немає протипоказань та її можна використовувати в обмеженому просторі. Однією з найпоширеніших систем дихальної гімнастики є система Костянтика Павловича Бутейко. Комплекс загально розвиваючих вправ, під час виконання якого чергується робота різних м’язових груп. Він також є засобом профілактики захворювання, поліпшує настрій та допомагає концентруватися на фізичній, а не на емоційній активності. Активність на свіжому повітрі: ходьба, біг, стрибки, спортивні ігри. Одним з видів самозаспокоєння та прояву фізичної активності є їзда на велосипеді. Вона покращує дихальні процеси та обмін речовин, сприяє зміцненню м’язів, та тренує очі. Окрім цього, витрата енергії під час пересування на цьому виді транспорту покращує настрій та зменшує почуття втомленості.

Такі помірні фізичні навантаження надають людині можливість людині бути витривалою, підтримують здоров’я внутрішніх органів та м’язів, впливають на загальний рівень емоційного самоконтролю та значно зменшують стресове навантаження.