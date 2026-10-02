Fotbo AI прибирає технічний бар’єр між підприємцем і запуском власного сайту

Fotbo представила AI-конструктор, який об’єднує в одному сервісі створення, редагування, хостинг і публікацію сайтів. Продукт розроблений для користувачів, яким потрібна власна сторінка в інтернеті, але які не хочуть окремо працювати з дизайном, кодом і серверною інфраструктурою.

Основним інтерфейсом Fotbo AI є чат. Користувач описує завдання своїми словами: розповідає про бізнес, потрібні розділи, аудиторію та бажаний стиль. Після цього AI створює структуру сторінок, тексти, зображення та візуальні елементи.

Замість ручного редагування блоків користувач продовжує діалог. Можна попросити зробити текст коротшим, змінити акцентний колір, додати форму, створити нову сторінку або повністю змінити стиль. Такий підхід скорочує кількість технічних рішень, які потрібно прийняти перед запуском.

Окрема частина продукту – інфраструктура. Сайт можна опублікувати безпосередньо у Fotbo AI, не купуючи та не налаштовуючи сервер. Конструктор сайтів підтримує власні домени та базові SEO-інструменти. Для користувачів, яким потрібна подальша технічна робота з проєктом, передбачені GitHub-інтеграція й експорт коду.

Fotbo.AI насамперед розрахований на малий бізнес, підприємців, фрилансерів і невеликі команди. Він підходить для ситуацій, коли потрібно швидко перевірити ідею, запустити лендинг, зібрати портфоліо або створити простий сайт компанії без окремої команди розробки.

Один проєкт можна створити на Free-тарифі. Live-тариф коштує €15 на місяць, включає 1500 кредитів, необмежену кількість проєктів, публікацію, власний домен, GitHub-інтеграцію та експорт коду.

Для читачів Dilo.ua доступний промокод FOTBO20 зі знижкою 20% на перші три місяці підписки.

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