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Гід актуальними стилями: які напрямки дизайну потребують індивідуального підходу

Гід актуальними стилями: які напрямки дизайну потребують індивідуального підходу
Гід актуальними стилями: які напрямки дизайну потребують індивідуального підходу

Коли ми говоримо про інтер’єр, перше, що спадає на думку, — це стиль. Мінімалізм, лофт, скандинавський, ар-деко — здається, усе вже давно описано, розкладено по палітрах і прикладах. Але насправді стиль — це не набір готових рішень, а радше основа для особистого прочитання простору. І деякі стилі вимагають особливої гнучкості та тонкого індивідуального підходу — шаблони тут просто не працюють.

Особливо, коли йдеться про підбір і розставляння меблів. Саме в індивідуальному виготовленні розкривається характер інтер’єру. Якщо вам близькі унікальні рішення, варто звернути увагу на Віар Базар — платформу, яка відкриває безліч варіантів для створення особливого, неповторного простору.

Дизайн зі свободою на першому місці

Існують стилі, які дозволяють використовувати типові елементи — скажімо, сучасний мінімалізм або класика. Але є напрямки, де шаблони — вороги атмосфери. Там, де дизайн — не лише про гармонію, а й про творчість, сміливість і міксування епох.

До таких напрямків належать:

  1. Еклектика — коли стилі перетинаються, і стандартні меблі просто не вписуються в цю гру фактур і настроїв.
  2. Бохо — що більше тут індивідуальних деталей, то краще; ідеальне місце для кастомних шаф, полиць чи комодів.
  3. Ар-деко — з його симетрією, глибокими кольорами й блиском; тут усе має бути з характером.
  4. Джапанді — витончений мікс японського мінімалізму та скандинавського затишку, де акценти мають бути точними й особливими.
  5. Ретро/вінтаж — вимагає або дбайливого відновлення речей, або виготовлення нових, які «говорять» мовою минулого.

Підхід «пішов і купив у найближчому салоні» не працює — такі інтер’єри вимагають відчуття нюансів та вміння створювати унікальні об'єкти.

Фото 2 — Гід актуальними стилями: які напрямки дизайну потребують індивідуального підходу

Чому індивідуальний дизайн — це не примха

Замовлення персоналізованих рішень — це не просто спроба виділитися. Це спосіб адаптувати інтер’єр під свій ритм життя. Наприклад, якщо вам потрібне вузьке робоче місце, яке вписується між вікном і батареєю, — типових варіантів просто немає.

Те саме з кольорами: далеко не кожен готовий жити серед білого та бежевого. А підібрати насичений відтінок, який не «кричить», а розкриває атмосферу — це теж мистецтво. І саме тут починається справжній дизайн.

Індивідуальні рішення — це ще й про настрій. Предмети, які були створені спеціально під вас, завжди мають свою емоційну цінність. Вони формують настрій дому, стають частиною щоденних ритуалів і, зрештою, віддзеркалюють вас самих.

І якщо стиль — це мова інтер’єру, то індивідуальний підхід — це його інтонація.