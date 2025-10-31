Гнучкі умови, менші вимоги: новий продукт у cashtime

Вас вітає cashtime. До нас часто звертаються клієнти зі старими авто та низьким кредитним рейтингом. Зазвичай їм відмовляють у банках, а МФО пропонують шалені відсотки та дуже малі терміни фінансування.

Ми розуміємо, що майже кожен може опинитися в такій ситуації. А тому підготували нову пропозицію. Її умови дуже гнучкі, а вимоги до позичальника зважені. Головне — мати відповідну заставу. Формальностей — мінімум. Від вас — лише правильно заповнена заявка та стандартний пакет документів.

Кредит у cashtime — це реальне надійне рішення з розумними відсотками.

Проблеми клієнтів

Старе авто відлякує більшість кредитодавців. Банки хочуть, щоб його вік не перевищував 5–10 років. Але насправді багато старших машин зберігає високу вартість — особливо коли мова йде про преміальні бренди.

Ще однією проблемою є низький кредитний рейтинг. Причин його зниження може бути багато:

Випадкові прострочки — просто через неуважність.

Раптове падіння доходів, наприклад, звільнення.

Нестабільний дохід — характерний для підробіток і фрилансу.

І навіть відсутність кредитної історії — це теж мінус для банків! Якщо ви ніколи не брали позику, навряд вам одразу запропонують велику суму. Фінансова установа поки нічого не знає про вашу дисципліну та відповідальність — і це також проблема.

Рішення

На щастя, навіть у таких умовах залишаються шляхи розв’язання проблем. Новий продукт cashtime — це кредит під заставу авто зі зменшеними вимогами. Він має такі переваги:

Лояльні умови — приймаємо заявку навіть коли складна кредитна історія поєднується зі старим авто. Вартість машини — від 150 000 грн.

Оптимальні суми — від 10 до 35 тисяч гривень, достатньо для закриття більшості поточних витрат.

Швидкі виплати — гроші зазвичай приходять на картку протягом години з моменту підписання договору. Все оформлюється та підписується онлайн.

Дистанційне обслуговування — ви отримуєте кредит через застосунок cashtime без поїздки до офісу. Ми працюємо дистанційно по всій Україні, а також приймаємо клієнтів в офісі в Києві.

Надійність установи — cashtime вже 5 років допомагає клієнтам отримати необхідне фінансування. Ми працюємо під контролем НБУ, дотримуємося законодавства та забезпечуємо прозорість умов кредитування.

Кредит під заставу авто в cashtime — це оптимальне рішення у складних ситуаціях, коли на рахунку кожен день. Ви не витрачаєте зайвого часу й зусиль — подаєте заявку та зосереджуєтесь на найважливіших задачах. А коли ми приймаємо рішення, вам надходить сповіщення. Ви підписуєте договір у застосунку кваліфікованим електронним підписом, після чого гроші зараховуються на карту.

Як це працює

Для отримання кредиту під заставу авто достатньо зробити всього чотири кроки:

Встановіть мобільний застосунок. Доступний у Google Play та Apple App Store, сумісний з усіма сучасними смартфонами. Заповніть заявку. Документи можна подати онлайн. Ви заповнюєте стандартну форму, в якій вказуєте персональні дані, контакти та інформацію про авто. Підпишіть договір. Підписання також онлайн — за допомогою кваліфікованого електронного підпису у сервісі «Вчасно». Отримайте гроші. Кошти переказуються на карту будь-якого українського банку, яка прив’язується до вашого акаунту в застосунку.

Потрібно більше інформації? Все прозоро описано на нашому сайті — з роз’ясненням термінів повернення грошей і відсоткових ставок. Вам також доступний калькулятор на головній сторінці. Скориставшись ним, ви будете знати, скільки й коли грошей необхідно платити — з точністю до гривні. Жодних прихованих умов — все відомо наперед.

Кому це підходить

Насамперед ми створили новий продукт з думкою про власників старих авто. У них також трапляються тимчасові труднощі, але зазвичай їм важче отримати позику в банку чи мікрокредит. Ми чудово розуміємо, що середній вік машин на українських дорогах набагато більше за 10 років. А тому не встановлюємо обмежень і приймаємо заявки від усіх.

Також наш продукт підійде людям зі складною кредитною історією. Як ми вже казали, це не обов’язково злісні порушники. Більшість з них просто припустились кількох помилок чи взагалі поки не мають кредитної історії. Для нас це також не важливо. Головне — вчасно повернути гроші та не порушувати умов договору.

Чому вигідніше за МФО

За нас кажуть цифри. У наступній табличці ви можете побачити, чому кредит під заставу авто вигідніше за нові позики в МФО. Інформація актуальна станом на 28.10.2025

Умови cashtime Інша кредитна організація Інша кредитна організація Сума позики, грн 10 000 – 1 000 000 100 – 10 000 500 – 35 000 Максимальний термін 48 місяців 1 місяць 6 місяців Денні відсотки 0,16 – 0,63% 1% 0,5 – 1% Річна відсоткова ставка 59,60 – 231,2% 365% 182,5 – 365% Платіж кожні 30 днів 30 днів 30 днів Оплата щомісячно Тільки відсотки (тіло в кінці терміну) Частина тіла + відсотки Частина тіла + відсотки

* Повну інформацію згідно Істотних характеристик послуг ви можете отримати за посиланням.

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЮНІТ". Ліцензія НБУ про надання коштів та банківських металів у кредит від 25.03.2024.