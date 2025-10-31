Запланована подія 2

Гнучкі умови, менші вимоги: новий продукт у cashtime

Кредит у cashtime — це реальне надійне рішення з розумними відсотками.

Вас вітає cashtime. До нас часто звертаються клієнти зі старими авто та низьким кредитним рейтингом. Зазвичай їм відмовляють у банках, а МФО пропонують шалені відсотки та дуже малі терміни фінансування. 

Ми розуміємо, що майже кожен може опинитися в такій ситуації. А тому підготували нову пропозицію. Її умови дуже гнучкі, а вимоги до позичальника зважені. Головне — мати відповідну заставу. Формальностей — мінімум.  Від вас — лише правильно заповнена заявка та стандартний пакет документів.  

Проблеми клієнтів

Старе авто відлякує більшість кредитодавців. Банки хочуть, щоб його вік не перевищував 5–10 років. Але насправді багато старших машин зберігає високу вартість — особливо коли мова йде про преміальні бренди. 

Ще однією проблемою є низький кредитний рейтинг. Причин його зниження може бути багато:

  • Випадкові прострочки — просто через неуважність. 
  • Раптове падіння доходів, наприклад, звільнення. 
  • Нестабільний дохід — характерний для підробіток і фрилансу. 

І навіть відсутність кредитної історії — це теж мінус для банків! Якщо ви ніколи не брали позику, навряд вам одразу запропонують велику суму. Фінансова установа поки нічого не знає про вашу дисципліну та відповідальність — і це також проблема. 

Рішення

На щастя, навіть у таких умовах залишаються шляхи розв’язання проблем. Новий продукт cashtime — це кредит під заставу авто зі зменшеними вимогами. Він має такі переваги:

  • Лояльні умови — приймаємо заявку навіть коли складна кредитна історія поєднується зі старим авто. Вартість машини — від 150 000 грн. 
  • Оптимальні суми — від 10 до 35 тисяч гривень, достатньо для закриття більшості поточних витрат. 
  • Швидкі виплати — гроші зазвичай приходять на картку протягом години з моменту підписання договору. Все оформлюється та підписується онлайн. 
  • Дистанційне обслуговування — ви отримуєте кредит через застосунок cashtime без поїздки до офісу. Ми працюємо дистанційно по всій Україні, а також приймаємо клієнтів в офісі в Києві.
  • Надійність установи — cashtime вже 5 років допомагає клієнтам отримати необхідне фінансування. Ми працюємо під контролем НБУ, дотримуємося законодавства та забезпечуємо прозорість умов кредитування.  

Кредит під заставу авто в cashtime — це оптимальне рішення у складних ситуаціях, коли на рахунку кожен день. Ви не витрачаєте зайвого часу й зусиль — подаєте заявку та зосереджуєтесь на найважливіших задачах. А коли ми приймаємо рішення, вам надходить сповіщення. Ви підписуєте договір у застосунку кваліфікованим електронним підписом, після чого гроші зараховуються на карту. 

Як це працює

Для отримання кредиту під заставу авто достатньо зробити всього чотири кроки:

  1. Встановіть мобільний застосунок. Доступний у Google Play та Apple App Store, сумісний з усіма сучасними смартфонами.
  2. Заповніть заявку. Документи можна подати онлайн. Ви заповнюєте стандартну форму, в якій вказуєте персональні дані, контакти та інформацію про авто.
  3. Підпишіть договір. Підписання також онлайн — за допомогою кваліфікованого електронного  підпису у сервісі «Вчасно». 
  4. Отримайте гроші. Кошти переказуються на карту будь-якого українського банку, яка прив’язується до вашого акаунту в застосунку.

Потрібно більше інформації? Все прозоро описано на нашому сайті — з роз’ясненням термінів повернення грошей і відсоткових ставок. Вам також доступний калькулятор на головній сторінці. Скориставшись ним, ви будете знати, скільки й коли грошей необхідно платити — з точністю до гривні. Жодних прихованих умов — все відомо наперед. 

Кому це підходить

Насамперед ми створили новий продукт з думкою про власників старих авто. У них також трапляються тимчасові труднощі, але зазвичай їм важче отримати позику в банку чи мікрокредит. Ми чудово розуміємо, що середній вік машин на українських дорогах набагато більше за 10 років. А тому не встановлюємо обмежень і приймаємо заявки від усіх. 

Також наш продукт підійде людям зі складною кредитною історією. Як ми вже казали, це не обов’язково злісні порушники. Більшість з них просто припустились кількох помилок чи взагалі поки не мають кредитної історії. Для нас це також не важливо. Головне — вчасно повернути гроші та не порушувати умов договору. 

Чому вигідніше за МФО

За нас кажуть цифри. У наступній табличці ви можете побачити, чому кредит під заставу авто вигідніше за нові позики в МФО. Інформація актуальна станом на 28.10.2025

Умови

cashtime

Інша кредитна організація

Інша кредитна організація

Сума позики, грн

10 000 – 1 000 000

100 – 10 000

500 – 35 000

Максимальний термін

48 місяців

1 місяць

6 місяців

Денні відсотки

0,16 – 0,63%

1%

0,5 – 1%

Річна відсоткова ставка

59,60 – 231,2%

365%

182,5 – 365%

Платіж кожні

30 днів

30 днів

30 днів

Оплата щомісячно

Тільки відсотки (тіло в кінці терміну)

Частина тіла + відсотки

Частина тіла + відсотки

* Повну інформацію згідно Істотних характеристик послуг ви можете отримати за посиланням

Фото 2 — Гнучкі умови, менші вимоги: новий продукт у cashtime

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЮНІТ". Ліцензія НБУ про надання коштів та банківських металів у кредит від 25.03.2024. 