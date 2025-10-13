Інтернет-реклама та штучний інтелект — інтерв'ю з Олександром Длабик — платформа UA-REGION

Сьогодні ми поспілкувалися із засновником порталу UA-REGION Олександром Длабиком про те, як змінюється інтернет, чому компаніям варто інвестувати в професійне онлайн-представництво і як навіть без власного сайту можна привернути увагу клієнтів завдяки правильному профілю.

Олександр Длабик: «Сьогодні бізнес, якого немає онлайн, для клієнта просто не існує»

UA-REGION.com.ua — один із найстаріших бізнес-каталогів України, створений ще у 2004 році. Сьогодні це не просто каталог, а потужна цифрова платформа, яка допомагає українським компаніям бути видимими в Google, штучному інтелекті та соціальних мережах.

— Пане Олександре, як змінився інтернет для бізнесу за останні роки?

— Якщо раніше компанії боролися за перше місце у Google, то зараз головне — потрапити у відповіді штучного інтелекту. Google AI Overview, ChatGPT, Bing — вони не показують сотні посилань, а формують узагальнення із найнадійніших джерел. Саме тому ми зробили сторінки компаній на UA-REGION зрозумілими для ШІ та максимально привабливими для користувачів.

— Що потрібно зробити компанії, щоб її «побачив» AI або Google?

— Найперше — створити структурований профіль: опис діяльності, фото, ключові слова, відео, контакти, сайт. Це дозволяє алгоритмам зрозуміти, хто ви і чим займаєтесь. Коли користувач вводить, наприклад, «виробники меблів Львів», AI може взяти інформацію саме з вашої сторінки на UA-REGION. Якщо профіль заповнений правильно, компанія потрапляє у рекомендації, Google-видачу або навіть у AI Overview.

— Чим UA-REGION відрізняється від звичайних бізнес-довідників?

— Ми не просто зберігаємо дані — ми допомагаємо компаніям професійно презентувати себе. На сайті діють комерційні тарифи інтернет-реклами: «Ефективний», «Оптимальний», «GOLD» та «VIP». Вони відкривають різні рівні просування — від базової видимості у каталозі до комплексного SEO і трастових посилань. Найпопулярніший серед них це тариф «VIP».

Ось посилання на сторінку з описом можливостей тарифу: https://www.ua-region.com.ua/paket-vip.

— У чому перевага тарифу «VIP»?

— Тариф «VIP» — це фактично повноцінний сайт компанії всередині каталогу. Наші спеціалісти створюють SEO-опис, підбирають ключові слова, оформлюють логотип, галерею, відео, карту, хмару тегів. Такі профілі виглядають солідно, швидко індексуються й отримують трафік навіть без окремого домену. Крім того, вони отримують трастові посилання з наших авторитетних порталів і потрапляють у ТОП пошуку.

«Тариф VIP — це не просто реклама, це ваш імідж, довіра та представництво у великому бізнес-просторі України», — каже Олександр Длабик.

— Чи багато компаній вже користуються цими можливостями?

— Щодня на сайт додаються нові підприємства з усієї країни — від великих холдингів до малих приватних бізнесів. Ми бачимо, що компанії з фото, відео й описом діяльності отримують більше запитів і дзвінків. Люди обирають не просто фірму, а ту, якій можуть довіряти. А якісний профіль — це довіра з першого кліку.

— Тобто навіть без власного сайту бізнес може бути помітним в інтернеті?

— Саме так. UA-REGION створений так, щоб навіть невеликий бізнес міг мати сучасну онлайн-присутність без великих витрат. У пакеті «VIP» профіль виглядає як корпоративний сайт: із логотипом, описом, контактами, галереєю, товарами, послугами, відео і SEO-текстом. А головне — усе це індексується Google і приносить нових клієнтів.

— Що б ви порадили українським підприємцям сьогодні?

— Не зволікати. У світі, де штучний інтелект уже визначає, кого показати користувачеві, важливо, щоб інтернет розумів, хто ви. Заповнений профіль на UA-REGION — це гарантія того, що ваш бізнес побачать не лише люди, а й алгоритми. Тому я завжди кажу: краще зробити зараз, ніж потім наздоганяти конкурентів.

“Ми створюємо інтернет, де українські компанії мають свій голос. Головне — не мовчати,” — підсумовує Олександр Длабик.

UA-REGION.com.ua — сучасний бізнес-каталог України з власною пошуковою системою. Тут можна безкоштовно додати компанію або вибрати тариф інтернет-реклами, щоб отримати професійне оформлення, SEO-просування та нових клієнтів.