Інвестиція у перемогу: онлайн-казино Cosmolot продовжує волонтерити

Ігровий сервіс онлайн-казино Cosmolot задонатило на благодійність за 2022-й рік понад 15 млн. гривень, а сам напрямок став основним для компанії. Гемблінг-індустрія з початку повномасштабної війни об'єднала зусилля, щоб сприяти обороні країни та тримати економічний фронт.

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Український гральний ринок вважається наймолодшим, адже був легалізований в кінці 2020 року. Легалізація змогла залучити іноземні компанії світового рівня, але й локальні оператори почали активно розвивати гемблінг напрямок у рідній країні.

Потенціал розвитку обчислювався мільярдним прибутком для держави, проте 24 лютого минулого року розваги відійшли на другий план, а бізнес змушений був зіткнутися з новими викликами воєнного часу. Локальний оператор онлайн-казино Cosmolot став одним із перших, хто відгукнувся на допомогу.

Компанія розгорнула низку благодійних проектів, націлених на збір коштів для армії. Ігровий простір наповнився патріотичними кейсами, що дало свіжий ковток, як для українських користувачів, так і держави загалом.

"Креативні рішення нашої команди дозволили створити проекти, які спрямовані на максимальну допомогу державі та фронту", — наголосили в онлайн-казино Cosmolot.

Зліт галузі, що трансформується, перервала війна, втім, це не зупинило локальний рітейл і легальні оператори почали шукати нові рішення для підтримки ринку та економіки. Як гральний бізнес допомагає своїй країні у війні і чим важливий цей напрямок — розбираємося в матеріалі.

Цілі в умовах війни змінилися — онлайн-казино Cosmolot

Військові реалії змінили світ до невпізнанності та змусили мільйони людей перебудовуватися на новий побут. Бізнес з початку повномасштабної війни росії проти України почав поступово приймати нову реальність і адаптуватися до раніше нікому не відомих умов праці.

Ігровий хаб онлайн-казино Cosmolot постійно генерує креативні ідеї, які сприяють розвитку IT-бізнесу всередині країни. Говорити про повернення до повноцінного запуску онлайн-розваг ще зарано, проте легальні оператори змогли зібрати силу в кулак та знайти молоді ідеї для трансформацій локальної галузі.

На жаль, наземний сегмент гральної індустрії опинився в найбільш складних обставинах через те, що частина казино знаходиться на окупованій території або лінії зіткнення. Проте оператори онлайн-формату змогли за рахунок маркетингових та інноваційних рішень зберегти цілісність локального ринку.

“Робити будь-які прогнози не може ніхто, проте гральна індустрія має триматися на плаву для того, щоб бюджет країни наповнювався. Підтримка держави та допомога людям стали головними цілями у сьогоднішніх реаліях”, — розповіли у компанії Cosmolot.

Гральний бізнес та волонтерство: онлайн-казино Cosmolot

Процес перетворення гемблінг-індустрії почався два роки тому і за цей час споживчий попит зріс, а технологічність змогла вийти на новий рівень. Війна змусила легальних операторів приймати швидкі рішення для збереження робочих місць та подальшого існування.

Створення благодійних проектів допомогло зібрати мільйони гривень допомоги не лише для фронту, а й для цивільного населення. Креативні рішення онлайн-казино Cosmolot дозволили реалізувати рекламні кампанії, спрямовані на збір донатів.

Одним із яскравих рішень можна вважати інтерактивну платформу “Додай рашистам жару” від онлайн-казино Cosmolot. Також компанія стала першим українським брендом, який почав підтримувати виробництво ударних дронів PUNISHER.

Бренд Cosmolot сьогодні — це розробка нових креативних івентів, підтримка економічного фронту та проєкти, які допомагають нашим військовим наблизити перемогу. Локальні оператори з кожним днем ​​доводять свою значущість для держави та українського суспільства.

Нові виклики породжують сучасний підхід

Однозначно український бізнес виявляє максимально проукраїнську позицію, що показує віру у перемогу та готовність продовжувати працювати на території країни. Локальний гемблінг із початком війни в Україні вперше у своїй історії почав проводити благодійну діяльність, адже до цього даний сегмент вважався “поза політикою” та виключно ігровим.

Перебудова бізнес-процесів, відмова від російської мови та роботи з ринком країни агресора стало необхідними кроками в подальшому веденні бізнесу. Онлайн-казино Cosmolot є платформою, яка ніколи не співпрацювала з ринком рф, а також стала однією з перших, що відмовилася від мови країни терориста.

“Кожна гемблінг компанія має припинити будь-які зв'язки з росією! Світ повинен розуміти, що будь які надходження в бюджет країни агресора, це спонсорування кровопролиття в нашій країні”, — вважають в онлайн-казино Cosmolot.

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