Інвестиції в нерухомість у 2026 році: готельні, заміські та курортні проєкти

Ринок нерухомості зазнає структурних змін. Традиційні міські квартири під довгострокову оренду поступаються місцем концептуальним об'єктам. Інвестиції Ribas Invest фокусуються на сегментах, які генерують грошовий потік за рахунок туристичного попиту. Професійне управління стає ключовим фактором, який визначає прибутковість капіталовкладень.

Особливості заміських та курортних форматів

Готельна нерухомість за межами великих міст демонструє високу стійкість до економічних коливань. Зміна моделі послуг відпочинку зумовлена втомою від мегаполісів та потребою у безпечному відновленні ресурсів. Тому формати на кшталт заміських комплексів та курортних резиденцій можуть мати попит протягом різних сезонів року:

розташування в межах однієї чи двох годин їзди від великих міст може сприяти залученню гостей;

інтеграція об'єктів у природний ландшафт без порушення екосистеми може позитивно впливати на привабливість таких об'єктів;

наявність розвиненої інфраструктури на території формує додаткові джерела доходу для управляючої компанії.

Управління професійними операторами мінімізує операційні ризики для приватних власників. Збалансована екосистема таких проєктів може створювати для власників можливість отримання доходу від оренди.

Практичний досвід реалізації інвестиційних проєктів

Проєкт Mandra Petrichor у Київській області, який реалізує Ribas Invest, є одним із прикладів такого формату. Концепція передбачає поступовий розвиток черг із різною інфраструктурою — від спа-комплексів до приватних вілл і зон активного відпочинку. Така диверсифікація всередині одного комплексу приваблює різні категорії відвідувачів та може сприяти більш рівномірному завантаженню об'єктів.

Побудова бізнесу на базі готельних операторів із досвідом управління десятками об'єктів знімає з інвестора рутинні турботи. Участь у таких проєктах можлива через придбання окремих котеджів або участь у пайових структурах, що робить вхід на ринок гнучкішим.

Фінансові показники та показники ROI

Оцінка ефективності капіталовкладень у готельну нерухомість базується на розрахунку показника ROI. На відміну від звичайної житлової оренди, де дохідність обмежується фіксованою місячною ставкою, готельні формати генерують прибуток від динамічного ціноутворення. За заявленою моделлю управління, об'єднання об'єктів у пул оренди має зменшувати вплив сезонних коливань на дохід окремого власника:

за розрахунками оператора, для окремих проєктів заявляється окупність у межах семи–десяти років;

згідно з даними, наведеними оператором, зростання вартості окремих об'єктів може сягати 30%;

диверсифікація ризиків досягається завдяки пулу оренди, де дохід від усіх номерів чи котеджів розподіляється пропорційно.

Заповнюваність заміських комплексів у вихідні дні та свята сягає максимальних значень. Професійне управління оптимізує витрати на утримання та маркетинг, що напряму впливає на дохід власника.

Вплив репутації оператора на ліквідність активу

Наявність сильного оператора знімає з нового власника завдання самостійного пошуку персоналу, налаштування операційних процесів та контролю за станом номерного фонду. Успішний бренд слугує гарантією того, що майно підтримуватиметься у першокласному стані, а грошовий потік може сприяти більш прогнозованому операційному плануванню.

Перспективи та фінансові очікування

Ринок нерухомості еволюціонує в бік екологічності, сервісу та емоційної цінності для споживача. Оцінюючи потенціал подібних інвестицій, важливо спиратися на реальні показники дохідності та прозорість розрахунків. Проєкти з управлінням від профільних компаній демонструють прогнозовану окупність завдяки синергії готельного сервісу та природного рекреаційного потенціалу.

Наведені нижче показники дохідності, окупності та капіталізації є розрахунковими показниками та/або даними, заявленими операторами відповідних проєктів, і не є гарантією отримання інвестором певного доходу.