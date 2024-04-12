Jooble – ваш ідеальний партнер у пошуку роботи: огляд та особливості платформи

Jooble – це міжнародний портал для пошуку роботи, яким користуються у 67 країнах світу. На своїх сторінках сайт містить понад 35 тисяч оголошень від українських й іноземних компаній, зібраних зі 140 тис. джерел. Нові вакансії на Jooble з’являються щодня, платформа пропонує роботу для спеціалістів з різних сфер, зокрема пропонується робота у військовій частині для чоловіків . У цій статті ми зробимо огляд на популярний сервіс для пошуку зайнятості й розповімо про його переваги та особливості.

Принцип роботи та функціональні можливості сайту Jooble

Основна відмінність Jooble від інших майданчиків полягає у тому, що він містить як прямі оголошення від роботодавців, так і вакансії, агреговані з інших ресурсів. У другому випадку платформа підтягує актуальні пропозиції з job-сервісів, соцмереж, професійних спільнот, сайтів компаній та інших ресурсів, на яких можуть бути розміщені закриті оффери.

За простим запитом «робота Київ» чи «робота вантажник»,Jooble видає шукачеві тисячі вакансій, які далі можна відсортувати за:

Датою публікації – за весь час, останній тиждень, три дні або добу;

– за весь час, останній тиждень, три дні або добу; Місцем знаходження – будь-яке, віддалена зайнятість, поруч з домом або вахта;

– будь-яке, віддалена зайнятість, поруч з домом або вахта; Зарплатою – щогодини або щомісяця, також можна вибрати розмір ставки;

– щогодини або щомісяця, також можна вибрати розмір ставки; Досвідом роботи – будь-який, відсутній або стажування;

– будь-який, відсутній або стажування; Типом зайнятості – повна, тимчасова, часткова або позмінна.

Пошукова стрічка на головній сторінці сайту також дозволяє шукати вакансії більш прицільно. Для цього необхідно вказувати назву посади або сфери та місто, у якому розглядаються пропозиції.

Персональний кабінет шукача на Jooble

Другою особливістю платформи є функціональний особистий кабінет, який всіляко сприяє оптимізації пошуку роботи. Після реєстрації сайт пропонує кандидатові заповнити профіль, у якому потрібно вказати наступну інформацію:

Особисті дані – прізвище, ім’я, вік та місто;

– прізвище, ім’я, вік та місто; Контактні дані – номер телефону, email;

– номер телефону, email; Бажану позицію – можна обрати до 20 посад за ключовими словами;

– можна обрати до 20 посад за ключовими словами; Про себе – у довільній формі необхідно описати свої навички, риси та амбіції.

– у довільній формі необхідно описати свої навички, риси та амбіції. Бажана зарплата та зайнятість – у спеціальних полях вказується діапазон доходів та відмічаються типи зайнятості;

– у спеціальних полях вказується діапазон доходів та відмічаються типи зайнятості; Доповнення – фото, файл з резюме, попередні місця роботи, освіта, сертифікати, знання мов та посвідчення водія.

Також у профілі кандидатам пропонується обрати варіант пошуку зайнятості. При виборі швидкого Jooble рекомендує профіль кандидата потенційним роботодавцям та надає контактні дані для зв’язку. При повільному – сторінка шукача демонструється тільки тим компаніям, на чиї вакансії був надісланий відгук.

В особистому кабінеті зібрані функції, які допомагають керувати робочими пропозиціями. Тут можна вести листування з роботодавцями, зберігати оголошення у «Блокнот», підписуватися на різні категорії вакансій та отримувати сповіщення на email, стежити за відгуками.

Переваги пошуку роботи з Jooble

Сьогодні платформа Jooble має одну з найбільших баз вакансій в Україні та по всьому світу. Щороку користувачі відвідують сайт більше, ніж 1 мільярд разів. Нижче ми розповімо про переваги, які стали причиною популярності сервісу серед українських фахівців.

Інтерфейс, адаптований під потреби шукачів

Спеціалісти компанії постійно аналізують запити та інтереси відвідувачів сайту та адаптують інструменти під конкретні потреби. Крім стандартних пропозицій повної та часткової зайнятості, тут можна знайти роботу з позмінним графіком, віддаленим форматом праці, вахтовим методом, а також варіанти стажування. Зручна система фільтрів та підписок на нові вакансії дозволяє відбирати найкращі пропозиції на ринку праці.

Рекомендації профілю роботодавцям

Рекрутери провідних українських та іноземних компаній можуть переглядати сторінки, резюме кандидатів й самостійно пропонувати їм вакансії. Завдяки цьому шукачі отримують вакансії, які не розміщуються у вільному доступі.

Вакансії від перевірених компаній

Кожна робоча пропозиція, що публікується на сайті, проходить обов’язкову перевірку модераторами. Вакансії, які не відповідають вимогам або отримують скарги, видаляються з метою захисту відвідувачів.

Відгук в один клік

Користувачі з повністю заповненим персональним кабінетом можуть надсилати відгуки просто натиснувши на кнопку «Відгукнутися». До заявки Jooble автоматично підтягне всю інформацію з профілю – особисті, контактні дані, навички, досвід, резюме, сертифікати та інше.

Розширені межі пошуку роботи

Відвідувачі сайту можуть вибрати вакансію не тільки у конкретному місті, але й розширити межі пошуку до області або всієї країни. Шукачам, які перебувають за кордоном, пропонується робота у Польщі, Чехії, Німеччині, Естонії, Литві та інших країнах ЄС.

Підписка на вакансії

Зареєстровані шукачі можуть отримувати на електронну пошту сповіщення про появу нових вакансій зі сфер, які їх цікавлять. Для цього необхідно перейти у «Підписки» та залишити на сторінці свій email, назву бажаної посади та місто. Завдяки цьому інструменту можна економити час на відборі цікавих робочих пропозицій.

Персоналізовані рекомендації

Jooble аналізує профіль кожного шукача та пропонує йому нові вакансії, які відповідають його навичкам, досвіду, а також побажанням до типу зайнятості та рівню заробітної плати. Переглянути такі оголошення можна у розділі «Рекомендації» в особистому кабінеті.