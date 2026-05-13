Клієнтський маркетинг: як продавати більше тим, хто вже у вас купував

Найдешевший спосіб отримати замовлення — продати тому, хто вже купував. Але більшість бізнесів діє навпаки: весь маркетинговий бюджет іде на залучення нових клієнтів, тоді як наявна база роками залишається без уваги. Реклама вимикається — заявки зникають. І мало хто задумується, чи реально отримати увагу користувачів без неї.

Чому нові клієнти це дорого

За даними досліджень у сфері маркетингу, залучення нового клієнта обходиться в середньому у 5–7 разів дорожче, ніж утримання вже наявного. Розберемо на прикладі чому так.

З реклами до вас прийшли дві клієнтки: Олена й Марія. Обох залучила та сама кампанія, тож вартість їх залучення однакова. Олена купила на 500 гривень і більше не з'являлась. Марія також почала з 500, але потім отримала лист про розпродаж, повернулась і витратила ще 800. А згодом порадила вас подрузі, яка теж стала вашою клієнткою. Кошти на залучення ті самі, а результат — зовсім різний. Загальна сума, яку клієнт приніс вам за весь час співпраці, - це CLTV (customer lifetime value).

Якщо людина купила у вас один раз і більше не повернулася, її CLTV мінімальний. Але якщо вона повертається, рекомендує вас друзям — цей показник зростає в рази, а витрати на рекламу у перерахунку на одного клієнта суттєво падають. Саме тому бізнеси, які свідомо працюють над лояльністю клієнтів, зрештою продають більше при тих самих або навіть менших рекламних бюджетах.

Як працювати з лояльністю клієнтів

У будь-якого бізнесу є база клієнтів. Можливо, вона не зібрана в одному місці — частина контактів у Facebook, частина на пошті, частина в месенджерах — але вона є. Якщо замість роботи з цими людьми ви щомісяця платите за залучення нових, ви фактично ігноруєте актив, який вже маєте.

Клієнтський маркетинг — це системна робота з тими, хто вже мав досвід взаємодії з вашим бізнесом. Її мета — підтримувати стосунки, стимулювати повторні покупки і перетворювати задоволених покупців на людей, які рекомендують вас далі.

На практиці це виглядає простіше, ніж здається: лист подяки після першої покупки, повідомлення через місяць із промокодом, запит відгуку. Кожен із цих кроків є проявом турботи, який клієнт відчуває і запам'ятовує.

Що стримує повторні продажі

Найчастіше повторні продажі стримує сам продукт. Підприємці-початківці нерідко вважають, що якщо з товаром чи послугою щось не так — клієнт обов'язково про це скаже. Насправді ж, якщо продукт розчарував, але коштував відносно недорого, більшість покупців просто вирішать не повертатись.

Регулярний збір фідбеку дозволяє виявити слабкі місця раніше, ніж вони стануть системною проблемою. Клієнт, якого запитали про його досвід, відчуває, що має значення, і буде більш схильний дати щиру відповідь. А покращення продукту на основі реальних відгуків — це один з найнадійніших шляхів до зростання.

Системна робота з базою клієнтів

Найпоширеніша відповідь на питання "чому ви не працюєте з базою клієнтів?" звучить так: "немає часу" або "складно організувати". Вирішити цю проблему дозволяє автоматизація.

CRM-система дозволяє отримати централізовану базу клієнтів і цілісну аналітику. Серед рішень доступних на українському ринку варто звернути увагу на Teamsale CRM, вона дозволяє зібрати базу клієнтів з різних джерел, підключити пошту, Facebook Messenger, телефонію — і працювати з усім цим в одному місці. Для невеликої команди це означає більше контролю над тим, що відбувається з кожним клієнтом.