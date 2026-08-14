Коли імпорт преміального авто зі США справді вигідний: математика угоди та критерії відмови

Засновник AutoFreedom та AFB Logistics Артур Кучер розповідає, як рахувати повну вартість автомобіля, де виникають приховані ризики і чому сильний експерт іноді радить не купувати.

Преміальний імпорт має сенс лише тоді, коли покупець бачить не красиву стартову ціну, а і її юридичну фіксацію у договорі з перевіреною компанією. Саме так емоційна покупка перетворюється на кероване фінансове рішення.

З чого має починатися пошук преміального автомобіля на американському ринку?

– Не з конкретного лота. Спочатку потрібно сформувати технічне завдання: модель, рік, комплектація, бюджет. Після цього оцінюють, чи має ця модель цінову перевагу порівняно з Україною та Європою.

Звідки на професійному ринку з’являються автомобілі без аварійної історії?

– Є кілька основних каналів. Банки реалізують заставні автомобілі після порушення кредитних зобов’язань. Офіційні дилери продають trade-in, тест-драйвові машини або автомобілі, які не хочуть довго тримати на балансі. Закриті аукціони працюють із професійними учасниками ринку й часто мають інші вимоги до документів та опису стану. Саме там можна знайти перший рік випуску, невеликий пробіг і відсутність ДТП.

Засновник AutoFreedom та AFB Logistics Артур Кучер. Фото надане спікером

Чому продавець погоджується на ціну нижчу за салонну?

– Через швидкість обороту. Банку важливо повернути кошти, дилеру - звільнити капітал і місце під нові автомобілі. На ціну також впливають регіональний попит, специфічна комплектація та сезонність. Для покупця важливо не просто побачити знижку, а зрозуміти, чому вона з’явилася. Прозора причина дисконту є позитивним сигналом, незрозуміло низька ціна - приводом для додаткової перевірки.

Наскільки великою може бути різниця у вартості?

– Один із показових прикладів – рестайлінговий Land Rover Range Rover 2023 року. За оцінкою "Автофрідом", на момент підготовки матеріалу на американському ринку такий автомобіль можна знайти приблизно за $87 000, тоді як в Україні ціни на порівнянні пропозиції стартують орієнтовно від $130 000.

За окремими пропозиціями різниця у вартості може перевищувати $40 000 до врахування витрат на доставку, податки, митне оформлення та інші платежі. Але тут важливо не просто побачити дві ціни й зробити висновок, що США автоматично вигідніші. Ми порівнюємо комплектацію, пробіг, історію, технічний стан, джерело автомобіля та рахуємо повну вартість угоди. Саме після такого розрахунку стає зрозуміло, чи є економія реальною.

Для преміального сегмента це особливо важливо. Два зовні однакові Range Rover можуть дуже сильно відрізнятися за комплектацією, історією та залишковою вартістю. Тому наше завдання - знайти не найдешевшу машину, а автомобіль, у якого ціна виправдана його станом і походженням.

А що відбувається з новішими автомобілями, наприклад Mercedes-Benz GLS?

– Схожа ситуація є з Mercedes-Benz GLS від 2024 року. За оцінкою AutoFreedom, на момент підготовки матеріалу у США хороші варіанти можна розглядати приблизно від $75 000, тоді як на українському ринку порівнянні автомобілі стартують орієнтовно від $100 000.

За наведеними в матеріалі орієнтовними цінами, різниця може становити близько $25 000, що вже достатньо суттєво, особливо коли йдеться про практично новий преміальний автомобіль. І тут знову працює специфіка американського ринку: великий обсяг лізингових автомобілів, trade-in, дилерські машини та швидший оборот дорогих авто.

Для клієнта ключове питання звучить не "скільки коштує GLS у США?", а "скільки конкретний GLS коштуватиме після всіх витрат і наскільки він буде вигіднішим за альтернативу в Україні?". Якщо після логістики, податків та інших витрат залишається суттєва різниця, а стан автомобіля підтверджений документами, тоді така покупка має економічний сенс.

Тобто різниця в $25 000-40 000 для преміального сегмента цілком реальна?

– Так, для окремих моделей – цілком. Range Rover, Mercedes-Benz GLS, Porsche Cayenne та деякі моделі BMW можуть давати дуже відчутну різницю між американським та українським ринками.

Але я завжди наголошую: економія – це результат правильного вибору автомобіля, а не просто факту покупки у США. Якщо купити невдалу комплектацію, пропустити дефекти або неправильно порахувати витрати, вся різниця може зникнути. Тому ми спочатку перевіряємо математику угоди, а вже потім шукаємо конкретний автомобіль.

Коли від імпорту краще відмовитися?

– Коли після повного розрахунку різниця з локальним ринком не компенсує час. Також варто відмовитися, якщо немає достатньої інформації про історію, продавця або технічний стан. Погана угода не стає кращою через преміальний логотип на капоті.

Що покупець має побачити до внесення коштів?

– Повний кошторис, історію автомобіля, Condition Report, умови продажу та зрозуміле пояснення джерела. Condition Report особливо важливий, оскільки систематизує зауваження щодо кузова, якщо вони взагалі є, лакофарбового покриття, салону, шин, електроніки та агрегатів. Він допомагає комплексно оцінити стан автомобіля та виявити потенційні ризики.

Чому фотографій недостатньо навіть для майже нового автомобіля?

– Фото не показують обслуговування, помилки електроніки, стан окремих вузлів або дрібні дефекти, які вплинуть на підготовку машини. До того ж знімки завжди потрібно оцінювати у контексті: хто продає автомобіль, чому він потрапив на майданчик і наскільки опис відповідає документам. Візуальна привабливість - лише один елемент перевірки.

Які показники свідчать, що преміальний сегмент уже став системним бізнесом?

– З 2017 року команда AutoFreedom перевірила понад один мільйон автомобілів, а компанія працює у чотирьох країнах. Більшість клієнтів у преміальному напрямі розглядає бюджет 40-60 тисяч доларів, частина покупців шукає моделі дорожчі за 100 тисяч. Найдорожчою угодою став новий Cadillac Escalade-V 2026 року за 310 тисяч доларів. Це аудиторія, яка очікує не просто доставки, а керованого процесу.

Що означає керований процес для клієнта?

– Клієнт має розуміти, чому обрана саме ця модель, з чого складається її повна вартість, які ризики вже перевірені та за яких умов команда відмовиться від покупки. Важлива не кількість запропонованих лотів, а якість відбору. Сильний спеціаліст не підштовхує до будь-якої угоди, а захищає бюджет від емоційного рішення.

Як покупцеві зрозуміти, що інтереси посередника не суперечать його інтересам?

– У клієнта має бути прозорий розрахунок, зрозуміла модель винагороди та право відмовитися від не вигідного варіанта. Якщо заробіток команди залежить лише від факту покупки, виникає ризик підштовхування до угоди. Професійний підхід передбачає інше: експерт аргументовано відсіює слабкі лоти, навіть коли це відкладає продаж.

Який головний принцип ви порадите покупцеві?

– Оцінювати не знижку, а співвідношення ціни, стану та прогнозованих витрат. Автомобілі з банківських і дилерських аукціонів можуть бути вигідним рішенням, коли джерело прозоре, документи підтверджують стан, а повна сума нижча за локальну альтернативу.