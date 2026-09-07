Команда телеканалу "Ми – Україна" у серпні зібрала майже 2,8 млн гривень на підтримку Сил оборони

У серпні команда телеканалу "Ми – Україна" під час ефірів телемарафону "Єдині новини" зібрала 2 788 620 гривень на потреби українських захисників і захисниць.

Збори на підтримку Сил оборони вже стали невідʼємною частиною ефірів телеканалу. Під час прямих включень глядачі можуть долучитися до зборів конкретних підрозділів: кошти надходять безпосередньо на їхні банки або рахунки.

Зібрані у серпні кошти спрямовуються на актуальні потреби військових: закупівлю запчастин для техніки, витратних матеріалів та комплектуючих для FPV-дронів і наземних роботизованих комплексів, ремонт автомобілів, медеваки та інше необхідне обладнання.

"Ми вже давно вивели формулу хорошого ефіру – це "закрити банку" для наших оборонців. Кажу регулярно, що кожен донат – інвестиція у те, щоб ворогів було менше і у ворогів було менше. І найцінніше – це коли люди складають на банки захисників по 10 гривень. Коли бачу на банкунках оці +10, хочу особисто подякувати Людині, яка докладає свої до нашої. Свої гроші до нашої Перемоги", – коментує ведуча телеканалу "Ми – Україна" Олена Цинтила.

Команда телеканалу "Ми – Україна" дякує кожному глядачеві, який долучається до зборів. Малих донатів не буває: 10, 50 чи 100 гривень разом перетворюються на закриті потреби підрозділів і реальну допомогу тим, хто сьогодні захищає Україну.

Від усієї команди дякуємо кожному і кожній, хто підтримує ЗСУ і наближає нашу спільну Перемогу. Дякуємо за довіру до каналу "Ми – Україна"!