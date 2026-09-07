Третина зарплати йде на дорогу: працівники яких професій постраждали найбільше від подорожчання проїзду в Києві

Найбільше подорожчання проїзду у транспорті Києва вдарило по працівниках із невисокими доходами, які не можуть працювати дистанційно. Серед них медики, вихователі дитсадків, бібліотекарі, вчителі та працівники комунальних установ і підприємств.

Як пише Dilo, про це йдеться в статті УНІАН.

За словами співзасновника громадської організації "Пасажири Києва" та транспортного аналітика Олександра Гречко, найбільше від зростання тарифів на громадський транспорт у Києві постраждають люди, які отримують невеликі зарплати. Це працівники соціальної сфери, які отримують мінімальну зарплату і без всяких доплат у конверті.

"Але й загалом також люди, які, наприклад, отримують 20-25 тисяч гривень на місяць", - зауважує він.

За даними OLX Робота за липень, найнижчі медіанні зарплати на столичному ринку праці фіксували у охоронців – 14 975 грн, промоутерів – 17 500 грн, двірників – 18 000 грн, прибиральниць – 18 600 грн, покоївок – 19 500 грн та доглядальниць – 22 000 грн.

Аналітики підкреслили, що це професії, що передбачають роботу безпосередньо на місці, без можливості компенсувати витрати на транспорт за рахунок гібридного або дистанційного формату.

Якщо раніше людина, яка щодня їздила на роботу і назад із пересадкою між наземним транспортом і метро, витрачала 32 грн на день, то зараз аналогічна поїздка обходиться у 120 грн.

"Відповідно, на місяць людина переплачує 1500 гривень за той транспорт, який кращим не стає. Він далі продовжує поступово деградувати", - наголосив Гречко.

Проїзд у Києві подорожчав

Із 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30,00 грн (зараз — 8,00 грн);

10–19 поїздок — 28,90 грн (зараз — 7,70 грн);

20–29 поїздок — 27,80 грн (зараз — 7,40 грн);

30–39 поїздок — 26,60 грн (зараз — 7,10 грн);

40–49 поїздок — 25,50 грн (зараз — 6,80 грн);

50 поїздок — 25,00 грн (зараз — 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'явилися місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Також з 1 серпня запровадили єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.

Підвищення вартості проїзду зробило київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачають на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.