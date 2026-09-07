Треть зарплаты идет на дорогу: работники каких профессий пострадали больше всего от подорожания проезда в Киеве

Наибольшее подорожание проезда в транспорте Киева отразилось на работниках с невысокими доходами, которые не могут работать дистанционно. Среди них медики, воспитатели детсадов, библиотекари, учителя и работники коммунальных учреждений и предприятий.

Как пишет Dilo, об этом говорится в статье УНИАН.

По словам соучредителя общественной организации "Пассажиры Киева" и транспортного аналитика Александра Гречко, больше всего от роста тарифов на общественный транспорт в Киеве пострадают люди, получающие небольшие зарплаты. Это работники социальной сферы, получающие минимальную зарплату и без всяких доплат в конверте.

"Но и в целом тоже люди, которые, например, получают 20-25 тысяч гривен в месяц", - отмечает он.

По данным OLX Работа за июль, самые низкие медианные зарплаты на столичном рынке труда фиксировали у охранников – 14 975 грн, промоутеров – 17 500 грн, дворников – 18 000 грн, уборщиц – 18 600 грн, горничных – 19 500 грн и 2 000 грн.

Аналитики подчеркнули, что это профессии, предусматривающие работу непосредственно на месте без возможности компенсировать расходы на транспорт за счет гибридного или дистанционного формата.

Если раньше человек, ежедневно ездивший на работу и обратно с пересадкой между наземным транспортом и метро, тратил 32 грн в день, то сейчас аналогичная поездка обходится в 120 грн.

"Соответственно, в месяц человек переплачивает 1500 гривен за тот транспорт, который лучше не становится. Он продолжает постепенно деградировать", - подчеркнул Гречко.

Проезд в Киеве подорожал

С 15 июля 2026 г. в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза. составляет 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20-29 поездок - 27,80 грн (сейчас - 7,40 грн);

30-39 поездок - 26,60 грн (сейчас - 7,10 грн);

40-49 поездок - 25,50 грн (сейчас - 6,80 грн);

50 поездок - 25,00 грн (сейчас - 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появились месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа ввели единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.

Повышение стоимости проезда сделало киевский транспорт менее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне тратят на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.