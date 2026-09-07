RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Готівковий курс:

USD

44,80

44,66

EUR

52,14

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Уряд виділив кошти на компенсації за пошкоджене житло у Вишневому

Вишневе отримає 3 млрд грн на відновлення житла та мереж
Уряд виділив кошти на компенсації за пошкоджене житло у Вишневому

Кабінет міністрів виділив 2,3 млрд грн на компенсації для відновлення пошкодженого внаслідок війни житла. Кошти отримають, зокрема, жителі Вишневої громади Київської області, будинки яких постраждали під час масованої російської атаки 6 липня.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна" та розпорядження Кабінету міністрів №884. 

Кошти з державного бюджету передадуть Міністерству розвитку громад та територій. Компенсації надаватимуть за процедурою державної програми "єВідновлення", яка передбачає виплати власникам пошкодженої внаслідок бойових дій нерухомості.

У Вишневому після атаки 6 липня були знищені та пошкоджені будинки на п'ятьох вулицях, також постраждали об'єкти інфраструктури.

Раніше уряд доручив відповідальним міністерствам підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн на підтримку Вишневої громади.

Після атаки 6 липня уряд уже анонсував кошти для Вишневого. Йшлося про 3,04 млрд грн із резервного фонду на компенсації за пошкоджене і зруйноване житло, капітальний ремонт багатоповерхівок та відновлення інженерних мереж.

Що сталося у Вишневому

6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.

Внаслідок вибухів, за офіційною інформацією, загинули дев'ятеро людей, десятки отримали поранення. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі посадові особи, причетні до цього інциденту, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Він зазначив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

Загалом у Вишневому внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.

Після звільнення Сметаніна наглядова рада "Укроборонпрому" поклала виконання обов’язків генерального директора компанії на Сергія Боєва.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності