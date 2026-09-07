Уряд виділив кошти на компенсації за пошкоджене житло у Вишневому

Кабінет міністрів виділив 2,3 млрд грн на компенсації для відновлення пошкодженого внаслідок війни житла. Кошти отримають, зокрема, жителі Вишневої громади Київської області, будинки яких постраждали під час масованої російської атаки 6 липня.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна" та розпорядження Кабінету міністрів №884.

Кошти з державного бюджету передадуть Міністерству розвитку громад та територій. Компенсації надаватимуть за процедурою державної програми "єВідновлення", яка передбачає виплати власникам пошкодженої внаслідок бойових дій нерухомості.

У Вишневому після атаки 6 липня були знищені та пошкоджені будинки на п'ятьох вулицях, також постраждали об'єкти інфраструктури.

Раніше уряд доручив відповідальним міністерствам підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн на підтримку Вишневої громади.

Після атаки 6 липня уряд уже анонсував кошти для Вишневого. Йшлося про 3,04 млрд грн із резервного фонду на компенсації за пошкоджене і зруйноване житло, капітальний ремонт багатоповерхівок та відновлення інженерних мереж.

Що сталося у Вишневому

6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.

Внаслідок вибухів, за офіційною інформацією, загинули дев'ятеро людей, десятки отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі посадові особи, причетні до цього інциденту, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Він зазначив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

Загалом у Вишневому внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.

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