Правительство выделило средства на компенсации за поврежденное жилье в Вишневом

Кабинет министров выделил 2,3 млрд грн на компенсации для восстановления поврежденного в результате войны жилья. Денежные средства получат, в частности, жители Вишневой общины Киевской области, дома которых пострадали во время массированной российской атаки 6 июля.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина" и распоряжение Кабинета министров №884.

Средства из государственного бюджета передадут Министерству развития общин и территорий. Компенсации будут предоставлять по процедуре государственной программы "Восстановление", которая предусматривает выплаты владельцам поврежденной в результате боевых действий недвижимости.

В Вишневом после атаки 6 июля были уничтожены и повреждены дома на пяти улицах, также пострадали объекты инфраструктуры.

Ранее правительство поручило ответственным министерствам подготовить решение о выделении из резервного фонда 3,04 млрд грн в поддержку Вишневой общины.

После атаки 6 июля правительство уже анонсировало средства для Вишневого. Речь шла о 3,04 млрд грн из резервного фонда на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, капитальный ремонт многоэтажек и восстановление инженерных сетей.

Что произошло в Вишневом

6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в том числе по городу Вишневое. Там фиксировали вторичную детонацию, из-за которой более 600 человек были эвакуированы.

В результате взрывов, по официальной информации, погибли девять человек, десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должностные лица, причастные к этому инциденту, будут привлечены к справедливой ответственности. Он отметил, что чиновники допустили, что склады с оружием фактически находились среди жилой застройки, что строго запрещено законом.

Всего в Вишневом в результате удара было повреждено 280 жилых домов – 253 частных и 27 многоквартирных.

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