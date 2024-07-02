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Комбуча Spraga — «живий» напій для насолоди і здоров’я
У спеку ми стаємо особливо вимогливими. Нам хочеться чогось солоденького, але не дуже. Найкраще із освіжаючою кислинкою. Хочеться насиченого смаку, але жодних консервантів і барвників — тільки корисні для здоров’я напої! Ми знайшли ідеальний варіант для найвибагливіших — натуральна комбуча Spraga чудово втамовує спрагу і вражає досконалим складом!
Це не просто безалкогольний напій, а справжній ферментований продукт — такий само корисний, як кисломолочний сир або кефір. Комбуча Spraga має легку газацію, смакує уранці та ввечері й сприяє поліпшенню самопочуття. Цікаво? Зараз розповімо детальніше!
1000 причин полюбити комбучу
Найкращі «друзі» нашого ШКТ та організму загалом — ферментовані продукти. Тобто ті, що містять корисні мікроорганізми. До складу комбучі Spraga входить унікальний екотип бактерій і дріжджів, які перетворюють звичайний чай на оздоровчий коктейль! Комбуча має не тільки профілактичний, а й легкий лікувальний ефект:
- допомагає відновити водно-електролітний баланс, що особливо важливо влітку;
- завдяки пребіотикам і пробіотикам у складі поліпшує роботу кишечнику, а здоровий кишечник — головна запорука чистої шкіри і хорошого самопочуття;
- стає для організму важливим джерелом вітаміну В12;
- насичує енергією м’язи;
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зміцнює імунітет.
Комбучу рекомендують додавати в раціон під час приймання антибіотиків — напій допоможе уникнути вірогідних розладів ШКТ. А комбуча на основі зеленого чаю ще й наситить організм антиоксидантами — речовинами, які знешкоджують вільні радикали і допомагають перемагати хвороби.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
З чого виробляють комбучу Spraga?
Spraga — це рідкий пробіотик, який виготовляється на базі чаю (чорного, зеленого, фруктового). До чаю обов’язково додають трошки цукру, тому що бактерії і дріжджі (культури SCOBY і Tibicos) «люблять» солодке і починають «працювати» саме в такому живильному середовищі. Якщо побачите на дні пляшки з комбучею осад, не хвилюйтесь — це нормальне явище для натуральних напоїв.
Додатково до комбучі можуть додавати екстракти фруктів, квітів і ягід, сиропи, спеції. У результаті, з’являються унікальні смакові кисло-солодкі композиції. Напій іскристий і легко газований, з делікатними бульбашками: комбучу не газують механічно, ефект досягається завдяки природній ферментації. До речі, комбуча Spraga має сертифікати HACCP та ISO 22000 і рекомендована для щоденного споживання.
8 смаків комбучі Spraga, які точно запам’ятаються
Вибирайте з унікальних смакових композицій Spraga улюблені:
- «Класична» — насичена, помірно солодка, з яблучною кислинкою і неповторним післясмаком.
- «Вишня» — спокусливий вишневий смак із пікантними нотами кориці, гвоздики, тропічних фруктів і шипшини.
- «Кола» — добре знайомий смак для сімейного обіду, свята або спокійних миттєвостей сам на сам.
- «Манго та маракуя» — запальний тропічний дует для найгарячіших вечірок.
- «Персик» — лагідний і шовковий, наче легкий фруктовий шепіт.
- «Гранат» — приємний терпкуватий смак зі східним акцентом.
- «Яблуко та груша» — класичний дует найулюбленіших українських фруктів.
- «Полуниця та м’ята» — цілий кошик стиглої полуниці, засипаної листям духмяної м’яти.
Комбуча Spraga не схожа на більшість газованих напоїв, доступних у магазинах. Вона швидко відновлює сили і дійсно втамовує спрагу, щодня дбаючи про наше самопочуття. Комбуча має лише один недолік — після неї ви навряд чи повернетесь до звичайних газованих напоїв або перенасичених цукром соків.