Комбуча Spraga — «живий» напій для насолоди і здоров’я

У спеку ми стаємо особливо вимогливими. Нам хочеться чогось солоденького, але не дуже. Найкраще із освіжаючою кислинкою. Хочеться насиченого смаку, але жодних консервантів і барвників — тільки корисні для здоров’я напої! Ми знайшли ідеальний варіант для найвибагливіших — натуральна комбуча Spraga чудово втамовує спрагу і вражає досконалим складом!

Це не просто безалкогольний напій, а справжній ферментований продукт — такий само корисний, як кисломолочний сир або кефір. Комбуча Spraga має легку газацію, смакує уранці та ввечері й сприяє поліпшенню самопочуття. Цікаво? Зараз розповімо детальніше!

1000 причин полюбити комбучу

Найкращі «друзі» нашого ШКТ та організму загалом — ферментовані продукти. Тобто ті, що містять корисні мікроорганізми. До складу комбучі Spraga входить унікальний екотип бактерій і дріжджів, які перетворюють звичайний чай на оздоровчий коктейль! Комбуча має не тільки профілактичний, а й легкий лікувальний ефект:

допомагає відновити водно-електролітний баланс, що особливо важливо влітку;

завдяки пребіотикам і пробіотикам у складі поліпшує роботу кишечнику, а здоровий кишечник — головна запорука чистої шкіри і хорошого самопочуття;

стає для організму важливим джерелом вітаміну В12;

насичує енергією м’язи;

зміцнює імунітет.



Комбучу рекомендують додавати в раціон під час приймання антибіотиків — напій допоможе уникнути вірогідних розладів ШКТ. А комбуча на основі зеленого чаю ще й наситить організм антиоксидантами — речовинами, які знешкоджують вільні радикали і допомагають перемагати хвороби.

З чого виробляють комбучу Spraga?

Spraga — це рідкий пробіотик, який виготовляється на базі чаю (чорного, зеленого, фруктового). До чаю обов’язково додають трошки цукру, тому що бактерії і дріжджі (культури SCOBY і Tibicos) «люблять» солодке і починають «працювати» саме в такому живильному середовищі. Якщо побачите на дні пляшки з комбучею осад, не хвилюйтесь — це нормальне явище для натуральних напоїв.

Додатково до комбучі можуть додавати екстракти фруктів, квітів і ягід, сиропи, спеції. У результаті, з’являються унікальні смакові кисло-солодкі композиції. Напій іскристий і легко газований, з делікатними бульбашками: комбучу не газують механічно, ефект досягається завдяки природній ферментації. До речі, комбуча Spraga має сертифікати HACCP та ISO 22000 і рекомендована для щоденного споживання.

8 смаків комбучі Spraga, які точно запам’ятаються

Вибирайте з унікальних смакових композицій Spraga улюблені:

«Класична» — насичена, помірно солодка, з яблучною кислинкою і неповторним післясмаком. «Вишня» — спокусливий вишневий смак із пікантними нотами кориці, гвоздики, тропічних фруктів і шипшини. «Кола» — добре знайомий смак для сімейного обіду, свята або спокійних миттєвостей сам на сам. «Манго та маракуя» — запальний тропічний дует для найгарячіших вечірок. «Персик» — лагідний і шовковий, наче легкий фруктовий шепіт. «Гранат» — приємний терпкуватий смак зі східним акцентом. «Яблуко та груша» — класичний дует найулюбленіших українських фруктів. «Полуниця та м’ята» — цілий кошик стиглої полуниці, засипаної листям духмяної м’яти.

Комбуча Spraga не схожа на більшість газованих напоїв, доступних у магазинах. Вона швидко відновлює сили і дійсно втамовує спрагу, щодня дбаючи про наше самопочуття. Комбуча має лише один недолік — після неї ви навряд чи повернетесь до звичайних газованих напоїв або перенасичених цукром соків.