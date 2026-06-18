Контракт 18-24: можливість отримати військовий досвід у складі бригади «Любарт»

Останніми роками українська армія активно змінюється. Разом із розвитком безпілотних технологій та появою нових підходів до підготовки військових з'являються й нові формати проходження служби.

Одним із них став контракт 18-24, який дозволяє молодим людям долучитися до Сил оборони України на особливих умовах. Для багатьох хлопців та дівчат це можливість отримати практичний досвід, пройти якісну підготовку та стати частиною сучасного військового колективу. Одним із підрозділів, який бере участь у програмі, є бригада «Любарт».

Чому програма викликає інтерес серед молоді

Сучасна війна вимагає не лише фізичної витривалості, а й технічних знань, швидкого навчання та вміння працювати з новітніми технологіями. Саме молоді люди часто демонструють високу адаптивність до нових інструментів, цифрових систем та безпілотних платформ.

Контракт 18-24 став одним із механізмів залучення мотивованих кандидатів до служби. Програма дає можливість отримати підготовку, пройти визначений термін служби та долучитися до роботи сучасних військових підрозділів. Окремий інтерес цей формат викликає серед тих, хто хоче працювати з технологіями, засобами зв'язку та безпілотними системами.

Які умови пропонує контракт 18-24

Сьогодні умови контракту 18-24 передбачають офіційне проходження військової служби з відповідним соціальним забезпеченням, підготовкою та можливістю обирати напрямок діяльності відповідно до потреб підрозділу та власних навичок кандидата.

Однією з головних особливостей програми є чітко визначений термін контракту в 1 рік, після завершення якого військовослужбовець має право припинити службу. Для окремих напрямків, пов’язаних із роботою на БПЛА та роботизованих комплексах, передбачений дворічний контракт.

Учасники програми можуть розраховувати на значну фінансову підтримку. Загальна сума бонусних виплат становить 1 000 000 гривень. Крім того, військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення, яке може сягати 120 000 гривень і більше з урахуванням доплат за виконання бойових завдань.

Після завершення контракту військовослужбовці можуть скористатися додатковими державними можливостями. Серед них – участь у програмі пільгового кредитування житла «єОселя» під 0%, право на навчання у закладах вищої освіти за спеціальними квотами, а також інші соціальні гарантії.

«Любарт» і розвиток технологічних напрямків

Бригада «Любарт» входить до складу корпусу «Азов» та продовжує розвиток сучасних військових спеціальностей. Значна увага приділяється підготовці особового складу, роботі з дронами, аеророзвідці та іншим технологічним напрямкам.

Підрозділ зацікавлений у залученні мотивованих кандидатів, готових навчатися та працювати з новими інструментами ведення бойових дій. Багато спеціальностей не потребують попереднього військового досвіду, оскільки основні навички можна отримати під час навчання.

Контракт як можливість для професійного розвитку

Сучасна військова служба дедалі більше нагадує складну професійну систему, де успіх залежить від знань, дисципліни та постійного вдосконалення навичок.Саме тому багато молодих людей розглядають контракт “18-24” не лише як службу, а і як можливість отримати новий досвід та опанувати перспективну спеціальність.

Детальніше ознайомитися з програмою контракт для 18-24 річних, умовами вступу та можливостями служби у бригаді «Любарт» можна на офіційному сайті підрозділу.