Контракт 18-24 у бригаді Любарт: твій старт

Міністерство оборони запустило програму контракт 18-24 для молоді. Бригада Любарт долучилася до переліку підрозділів, що набирають добровольців за новими умовами. Рік служби, мільйон гривень, досвід у елітному підрозділі.

Що таке контракт 18-24

Це новий формат служби для молоді віком 18-24 роки. Обмежена тривалість — один рік. Після 365 днів служби маєш право завершити контракт і повернутися до цивільного життя. Або продовжити, якщо відчуєш, що це твоє. Любарт пройшов шлях від ДФТГ до бригади у складі 1-го корпусу «Азов». Рік служби тут може стати потужним стартом.

Хочеш працювати з безпілотниками? Є окремий формат — “Контракт 18-24 дрони”. Усі бонуси стандартного контракту, але термін служби — два роки замість одного. Станеш оператором безпілотних систем. Мавіки, FPV, ударні БПЛА. Навчання з нуля, робота з сучасною технікою, досвід, який цінується.

Повний перелік вакансій — на lubart.army. Там опис кожної спеціальності, вимоги, обов'язки.Бойовий досвід не обов'язковий. Бригада навчає з нуля.

Підготовка: як це працює

Базовий курс бойової підготовки у бригаді Любарт створений на основі реального бойового досвіду. Інструктори — бійці, які пройшли фронт. Передають навички, необхідні для виживання й успіху на полі бою.

Це не формальна підготовка. Справжня школа професійного воїна. Кожен доброволець отримує фундамент для служби у бойових умовах.

Тривалість — від восьми тижнів. Базовий курс, спеціалізоване навчання за обраною спеціальністю, злагодження. Військовослужбовці з досвідом проходять перевірку, складають нормативи підрозділу.

Любарт Супровід: турбота про бійців

У бригаді діє Любарт Супровід — підрозділ медичного супроводу поранених і хворих військовослужбовців. Координація лікування, реабілітація, підтримка родин.

ГО «Любарт Супровід» шукає кошти, донорів, партнерів для медичних потреб бійців. Психологи надають всебічну підтримку. За потреби — комплексна реабілітація.

Боєць у бригаді Любарт — не ресурс, а головна цінність. Забезпечення, спорядження, захист військовослужбовців — на першому місці.

Чому саме Любарт

Бригада Любарт має успішний досвід участі в операціях на найскладніших напрямках. Командири та бійці, загартовані боями, роблять ставку на збереження життя особового складу.

Сучасне спорядження. Мавіки, FPV, штучний інтелект, Heavy Shot. Підрозділ забезпечений.

Досвід. За роки участі у бойових діях бригада сформувала сильний командний склад. Тут служать люди, яким близькі цінності професіоналізму, взаємної підтримки та розвитку.

Як долучитися

Процес простий:

Заповни анкету на сайті; З тобою в'яжеться рекрутер, з'ясує деталі; Співбесіда онлайн або в рекрутинговому центрі; ВЛК та оформлення документів; Базовий курс підготовки; Служба в підрозділі.

Що далі

Рік служби — це досвід, професійна підготовка, побратими, гроші на старт після армії. Пільгова іпотека 0%, безкоштовна освіта, право виїзду за кордон.

Після року служби вибір за тобою. Продовжити, якщо відчуєш покликання. Або повернутися до цивільного життя з досвідом, грошима, перспективами.

Батальйон Любарт виріс до бригади. Підрозділ розвивається, набирає нових бійців, формує нове покоління українських воїнів.

Готовий підписати контракт 18-24? Заповнюй анкету на сайті. Рекрутери розкажуть деталі та допоможуть з оформленням документів. Твій старт — тут.