Креативна зупинка в центрі Києва: Megapolis+ і GALAX показали, як працює нестандартна реклама

Рекламний холдинг Megapolis+ і бренд засобів для миття та прибирання GALAX вивели на столичні вулиці оригінальний формат зовнішньої реклами — креативну зупинку громадського транспорту. Цей формат — приклад того, як нестандартні рекламні рішення можуть ефективно працювати для "стандартних" категорій товарів: помітно, доречно, інтерактивно. Варто зазначити, що реклама на сітілайтах користується попитом серед власників бізнесу та маркетологів у великих містах нашої країни останні кілька років.

Для розміщення оригінальної реклами обрали зупинку навпроти універмагу "Україна". Ключовий візуальний акцент — сітілайт із дзеркальною пательнею, у якій відбивається все довкола. Такий ефект "сяючої чистоти" привертає увагу перехожих, спонукає зупинитися, зробити фото — і поділитися ним у соцмережах. За публікацію з тегом бренду в Instagram можна отримати подарунок від GALAX.

Ключову роль у візуальному рішенні відіграє амбасадор бренду — шеф-кухар Володимир Ярославський. Його образ інтегровано в оформлення всієї зупинки, що посилює довіру та впізнаваність бренду.

"Сміливі ідеї не народжуються в PowerPoint — вони з’являються у зіткненні з реальністю, там, де бренд перетинається з живим інсайтом. Ми копаємо глибше й щоразу питаємо себе: як зробити так, щоб рекламу не просто побачили, а захотіли взаємодіяти з нею — через її масштабність, функціональність, провокацію чи просто влучну форму?

У нас усе під одним дахом — від ідей і виробництва до тієї самої іскри, без якої не працює жодна смілива реклама. Ми можемо обгорнути фасад, можемо створити інсталяцію, яку люди самі зніматимуть у рілсах, а бренд отримає органічне охоплення. Так було, наприклад, із GALAX: ми заклали UGC-механіку, яка запускала хвилю контенту — щирого, від людей і для людей. І це, мабуть, найчесніший тест для будь-якої реклами — коли її не можна скіпнути чи закрити, бо вона — в місті, прямо перед очима", — Олександра Байдікова, директорка креативної агенції холдингу Megapolis+.

"З Megapolis+ ми працюємо не вперше! Out Of Home — саме цей канал комунікації здатен перетворити кожну нашу креативну витівку на візуальний магніт. Там, де ми говоримо: „А може, зробимо зупинку, яку всі захочуть сфоткати?“, Megapolis+ уже обирає для нас найкращу конструкцію й перетворює її на те, біля чого хочеться зупинитися й роздивлятися. Завдяки Megapolis+ наші ідеї не просто живуть — вони кричать, блищать, привертають увагу й роблять наш бренд впізнаваним з першого погляду", — Венгер Олена Олександрівна, СМО компанії 2К

Проєкт у Києві є частиною масштабної національної кампанії, яку рекламне агентство в Києві Megapolis+ реалізує для бренду GALAX. Розміщення почалося у квітні та охоплює понад 660 площин у 20 містах України.

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Megapolis+ — провідний гравець на ринку зовнішньої та транзитної реклами з понад 20-річним досвідом. Рекламний холдинг реалізує комплексні кампанії, поєднуючи аналітику, креатив, виробництво й розміщення. До переліку послуг входять реклама в метро Київ, широкоформатний друк, реклама на транспорті, виготовлення й оренда рекламних конструкцій, розробка дизайну макетів і виробництво сувенірної продукції.