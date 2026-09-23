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Куди вступати поколінню AI: як обрати освіту, яка не втратить цінності через 10 років
Підліток, який вступає до університету сьогодні, працюватиме вже на іншому ринку праці. За даними Future of Jobs Report 2025, до 2030 року зміняться або застаріють близько 39% ключових навичок. Разом із попитом на штучний інтелект, Big Data і технологічну грамотність зростає цінність аналітичного мислення, гнучкості й лідерства.
Для родин, які планують освіту дитини за кордоном, це особливо ускладнює вибір: рейтинг університету чи популярність спеціальності вже не гарантують, що випускник вийде на ринок із потрібними компетенціями.
Що варто врахувати при виборі
«Я б не радила обирати спеціальність лише за популярністю або за принципом, що AI її точно не замінить. Важливіше зрозуміти, чого навчиться студент: чи зможе працювати з технологіями, приймати рішення, керувати людьми й адаптуватися до змін. Саме такі компетенції дають більше свободи на мінливому ринку праці», - говорить Марина Пивоварова, директорка агенції з освіти за кордоном SIMPLEX.UA.
AI вже автоматизує частину рутинних завдань, але це не створює кілька «безпечних» професій. Натомість зростає цінність сфер, де технології доповнюють людину:
- Медицина та догляд - технології допомагають, але не замінюють лікування й контакт із пацієнтом.
- Освіта - AI може пояснювати матеріал, але не бере на себе мотивацію та розуміння потреб учня.
- Технології та інженерія - важливо не лише володіти інструментами, а й розуміти завдання та приймати рішення.
- Продажі та преміальний сегмент - критичними залишаються довіра, переговори й персональний сервіс.
- Гостинність, туризм і подієва індустрія - частина операцій автоматизується, але клієнтський досвід усе ще значною мірою залежить від людей.
Як виглядає така освіта на практиці
Сфера гостинності добре показує цю трансформацію: технології перебирають частину операцій, а освіта дедалі більше зміщується в бік бізнесу, управління, підприємництва та роботи з клієнтським досвідом.
Один із прикладів - Swiss Education Group. SEG об’єднує чотири швейцарські університети у сферах гостинності, бізнесу та кулінарного мистецтва, де щороку навчаються понад 6 000 студентів із більш ніж 110 країн.
SEG - це майже 40 років досвіду, більш ніж 110 відомих міжнародних компаній-партнерів та допомога для кожного студента в пошуках стажування і перших кар’єрних можливостей ще під час навчання.
«Ми вже не готуємо студентів до однієї конкретної посади в готелі. Сьогодні важливо поєднувати розуміння бізнесу, роботу з людьми й даними, управління командою та технологіями», - говорить Kristina Kirilova, представниця Swiss Education Group.
Чотири школи SEG дають різні освітні та кар’єрні траєкторії:
- César Ritz Colleges зосереджується на бізнесі у сфері гостинності, підприємництві та лідерстві. Показово, що поряд із традиційними бізнес-програмами тут уже з’явився окремий бакалаврат Applied AI for Hospitality Business Management.
- HIM Business School працює передусім із бізнесом, управлінням і клієнтським досвідом. Реакцією на зміни ринку стала, зокрема, магістерська програма Applied AI in Customer Experience.
- Swiss Hotel Management School спеціалізується на міжнародному менеджменті у сфері гостинності, поєднуючи практичну підготовку з бізнес-стратегією, лідерством і сучасними технологіями.
- Culinary Arts Academy Switzerland орієнтована на тих, хто бачить себе в гастрономії та ресторанному бізнесі: професійна кулінарна підготовка тут поєднується з менеджментом, підприємництвом і практикою в індустрії.
«Мета не в тому, щоб просто додати AI як окремий предмет. Студент має розуміти, де технологія допомагає аналізувати дані чи персоналізувати сервіс, а де рішення все одно залишається за людиною», - додає Kristina Kirilova.
Саме тому освіта у сфері гостинності сьогодні вже не означає лише майбутню роботу в готелі. Залежно від обраного напряму випускник може розвиватися в міжнародному бізнесі, преміальному сервісі, роботі з клієнтським досвідом, ресторанному підприємництві або власному проєкті.
Для родини це дає практичний критерій вибору: дивитися не лише на назву диплома, а й на те, скільки професійних можливостей освіта залишає після його отримання.