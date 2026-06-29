Lexus ES як універсальний преміальний седан для міста, бізнесу та щоденного використання

Lexus ES належить до автомобілів, які поєднують представницький статус із практичністю для щоденних поїздок. Цей седан створений для комфортного пересування містом, ділових зустрічей і подорожей на далекі відстані. Модель отримала гібридну силову установку, сучасні системи безпеки та просторий салон. Саме тому ES залишається одним із найпопулярніших автомобілів у своєму сегменті.

Чому Lexus ES підходить для різних сценаріїв використання?

Для бізнес-седана важливими є комфорт, простір і зручність для водія та пасажирів. Саме на цих характеристиках побудована концепція моделі, що включає:

колісну базу 2870 мм, яка забезпечує великий запас місця для ніг пасажирів другого ряду;

багажне відділення об'ємом 454 л, що дозволяє перевозити валізи, робочі речі або покупки без нестачі простору;

ширину кузова 1865 мм, завдяки якій у салоні комфортно почуваються всі пасажири;

кліренс 158 мм, достатній для щоденної експлуатації на міських дорогах;

п'ятимісний салон, який підходить як для сімейних поїздок, так і для ділових перевезень.

Особливу увагу інженери приділили комфорту під час руху. Саме тому Lexus ES https://www.kyiv-airport.lexus.ua/new-cars/es отримав якісну шумоізоляцію, продуману ергономіку сидінь і плавні налаштування підвіски. У результаті навіть тривалі поїздки не викликають зайвої втоми у водія та пасажирів.

Салон Lexus ES

Які переваги дає гібридна силова установка?

Сучасний седан бізнес-класу повинен поєднувати хорошу динаміку та помірне споживання пального. Для цього Lexus використовує самозарядну гібридну систему четвертого покоління, що має наступні характеристики:

двигун об'ємом 2,5 л, який забезпечує достатній запас потужності для міських і заміських маршрутів;

сукупна потужність гібридної системи 218 к.с., що відповідає за впевнене прискорення;

прискорення до 100 км/год за 8,9 секунди, яке забезпечує комфортний запас динаміки під час обгонів;

витрата пального 4,6 л на 100 км у змішаному циклі, що допомагає зменшити експлуатаційні витрати;

безступенева трансмісія, яка забезпечує плавний набір швидкості без відчутних перемикань передач.

Особливістю системи є автоматичне заряджання батареї під час руху та гальмування. У міському циклі це дозволяє частіше використовувати електротягу та зменшувати рівень шуму в салоні.

Екстер'єр Lexus ES

Які технології підвищують безпеку та надійність?

Преміальний автомобіль повинен забезпечувати високий рівень захисту в будь-яких умовах руху. Саме тому Lexus ES оснащений комплексом сучасних систем допомоги водієві:

адаптивний круїз-контроль для автоматичного підтримання дистанції до інших автомобілів;

система утримання в смузі руху, яка допомагає уникати випадкових відхилень;

моніторинг сліпих зон для контролю простору поруч із автомобілем;

система попередження зіткнень, здатна розпізнавати транспорт, пішоходів і велосипедистів;

десять подушок безпеки для захисту водія та пасажирів.

Таким чином, Lexus ES успішно поєднує комфорт бізнес-седана, економічність гібридної технології та практичність для щоденного використання. Модель підходить для міста, ділових поїздок і тривалих подорожей. Додатковими перевагами залишаються висока якість виконання та підтримка офіційного сервісу Lexus.