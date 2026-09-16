Лодзь як логістичний хаб: 5 причин, чому місто стало магнітом для працівників

Коли йдеться про роботу в Польщі, першими згадують Варшаву, Вроцлав чи Краків. Але одним із головних магнітів для працівників дедалі впевненіше стає Лодзь — велике місто в центрі країни, що перетворилося на ключовий логістичний вузол. Розбираємо 5 причин, чому попит на працівників тут стабільно високий.

Ключові тези

Лодзький регіон (Польща Центральна) — третій за величиною складський ринок країни після Мазовії та Сілезії.

Розташування на перетині автострад A1 і A2 робить місто природним центром дистрибуції.

Великі інвестиції в логістику щороку створюють нові робочі місця на складах, в e-commerce та на виробництві.

За схожого рівня зарплат для лінійних ролей нижча вартість життя робить Лодзь конкурентною за Варшаву.

5 причин, чому Лодзь притягує працівників

1. Розташування в центрі Польщі

Головна перевага Лодзі — географія. Місто лежить на перетині автострад A1 і A2 та швидкісних доріг S8 і S14, тому звідси зручно організувати дистрибуцію на всю країну й на експорт. Саме це десятиліттями притягує логістичні компанії. Через регіон проходять головні транзитні коридори «північ–південь» та «схід–захід», тож Лодзь зручна і для внутрішньої дистрибуції, і для міжнародних перевезень.

2. Один із найбільших складських ринків країни

Польща Центральна з центром у Лодзі — третій найбільший ринок складів у Польщі: його ресурси перевищують 5 млн квадратних метрів. У 2025 році попит на складські площі в регіоні досяг 1,17 млн кв. м (+17% рік до року) — другий показник у країні.

3. Постійний приплив інвестицій і робочих місць

Регіон активно забудовують: тут зводять одні з найбільших логістичних центрів країни — наприклад, комплекс для мережі Media Expert площею близько 208 тис. кв. м вартістю майже 500 млн злотих, а також розподільчі центри Lidl і Biedronka. Кожен такий обʼєкт створює сотні робочих місць. Через це робота в Лодзі здебільшого стосується складів, логістики та e-commerce. Серед активних гравців регіону — Panattoni, Prologis, SEGRO та інші великі девелопери складів; разом зі зростанням онлайн-торгівлі це підтримує постійний попит на складський і виробничий персонал.

4. Диверсифікований попит на працівників

Ринок не тримається на одному секторі. За даними аналітиків, попит на складські площі формують торгівля (близько 37,5%), логістичні оператори (близько 36%) і виробничі компанії (близько 23,5%). Така структура означає різні типи вакансій — від комплектувальників до операторів ліній.

5. Нижча вартість життя, ніж у столиці

Порівняно з Варшавою оренда житла та повсякденні витрати в Лодзі помітно нижчі. За схожого рівня зарплат для лінійних ролей це означає, що «на руках» у працівника залишається більше, — вагомий аргумент під час вибору міста. Для бізнесу це теж перевага: доступність робочої сили в поєднанні з нижчими витратами приваблює в регіон нових інвесторів.

Таблиця 1. Хто формує попит на працівників у регіоні

Сектор Частка попиту Приклади ролей Торгівля / ритейл близько 37,5% комплектувальники, працівники складу Логістика та дистрибуція близько 36% складські працівники, водії Виробництво близько 23,5% оператори ліній, пакувальники

Така структура попиту вигідна працівникові: якщо вакансій в одному секторі меншає, їх зазвичай стає більше в іншому, тож ринок праці залишається відносно стійким.

Висновки