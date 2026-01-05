Запланована подія 2

Новини компаній
Дата публікації

Майже 65 млн грн задонатили глядачі "Ми - Україна" в 2025 році

Майже 65 млн грн задонатили глядачі "Ми - Україна" в 2025 році / "Ми - Україна"

На каналі "Ми - Україна" підвели підсумки зборів для Сил оборони за рік. Шістдесят чотири мільйони дев'ятсот тисяч гривень задонатили глядачі телемарафону "Єдині новини" в слотах каналу. 

Чотири мільйони двісті тисяч гривень зібрано під час прямого ефіру лише у грудні. Глядачі були активними у фінальних зборах року, добровільні пожертви  робили під час інтерв'ю з військовослужбовцями і військовослужбовицями. 

На фоні розмов про перемовини і наближення до миру  потреб на фронті менше не ставало. Традиційно збирали на дрони (FPV і наземні роботизовані комплекси), пікапи, комплектуючі для ремонту, РЕБи та інші потреби підрозділів. 

Ведучі телеканалу в прямому ефірі оголошували суму, яку задонатили на даний момент глядачі. При цьому на екран виводиться спеціальний віджет, який оновлюється в режимі реального часу: на ньому видно, як поступово закривається оголошена спікерами сума.  

Фото 2 — Майже 65 млн грн задонатили глядачі "Ми - Україна" в 2025 році
Ведучі телеканалу в прямому ефірі оголошували суму, яку задонатили на даний момент глядачі. Фото: "Ми - Україна"

"Ми підтримуємо і розміщуємо в ефірах "Ми - Україна" лише перевірені збори,  розповідає генеральний продюсер телеканалу Юрій Сугак. – Я хочу щиро подякувати Силам оборони України, небайдужим глядачам, команді каналу. Без вас усіх не було би такої підтримки фронту. Кожна гривня з цих 65 мільйонів рятує життя і наближає нас до миру. Зараз головне  не зупинятися. Усі військові, які приходять до нас в студію, підкреслюють, що наша оборона тримається в тому числі і на надійному тилу".

Куди саме будуть витрачені гроші донаторів, розповідають командири, речники і бійці угруповань, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту. 

Фото 3 — Майже 65 млн грн задонатили глядачі "Ми - Україна" в 2025 році
Куди саме будуть витрачені гроші донаторів, розповідають командири, речники і бійці угруповань. Фото: "Ми - Україна"

Рекордсменами зборів цього року стали військовослужбовці 79-ї ОДШ Таврійська бригада ЗСУ, бригада "Рубіж" НГУ, Підрозділ TERRA у складі 3 армійського корпусу. Під час їхніх включень в прямий ефір каналу "Ми - Україна" українці були максимально активні і донатили майже по триста тисяч гривень на потреби цих підрозділів щоразу. 

Фото 4 — Майже 65 млн грн задонатили глядачі "Ми - Україна" в 2025 році
Під час їхніх включень в прямий ефір каналу "Ми - Україна" українці були максимально активні. Фото: "Ми - Україна"

Від усієї команди дякуємо кожному і кожній, хто підтримує ЗСУ і наближає нашу спільну Перемогу. Дякуємо за довіру до каналу "Ми-Україна"!

Фото 5 — Майже 65 млн грн задонатили глядачі "Ми - Україна" в 2025 році
Команда дякує за довіру до каналу "Ми-Україна"! Фото: "Ми - Україна"