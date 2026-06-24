Меблі в інтернет магазині МебельОк – коли вибір вражає навіть виробників меблів

Самий простий спосіб перевірити чи задовільний в плані асортименту вибір в тому чи іншому меблевому магазині, це попросити проаналізувати його спеціаліста, який так чи інакше пов'язаний з меблевою індустрією. І як показує практика, виробники бувають вражені тією кількістю пропозицій, яка доступна сучасним вітчизняним покупцям.

Причому магазин меблів МебельОк пропонує як продукцію вітчизняних фабрик, так і зарубіжних, як класичні моделі так і супер сучасні колекції, надає можливість як купувати модулі у вигляді готових наборів так і окремих елементів. А ще саме тут на вас постійно чекає оновлення доступ до унікальних новинок, які здатні будь-яку квартиру чи будинок, офіс чи торгівельний центр перетворити на місце супер комфорту, безпеки та ергономічності.

Різні матеріали та різні дизайни – це про сучасні меблі

Тривалий час меблева сфера використовувала обмежений набір матеріалів, серед яких самим популярними були натуральне дерево, плитна сировина, меблева тканина і скло. Але натуральне дерево вважалося занадто дорогим і доступним обмеженій кількості покупців. А от меблі з бюджетного плитного матеріалу викликали купу запитань в плані їх безпеки та екологічності. Але в сучасності все по-іншому. В асортименті меблевих фабрик доступні меблі з;

Натурального дерева;

Плитної сировини;

Металу;

Скла;

Пластику;

Кераміки;

Тканин та натуральної шкіри;

МДФ;

Фанери;

Шпонованих елементів тощо.

Перерахувати всі матеріали, які зараз використовують меблярі неможливо, бо їх справді багато і деякі з них дуже іноваційні. Щодо класики жанру дерева – то тут існує безліч рішень, які дозволили меблям саме з цієї сировини стати більш доступними. Так преміальні дерев’яні меблі існують і для їх виготовлення використовують екзотичну деревину або місцеві породи вищої ліги (дуб, бук). Також покупцям доступні меблі з таких бюджетних порід як смерека та сосна. В якості компромісу виробники пропонують меблі, корпус яких виконаний чи то з бюджетної деревини чи з плитної сировини а фасадна частина з матеріалу шпонованого екзотичним шпоном або з дубу. Такі комбінації виглядають мега стильно і є компромісом між бажанням мати дерев’яні меблі але за доступну ціну. Щодо плитної сировини такої як ДСП, ЛДСП чи ХДФ, то на вас чекає сюрприз у вигляді матеріалу, який пройшов вагомий апгрейдинг і вважається на даному етапі абсолютно екологічним і безпечним. Тобто ваші меблі з ДСП не тільки дешевші за дерев’яні, а і мають не менш привабливий вигляд і не менш безпечні як для вашого здоров’я так і навколишнього середовища.

В каталозі інтернет магазину MebelOk до кожної моделі надається детальний опис її особливостей, починаючи зі стилістики, закінчуючи матеріалами, що використані та комплектуючими. І як показує практика, всі моделі представлені в інтернет магазині не тільки красиві та стильні а високоякісні, ергономічні і відповідають усім стандартам не тільки локальним а і європейським. Тому придбання меблів саме в MebelOk це правильне рішення і це вдала інвестиція у інтер’єр, який комфортний, затишний, безпечний і стильний.