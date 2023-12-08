Український споживач зробив свій вибір: мережа СТО TurboSTO отримала премію “Вибір споживача - 2022” серед спеціалізованих автосервісів

За результатами щорічного незалежного оцінювання Всеукраїнський галузево-аналітичний центр присудив компанії TurboSTO почесну винагороду “Вибір споживача - 2022” як найкращій мережі спеціалізованих автосервісів з ремонту турбін, паливних систем та, сажових фільтрів.

Організатори номінації засвідчують, що ця відзнака є підтвердженням лідерства даної мережі на вітчизняному та високого рівня надання сервісних послуг. Вона демонструє надійність компанії як партнера та її престиж як роботодавця. Крім того організатори наголошували на інвестиційній привабливості мережі СТО ТурбоСТО, адже попри нестабільну економічну ситуацію вона постійно розширюється, виконуючи свою місію: “Зробити профільний ремонт основних вузлів автомобіля доступним в кожному куточку нашої країни!”

Сьогодні компанія нараховує вже 25 автосервісів у всіх областях України та вже 5 років надає послуги з комплексного ремонту автомобілів будь-якої складності основних агрегатів таких, як реставрація та ремонт турбіни, форсунок, паливної системи, двигуна, рульової рейки. Підхопивши тренд на дизельні авто в 2019 році, вони першими в Україні розробили власний підхід до вузькопрофільного ремонту турбін. Його можна вважати еталонним, адже саме це дозволяє оперативно виконувати близько 4 000 ремонтів на місяць по всій країні. Поступово зона діяльності TurboSTO розширилася до обслуговування ПНВТ, двигунів, форсунок, рульових рейок, сажових фільтрів та маховиків. Вони були першими в Україні, хто за короткий термін зміг перетворити своє одне СТО на одну з найбільших мереж спеціалізованих автосервісів.

TurboSTO потрапляє до списку найкращих вже не вперше. В 2020 та 2021 роках вона була відзначена премією Автоексперт в категорії “Краща СТО з ремонту турбін”. Основною перевагою є те, що повне технічне забезпечення дозволяє виконувати всі роботи без посередників, що підвищує рівень довіри з боку автолюбителів та водіїв. Про це свідчать більше 4 500 позитивних відгуків в мережі, сотні задоволених клієнтів щодня та численні подяки від партнерів.

“Ця відзнака для нас - це справді велике досягнення і підтвердження того, що ми все робимо правильно. Це накладає на нас велику відповідальність і піднімає планку очікувань наших клієнтів, чию довіру ми просто не можемо зрадити. Саме тому, ми не збираємося зупинятися і щодня працюємо над розширенням зони впливу та асортименту своїх послуг”, - запевнило керівнитцтво компанії TurboSTO. - “І нашим наступним кроком в прийдешньому році буде потрапити в вже список кращих компаній України по версії Всеукраїнського галузево-аналітичний центру!”