Ми найкращі! Телеканал КИЇВ24 здобув премію BigData Awards у номінації "Кращий телеканал новин"

КИЇВ24 здобув почесну відзнаку та став переможцем у номінації "Кращий телеканал новин" на IX щорічній Церемонії BigData Awards. Експерти ринку, медіааналітики та безкомпромісні цифри статистики теледивлення підтвердили статус мовника як лідера інформаційного простору. Ця престижна нагорода, що базується на найвищих рейтингах і реальних уподобаннях аудиторії, стала офіційним визнанням якості, оперативності та високого професіоналізму команди КИЇВ24, яка цілодобово тримає руку на пульсі життя країни.

У Києві відбулася традиційна IX Церемонія нагородження BigData Awards – ключова щорічна подія української медіаспільноти. Захід традиційно збирає провідних гравців ринку: керівників телеканалів, представників найбільших ОТТ-платформ, провайдерів кабельного телебачення та незалежних медіаекспертів. Цього року церемонія вийшла за рамки звичайного вручення нагород, перетворившись на масштабний простір для обговорення глобальних трансформацій індустрії та адаптації лінійного телебачення до викликів сучасності.

В рамках заходу організатори презентували результати унікального актуального дослідження та ключових трендів медіаспоживання українською ОТТ-аудиторією сезону 2025–2026 років. Аналітики детально проаналізували особливості поведінки сучасних користувачів, рівень їхньої обізнаності про цифрові сервіси, специфіку споживання контенту в умовах сьогодення та інші важливі інсайти ринку.

Тим вагомішою та значущішою для команди телеканалу КИЇВ24 стала перемога у номінації "Кращий телеканал новин". Ця відзнака щорічно вручається за найвищі показники та рейтинги, що підтверджують реальну популярність мовника та високу якість його роботи протягом усього року.

Очільниця телеканалу КИЇВ24 Наталія Лященко наголосила, що перемога у категорії "Кращий телевізійний канал новин" на ІХ церемонії вручення премії BigData Awards – це не просто професійний успіх, а насамперед підтвердження абсолютної довіри з боку українців. Головна цінність цієї премії полягає в її безкомпромісній точності та математичній об'єктивності.

"Для нас це неймовірно висока оцінка і велика честь. Особливість і головна цінність BigData полягає в тому, що це не суб'єктивна оцінка якогось окремого журі, де можуть бути присутні особисті вподобання чи людський фактор. Це абсолютно об'єктивний, прорахований показник теледивляння кабельних мереж у нашій країні. Це мова цифр, яка відображає реальний вибір мільйонів людей. Тому такий результат для нас є особливо важливим і цінним. Ми щиро вдячні кожному нашому глядачеві за підтримку, за те, що вмикаєте нас, довіряєте нашому слову та аналітиці. Ця нагорода є для всього колективу КИЇВ24 не лише визнанням нашої щоденної важкої праці, а й потужним стимулом для подальшого розвитку. Рухаємося далі, тримаємо планку і продовжуємо працювати для вас!" – зазначила Наталія Лященко.

Big Data Awards : довідка про премію

Премія Big Data Awards – це престижна щорічна нагорода у сфере телебачення, яка вручається телеканалам за найвищі показники та лідерство в системі Big Data Rating протягом року.

Засновником премії традиційно є компанія Big Data UA – провідна вітчизняна дослідницька компанія, яка спеціалізується на моніторингу та аналізі телевізійної аудиторії. Компанія оснащена найсучаснішими інноваційними системами вимірювання, що дозволяє отримувати максимально точні, деталізовані та незалежні дані щодо поведінки глядачів кабельних та ОТТ-мереж по всій Україні.