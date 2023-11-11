Міністерство енергетики США підтримало підвищення безпеки українських АЕС

Забезпечення безпеки українських атомних електростанцій під час воєнних умов стало стратегічним пріоритетом на міжнародній арені. Цей питання викликало зацікавленість не лише в Україні та Європейському союзі, але й у Сполучених Штатах. Співпраця Міністерства енергетики США з Аргонською національною лабораторією у 2022 році призвела до ідентифікації необхідних заходів.

Конкретно, було розпочато постачання додаткових високопотужних мобільних дизель-генераторних станцій (МДГС) для кожної атомної електростанції. Фінансування цього ініціативи взяло на себе Міністерство енергетики США.

Технічну реалізацію проекту розпочали у 2022 році. Під час наради фахівці НАЕК "Енергоатом", ES Group Europe s.r.o. та ТОВ "Далгакиран Компресор Україна" визначили вимоги до обладнання та терміни виконання робіт.

Компанії ES Group Europe s.r.o. та "Далгакиран Компресор Україна" взяли на себе безпосередню розробку та будівництво дизель-генераторних станцій.

Як результат цього проекту, були створені пересувні дизельні електростанції у контейнерному виконанні під назвою МДГС ESG-MDGS6.3, з максимальною потужністю 2200 кВт та вихідною напругою 6,3 кВ.

Електростанції складаються із комплектуючих, які відповідають найвищим стандартам надійності для забезпечення безпеки ядерних об'єктів - дизельний двигун Cummins QSK60 (виробництва Великобританії), кгенератор змінного струму Stamford LVSI804, панель керування Cummins PC 3.3 та захисна комірка з вимикачем SIEMENS.

Пересувний паливний бак розрахований на безперервну роботу до 8 годин при максимальній потужності без додаткового заправлення дизельним паливом. У разі поповнення палива (з власною системою автоматичного заправлення) можливе безперервне функціонування до 72 годин без зупинки.

Перша подібна мобільна дизель-генераторна станція вже сьогодні забезпечує надійний захист однієї з українських АЕС. До кінця 2023 року усі АЕС України будуть надійно забезпечені резервним електроживленням.

Це обладнання володіє високим рівнем автоматизації та становить додатковий захистний бар’єр, який перешкоджає розвитку потенційних аварій. Кожна з цих пересувних станцій має вбудовану автономну систему для живлення, змащення, охолодження, подачі повітря та виведення вихлопних газів. Надійність цих мобільних дизель-генераторних станцій виявляється в їх незалежності від працездатності зовнішніх систем та компонентів атомних електростанцій, а також в можливості безперервної роботи в складних умовах навколишнього середовища.

Фото: dalgakiran.ua