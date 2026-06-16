Motorola razr fold переосмислює продуктивність та ігри, знаменуючи нову еру для razr та складаних пристроїв

Перший складаний смартфон у форматі "книжка" у сімействі razr , розроблений для максимальної продуктивності та креативності.

Універсальна багатозадачність із двома дисплеями, адаптивними інтерфейсами та гнучкими макетами.

Мобільна платформа Snapdragon ® 8 Gen 5 забезпечує інноваційні функції штучного інтелекту для підвищення продуктивності, покращення функцій інтелектуальної камери та забезпечення організованості.

Система складаних камер, що отримала рейтинг №1 серед усіх складаних камер, та №2 серед систем камер для смартфонів у Північній Америці за версією DXOMARK . Система задньої камери отримала золоту нагороду DXOMARK за досконалість зображення

Підтримка стилуса moto pen ultra для точності під час нотаток, створення ескізів та творчої роботи в дорозі.

До семи років оновлень ОС Android ™ та оновлень безпеки.

Яскравість великого екрану та розваги поєднуються з досконалістю кишенькової компактності.

Тонкий, легкий та розроблений для довговічності, Motorola razr fold створений для підтримки темпу сучасного життя, плавно переходячи між роботою та розвагами. Незважаючи на наявність провідної в галузі системи камер¹ та одного з найбільших акумуляторів, доступних у складаному пристрої², розмір пристрою становить лише 4,55 мм у розкладеному вигляді та 9,89 мм у складеному. Його прецизійний шарнір у формі каплеподібної кришки з нержавіючої сталі розроблений для плавного відкриття та закриття, захищаючи дисплей та забезпечуючи довготривалу структурну цілісність.

Під дисплеєм титанова внутрішня пластина екрана рівномірно розподіляє тиск по всій складці, дозволяючи екрану повертатися до початкової форми після кожного відкриття та закриття, зберігаючи її стабільність з часом. У поєднанні з надтонким склом та протиударною плівкою цей вдосконалений дизайн створений для тривалого використання, зберігаючи гладкий та беззгинальний вигляд. Зовні Motorola razr fold – це перший у світі смартфон із використанням склокераміки Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3. У внутрішніх тестах Motorola, Motorola razr fold досяг на 75% кращої стійкості до падінь порівняно з пристроями попереднього покоління, що доводить, що передовий складаний дизайн також може бути неймовірно стійким.

У відкритому стані Motorola razr fold показує просторий внутрішній дисплей високої яскравості, призначений для багатозадачності, ігор та потокового передавання. Завдяки найяскравішому внутрішньому дисплею серед усіх складаних пристроїв на ринку, пристрій залишається чітко видимим навіть під прямими сонячними променями. Якість звуку покращується за допомогою Dolby Atmos®, що забезпечує більшу глибину та чіткість, а вбудована технологія Sound by Bose гарантує, що стереодинаміки професійно налаштовані за допомогою еквалайзера для насиченого та захопливого звучання.

У закритому стані Motorola razr fold перетворюється на компактний пристрій, розроблений для портативності без шкоди для функціональності. Адаптивна конструкція шарніра дозволяє використовувати його в кількох режимах, окрім повністю відкритого або закритого положень, включаючи режим ноутбука для набору тексту та багатозадачності, а також режим намету для перегляду контенту. Плавне перемикання завдань, робочі процеси з розділеним екраном та розширений простір дисплея підвищують продуктивність та розваги. Гнучкий форм-фактор також забезпечує зйомку без використання рук та функціональність кількох дисплеїв.

Motorola razr fold доступний у двох преміальних варіантах оздоблення: Pantone® Blackened Blue з оздобленням, натхненним ромбоподібним піке, розробленим для довговічності, та Pantone® Lily White з оздобленням, натхненним шовком, з м’яким блиском. Спеціально розроблена версія також доступна в рамках колекції FIFA World Cup 26™. Кожне оздоблення відображає сучасну естетику дизайну, доповнену м’яко закругленими краями та збалансованою конструкцією, яка підвищує комфорт та зручність використання в різних режимах.

Флагманські можливості у складаному вигляді

Motorola razr fold представляє флагманську систему камер, розроблену для розширення можливостей фото- та відеозйомки зі складаним корпусом. Пристрій, нагороджений золотою етикеткою DXOMARK за досконалість зображення, поєднує в собі передове апаратне забезпечення та інтелектуальне програмне забезпечення для забезпечення професійних результатів у широкому діапазоні сценаріїв.

Основою системи є 50-мегапіксельний основний сенсор⁷, оснащений 50-мегапіксельним Sony LYTIA™ 828 наступного покоління – найбільшим 50-мегапіксельним сенсором Motorola на сьогодні – розробленим для кінематографічного відеозапису Dolby Vision®. У поєднанні з передовою технологією обробки зображень на базі штучного інтелекту, система камер забезпечує покращену чіткість, насичене відтворення кольорів та оптимізацію сцени в режимі реального часу. Користувачі можуть записувати та редагувати зображення у роздільній здатності 8K, а технологія обробки зображень Dolby Vision® покращує глибину кольору, контрастність та деталізацію. Точність передачі кольорів та відтінків шкіри, перевірена Pantone™, забезпечує автентичне відображення в повному діапазоні реальних кольорів Pantone.⁸

50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив⁷ включає в себе передовий 50-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA™ 600, що дозволяє робити зйомку з високою роздільною здатністю на відстані. Перископічна конструкція підтримує 3-кратний оптичний зум з оптичною стабілізацією зображення (OIS) для покращеної стабільності, а технологія Super Zoom Pro на базі moto ai інтелектуально покращує віддалені об'єкти для чіткішої деталізації.

50-мегапіксельний надширококутний об'єктив⁷ з кутом огляду 122° дозволяє користувачам легко знімати просторі пейзажі та групові знімки. Інтегрована система макрозйомки дозволяє робити крупні плани на відстані до 3,5 см, точно фіксуючи дрібні деталі.

32-мегапіксельна внутрішня селфі-камера⁹ підтримує зйомку автопортретів високої роздільної здатності та відеозапис у форматі 4K, покращену технологією Quad Pixel для покращеної чутливості та контрастності в умовах низької освітленості. Оптимізація Moto AI ще більше покращує тон шкіри, вираз обличчя та загальний баланс зображення. Крім того, 20-мегапіксельна зовнішня селфі-камера забезпечує гнучкі параметри зйомки, включаючи відеодзвінки та автопортрети в режимі "ноутбука".

Завдяки адаптивній складаній конструкції Motorola razr fold дозволяє знімати контент без використання рук та додаткових аксесуарів.

Продуктивність на базі штучного інтелекту

Інтелектуальна продуктивність є центральною для Motorola razr fold, де штучний інтелект глибоко інтегрований у взаємодію з користувачем, щоб забезпечити більш інтуїтивну та ефективну щоденну взаємодію. Пристрій, що працює на базі moto ai та сформований на основі аналітики понад мільйона користувачів щомісяця, пропонує практичні інструменти, розроблені для оптимізації продуктивності. Такі функції, як Catch me up (Наздогнати мене), надають персоналізовані зведення ключових сповіщень,¹⁰, а Pay attention (Звернути увагу) забезпечує транскрипцію важливих розмов у режимі реального часу.¹¹

Motorola razr fold також забезпечує гнучкий доступ до широкої екосистеми послуг штучного інтелекту, дозволяючи користувачам вибирати правильний інструмент для кожного завдання. Це включає швидку допомогу через Microsoft Copilot, розширені можливості для творчості та продуктивності через Google Gemini,¹² та покращену функцію пошуку на базі Perplexity AI.

Продуктивність забезпечується мобільною платформою Snapdragon® 8 Gen 5, розробленою для забезпечення надзвичайно плавного реагування, одночасно пришвидшуючи завдання, керовані штучним інтелектом, продуктивність зображення та загальну ефективність. Пристрій підтримує безперебійну багатозадачність та ігри завдяки 16 ГБ оперативної пам'яті¹³, доповненій RAM Boost¹⁴, та пропонує до 1 ТБ сховища¹³ для великих медіа- та контентних бібліотек.

Для підтримки стабільної продуктивності Motorola razr fold оснащений вдосконаленою системою рідинного охолодження, призначеною для регулювання температури під час інтенсивної діяльності, такої як ігри, потокове передавання та багатозадачність. Ця система управління температурою забезпечує стабільну продуктивність, зберігаючи при цьому комфорт пристрою.

Motorola razr fold підтримує до семи оновлень ОС Android™ та до семи років оновлень безпеки⁴, що забезпечує довгострокову підтримку програмного забезпечення поряд з передовими апаратними можливостями.

Революційний акумулятор та надшвидка зарядка

Користувачі можуть насолоджуватися одним з найбільших акумуляторів, доступних у складаному пристрої.2 Акумулятор ємністю 6000 мАг дозволяє користувачам знімати та редагувати контент годинами поспіль та виконувати багатозадачність у різних програмах, не турбуючись про розрядку.15 Завдяки революційній кремній-вуглецевій технології Motorola razr fold пропонує як тривалий час автономної роботи, так і надтонкий дизайн без шкоди для продуктивності.

80-ватний TurboPower™ забезпечує до 12+ годин роботи всього за 12 хвилин,16 тож користувачі можуть швидко зарядитися та повернутися до того, що важливо. Для бездротової зарядки також доступна бездротова зарядка TurboPower™ потужністю 50 Вт17.

Точне керування за допомогою стилуса moto pen ultra

Moto pen ultra надає творчу точність та продуктивність безпосередньо в руки користувачів, перетворюючи Motorola razr fold на потужне цифрове полотно та гнучкий робочий простір.3 Розроблений для точності та плавності, надтонкий наконечник забезпечує високу точність завдяки чутливості до тиску, виявленню нахилу, низькій затримці та надійному відхиленню долоні, гарантуючи, що кожен рух потрапляє саме туди, куди потрібно.

Користувачі можуть без зусиль додавати нотатки до документів, вирізати та переміщувати текст або зображення, робити миттєві знімки екрана та перемикати стилі пера або пензля за допомогою інтуїтивно зрозумілого керування. Розумна контекстна панель швидкого доступу відображає улюблені інструменти, коли вони потрібні користувачам, а підтримка наведення курсора, швидке вирізання, створення ескізу до зображення та швидкий обмін допомагають користувачам працювати швидше, не порушуючи фокус. Moto pen ultra має акумулятор, що працює цілий день15, у футлярі для перенесення та підтримці швидкої зарядки.