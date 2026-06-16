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Motorola razr fold переосмислює продуктивність та ігри, знаменуючи нову еру для razr та складаних пристроїв
- Перший складаний смартфон у форматі "книжка" у сімействі razr, розроблений для максимальної продуктивності та креативності.
- Універсальна багатозадачність із двома дисплеями, адаптивними інтерфейсами та гнучкими макетами.
- Мобільна платформа Snapdragon® 8 Gen 5 забезпечує інноваційні функції штучного інтелекту для підвищення продуктивності, покращення функцій інтелектуальної камери та забезпечення організованості.
- Система складаних камер, що отримала рейтинг №1 серед усіх складаних камер, та №2 серед систем камер для смартфонів у Північній Америці за версією DXOMARK. Система задньої камери отримала золоту нагороду DXOMARK за досконалість зображення
- Підтримка стилуса moto pen ultra для точності під час нотаток, створення ескізів та творчої роботи в дорозі.
- До семи років оновлень ОС Android™ та оновлень безпеки.
- Яскравість великого екрану та розваги поєднуються з досконалістю кишенькової компактності.
Тонкий, легкий та розроблений для довговічності, Motorola razr fold створений для підтримки темпу сучасного життя, плавно переходячи між роботою та розвагами. Незважаючи на наявність провідної в галузі системи камер¹ та одного з найбільших акумуляторів, доступних у складаному пристрої², розмір пристрою становить лише 4,55 мм у розкладеному вигляді та 9,89 мм у складеному. Його прецизійний шарнір у формі каплеподібної кришки з нержавіючої сталі розроблений для плавного відкриття та закриття, захищаючи дисплей та забезпечуючи довготривалу структурну цілісність.
Під дисплеєм титанова внутрішня пластина екрана рівномірно розподіляє тиск по всій складці, дозволяючи екрану повертатися до початкової форми після кожного відкриття та закриття, зберігаючи її стабільність з часом. У поєднанні з надтонким склом та протиударною плівкою цей вдосконалений дизайн створений для тривалого використання, зберігаючи гладкий та беззгинальний вигляд. Зовні Motorola razr fold – це перший у світі смартфон із використанням склокераміки Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3. У внутрішніх тестах Motorola, Motorola razr fold досяг на 75% кращої стійкості до падінь порівняно з пристроями попереднього покоління, що доводить, що передовий складаний дизайн також може бути неймовірно стійким.
У відкритому стані Motorola razr fold показує просторий внутрішній дисплей високої яскравості, призначений для багатозадачності, ігор та потокового передавання. Завдяки найяскравішому внутрішньому дисплею серед усіх складаних пристроїв на ринку, пристрій залишається чітко видимим навіть під прямими сонячними променями. Якість звуку покращується за допомогою Dolby Atmos®, що забезпечує більшу глибину та чіткість, а вбудована технологія Sound by Bose гарантує, що стереодинаміки професійно налаштовані за допомогою еквалайзера для насиченого та захопливого звучання.
У закритому стані Motorola razr fold перетворюється на компактний пристрій, розроблений для портативності без шкоди для функціональності. Адаптивна конструкція шарніра дозволяє використовувати його в кількох режимах, окрім повністю відкритого або закритого положень, включаючи режим ноутбука для набору тексту та багатозадачності, а також режим намету для перегляду контенту. Плавне перемикання завдань, робочі процеси з розділеним екраном та розширений простір дисплея підвищують продуктивність та розваги. Гнучкий форм-фактор також забезпечує зйомку без використання рук та функціональність кількох дисплеїв.
Motorola razr fold доступний у двох преміальних варіантах оздоблення: Pantone® Blackened Blue з оздобленням, натхненним ромбоподібним піке, розробленим для довговічності, та Pantone® Lily White з оздобленням, натхненним шовком, з м’яким блиском. Спеціально розроблена версія також доступна в рамках колекції FIFA World Cup 26™. Кожне оздоблення відображає сучасну естетику дизайну, доповнену м’яко закругленими краями та збалансованою конструкцією, яка підвищує комфорт та зручність використання в різних режимах.
Флагманські можливості у складаному вигляді
Motorola razr fold представляє флагманську систему камер, розроблену для розширення можливостей фото- та відеозйомки зі складаним корпусом. Пристрій, нагороджений золотою етикеткою DXOMARK за досконалість зображення, поєднує в собі передове апаратне забезпечення та інтелектуальне програмне забезпечення для забезпечення професійних результатів у широкому діапазоні сценаріїв.
- Основою системи є 50-мегапіксельний основний сенсор⁷, оснащений 50-мегапіксельним Sony LYTIA™ 828 наступного покоління – найбільшим 50-мегапіксельним сенсором Motorola на сьогодні – розробленим для кінематографічного відеозапису Dolby Vision®. У поєднанні з передовою технологією обробки зображень на базі штучного інтелекту, система камер забезпечує покращену чіткість, насичене відтворення кольорів та оптимізацію сцени в режимі реального часу. Користувачі можуть записувати та редагувати зображення у роздільній здатності 8K, а технологія обробки зображень Dolby Vision® покращує глибину кольору, контрастність та деталізацію. Точність передачі кольорів та відтінків шкіри, перевірена Pantone™, забезпечує автентичне відображення в повному діапазоні реальних кольорів Pantone.⁸
- 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив⁷ включає в себе передовий 50-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA™ 600, що дозволяє робити зйомку з високою роздільною здатністю на відстані. Перископічна конструкція підтримує 3-кратний оптичний зум з оптичною стабілізацією зображення (OIS) для покращеної стабільності, а технологія Super Zoom Pro на базі moto ai інтелектуально покращує віддалені об'єкти для чіткішої деталізації.
- 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив⁷ з кутом огляду 122° дозволяє користувачам легко знімати просторі пейзажі та групові знімки. Інтегрована система макрозйомки дозволяє робити крупні плани на відстані до 3,5 см, точно фіксуючи дрібні деталі.
- 32-мегапіксельна внутрішня селфі-камера⁹ підтримує зйомку автопортретів високої роздільної здатності та відеозапис у форматі 4K, покращену технологією Quad Pixel для покращеної чутливості та контрастності в умовах низької освітленості. Оптимізація Moto AI ще більше покращує тон шкіри, вираз обличчя та загальний баланс зображення. Крім того, 20-мегапіксельна зовнішня селфі-камера забезпечує гнучкі параметри зйомки, включаючи відеодзвінки та автопортрети в режимі "ноутбука".
Завдяки адаптивній складаній конструкції Motorola razr fold дозволяє знімати контент без використання рук та додаткових аксесуарів.
Продуктивність на базі штучного інтелекту
Інтелектуальна продуктивність є центральною для Motorola razr fold, де штучний інтелект глибоко інтегрований у взаємодію з користувачем, щоб забезпечити більш інтуїтивну та ефективну щоденну взаємодію. Пристрій, що працює на базі moto ai та сформований на основі аналітики понад мільйона користувачів щомісяця, пропонує практичні інструменти, розроблені для оптимізації продуктивності. Такі функції, як Catch me up (Наздогнати мене), надають персоналізовані зведення ключових сповіщень,¹⁰, а Pay attention (Звернути увагу) забезпечує транскрипцію важливих розмов у режимі реального часу.¹¹
Motorola razr fold також забезпечує гнучкий доступ до широкої екосистеми послуг штучного інтелекту, дозволяючи користувачам вибирати правильний інструмент для кожного завдання. Це включає швидку допомогу через Microsoft Copilot, розширені можливості для творчості та продуктивності через Google Gemini,¹² та покращену функцію пошуку на базі Perplexity AI.
Продуктивність забезпечується мобільною платформою Snapdragon® 8 Gen 5, розробленою для забезпечення надзвичайно плавного реагування, одночасно пришвидшуючи завдання, керовані штучним інтелектом, продуктивність зображення та загальну ефективність. Пристрій підтримує безперебійну багатозадачність та ігри завдяки 16 ГБ оперативної пам'яті¹³, доповненій RAM Boost¹⁴, та пропонує до 1 ТБ сховища¹³ для великих медіа- та контентних бібліотек.
Для підтримки стабільної продуктивності Motorola razr fold оснащений вдосконаленою системою рідинного охолодження, призначеною для регулювання температури під час інтенсивної діяльності, такої як ігри, потокове передавання та багатозадачність. Ця система управління температурою забезпечує стабільну продуктивність, зберігаючи при цьому комфорт пристрою.
Motorola razr fold підтримує до семи оновлень ОС Android™ та до семи років оновлень безпеки⁴, що забезпечує довгострокову підтримку програмного забезпечення поряд з передовими апаратними можливостями.
Революційний акумулятор та надшвидка зарядка
Користувачі можуть насолоджуватися одним з найбільших акумуляторів, доступних у складаному пристрої.2 Акумулятор ємністю 6000 мАг дозволяє користувачам знімати та редагувати контент годинами поспіль та виконувати багатозадачність у різних програмах, не турбуючись про розрядку.15 Завдяки революційній кремній-вуглецевій технології Motorola razr fold пропонує як тривалий час автономної роботи, так і надтонкий дизайн без шкоди для продуктивності.
80-ватний TurboPower™ забезпечує до 12+ годин роботи всього за 12 хвилин,16 тож користувачі можуть швидко зарядитися та повернутися до того, що важливо. Для бездротової зарядки також доступна бездротова зарядка TurboPower™ потужністю 50 Вт17.
Точне керування за допомогою стилуса moto pen ultra
Moto pen ultra надає творчу точність та продуктивність безпосередньо в руки користувачів, перетворюючи Motorola razr fold на потужне цифрове полотно та гнучкий робочий простір.3 Розроблений для точності та плавності, надтонкий наконечник забезпечує високу точність завдяки чутливості до тиску, виявленню нахилу, низькій затримці та надійному відхиленню долоні, гарантуючи, що кожен рух потрапляє саме туди, куди потрібно.
Користувачі можуть без зусиль додавати нотатки до документів, вирізати та переміщувати текст або зображення, робити миттєві знімки екрана та перемикати стилі пера або пензля за допомогою інтуїтивно зрозумілого керування. Розумна контекстна панель швидкого доступу відображає улюблені інструменти, коли вони потрібні користувачам, а підтримка наведення курсора, швидке вирізання, створення ескізу до зображення та швидкий обмін допомагають користувачам працювати швидше, не порушуючи фокус. Moto pen ultra має акумулятор, що працює цілий день15, у футлярі для перенесення та підтримці швидкої зарядки.
Примітки
1 – Згідно зі звітом про тестування смартфонів та рейтингом DXOMARK за березень 2026 року; результати відображають лише протестовані пристрої.
2 – Індія: на основі складаних смартфонів, доступних в Індії станом на березень 2026 року. Латинська Америка: на основі складаних смартфонів, доступних у країнах Латинської Америки станом на березень 2026 року. Європа, Близький Схід та Африка: на основі складаних смартфонів, доступних у країнах Європи, Близького Сходу та Африка станом на березень 2026 року. Північна Америкa: на основі складаних смартфонів, доступних у країнах Північної Америкa станом на березень 2026 року.
3 – Монопен Moto Pen Ultra продається окремо.
4 – Включає 7 оновлень ОС та до 7 років оновлень безпеки, починаючи з дати глобального запуску. Може відрізнятися залежно від ринку, оператора мережі та/або моделі. Детальніше за посиланням.
6 – При інтеграції в пристрої Motorola, Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 забезпечує більш ніж на 75% кращу стійкість до падінь порівняно з Gorilla® Glass Ceramic першого покоління, результати базуються на внутрішніх порівняльних тестуваннях Motorola. Фактична продуктивність може відрізнятися.
7 – Надширококутний сенсор 50 Мп об'єднує 4 пікселі в 1, забезпечуючи ефективну роздільну здатність фотографії 12,5 Мп.
8 – Згенеровані кольори PANTONE можуть не відповідати стандартам PANTONE. Необхідно звертатися до чинних публікацій PANTONE для отримання точної інформації про кольори. PANTONE та інші торгові марки Pantone є власністю Pantone LLC. © Pantone LLC, 2025.
9 – 32-мегапіксельний сенсор об'єднує 4 пікселі в 1 великий чотирипіксельний піксель, забезпечуючи роздільну здатність фотографії 8 Мп.
11 – Для доступу до функцій moto ai потрібен вхід до облікового запису Motorola. Для функціональності потрібне підключення до інтернету або стільникового зв'язку. Підтримуються такі мови: англійська, іспанська, португальська. Для належної роботи Moto ai потрібне 5G або стабільне мережеве підключення. Доступність та продуктивність цих функцій можуть відрізнятися залежно від вашого оператора мережі, місцезнаходження та тарифного плану. Для доступу до послуг 5G може знадобитися сумісний пристрій і тарифний план, а на продуктивність мережі можуть впливати фактори, що не залежать від Motorola. Будь ласка, зверніться до свого оператора, щоб отримати додаткову інформацію про доступність 5G та вимоги до підключення.
12 – Gemini є торговою маркою Google LLC. Мобільний додаток Gemini доступний на вибраних пристроях, мовах та в окремих країнах. Потрібне підключення до інтернету. Перевірте відповіді на точність.
13 – Обсяг доступної пам'яті та обсягу пам'яті користувача менший через багато факторів, включаючи операційну систему, програмне забезпечення та функції, що використовують частину цієї ємності; може змінюватися з оновленнями програмного забезпечення.
14 – Розширена оперативна пам'ять RAM Boost вимагає використання внутрішньої пам'яті телефону як віртуальної пам'яті, зменшуючи обсяг пам'яті; обсяг доступної оперативної пам'яті користувача менший під час використання. Модель 16 ГБ: 16 ГБ фізичної оперативної пам'яті + до 16 ГБ RAM Boost (автоматична оптимізація за замовчуванням за допомогою штучного інтелекту | максимум 16 ГБ). Обсяг доступної оперативної пам'яті менший через операційну систему, програмне забезпечення та інші функції; може змінюватися з оновленнями програмного забезпечення. Функції відрізняються залежно від ринку.
15 – Усі заяви щодо часу роботи від акумулятора є приблизними та базуються на даних медіанного користувача, протестованого в змішаному профілі використання (що включає як використання, так і час очікування) за оптимальних умов мережі. Фактична продуктивність акумулятора може відрізнятися та залежить від багатьох факторів, включаючи силу сигналу, налаштування мережі та пристрою, температуру, стан акумулятора та особливості використання.
16 – Щоб досягти цих результатів, пристрій має бути відкритим під час заряджання; зарядний пристрій продається окремо. Максимальна швидкість заряджання пристрою TurboPower™ 80 Вт; потрібен зарядний пристрій Motorola TurboPower™ 80 Вт або вище. Акумулятор має бути значно розряджений, а функція підсилення заряду має бути ввімкнена; швидкість заряджання сповільнюється під час заряджання. Медіанні користувачі можуть отримати до 12+ годин роботи від акумулятора менш ніж за 10 хвилин заряджання. Заяви щодо часу роботи від акумулятора є приблизними та базуються на даних медіанного користувача, протестованого в змішаному профілі використання (що включає як використання, так і час очікування) за оптимальних умов мережі. Фактична продуктивність акумулятора може відрізнятися та залежить від багатьох факторів, включаючи силу сигналу, налаштування мережі та пристрою, температуру, стан акумулятора та особливості використання.
17 – Потрібен бездротовий зарядний пристрій Motorola TurboPower™ 50 Вт; продається окремо.
18 – На основі опублікованих характеристик пікової яскравості для наявних на даний момент складаних дисплеїв у порівняльному наборі на момент запуску. Пікова яскравість досягається за певних умов; залежить від контенту та навколишнього освітлення.