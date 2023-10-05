На честь дня народження онлайн-казино Slotoking шукає 11 королів

1 жовтня, спеціально до дня народження, на slotoking розпочалася нова рекламна кампанія “Шукаємо 11 королів”.

Що чекає на гравців в рамках РК “Шукаємо 11 королів”?

Це 6-тижневий турнір з різноманітними змаганнями: роздача бонусів, змагання за результатами, колесо Фортуни з призами, перегони, подарункові бокси, турнір по балах.

За підсумком 6 тижнів буде сформовано таблицю лідерів на 1500 місць, в якій перші 11 учасників з найкращими результатами і стануть Королями. Вони отримають особливу позначку у своєму ігровому профілі, а також особливі призи. Загальний призовий фонд складає 4 000 000 § + 500 000 FS!

Кожне змагання починається з початком нового тижня. Щоб стати Королем, потрібно брати участь у змаганнях кожного тижня, збирати бали та потрапити в ТОП-11. Таким чином у гравців буде унікальна можливість не тільки цікаво і різноманітно провести час, а й поборотися за крутий призовий фонд.

Рекламна кампанія "Шукаємо 11 королів" триватиме з 01.10 по 12.11.2023. З деталями та правилами участі можна ознайомитись на сайті slotoking.ua.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

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