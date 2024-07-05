Надійні платформи для обміну криптовалют

Багато людей користується криптовалютою. Для декого це можливість заробітку на зміні курсу монет, хтось використовує її для анонімних перерахунків коштів. Але для того щоб поповнити свій крипто-гаманець або вивести кошти на банківську карту вам потрібно використовувати послуги спеціальних обмінників.

Огляд найбільш відомих криптовалютних обмінників

Ми розглянемо особливості п’яти кращих обмінників, які дозволяють швидко та безпечно здійснювати перекази в Україні та за її межами.

Changeit

Ця платформа дозволяє проводити обмін найпопулярнішої криптовалюти. Наразі доступна покупка та продаж BTC, ETH, USDT, LTC, DASH та DOGE. Користування обмінником досить просте. На офіційному сайті необхідно створити акаунт. Процес обміну повністю автоматизований. Перевагою цього обінника є те, що вам не треба проходити верифікацію.

Система дозволяє проводити обмін з рахунків будь-яких банків України. Увесь процес обміну виконується в чотири кроки. Це введення платіжних даних, введення ваших особистих даних, розміщення замовлення на покупку чи продаж криптовалюти та обробка транзакції.

Інтерфейс сайту досить простий. Також є мобільний додаток, щоправда лише для Android.

Dvizh

Цей обмінник повністю автоматизований. Р2Р операції проходять впродовж 15 хвилин після розміщення замовлення на покупку чи продаж криптовалюти. Для реєстрації можна використати як класичний метод зі введенням вашої електронної пошти та персональних даних, так і з допомогою швидкої реєстрації, якщо ви маєте аккаунт в Google.

Ресурс гарантує анонімний обмін криптовалюти. Усі вхідні транзакції проходять AML-перевірку. Трансакції здійснюються цілодобово, однак служба підтримки працює за графіком лише в будні дні з 10:00 до 19:00.

Обмінник немає мобільного додатку, тож всі операції виконуються лише на сайті.

Coin24

На цьому сервісі до обміну доступні понад 50 популярних монет. Це BTC, ETH, USDT, XRP, TRX, ZEC, WBT та багато інших. Для обміну необхідно пройти верифікацію банківської карти. Це необхідно для того, щоб запобігти покупкам криптовалюти з викрадених карток. Верифікація проводиться лише раз, після чого ви можете здійснювати обмін криптовалюти у автоматичному режимі.

Сайт досить простий у користуванні. Також ви наперед зможете розрахувати розмір комісії при обміні за допомогою калькулятора.

Заявка на виплату може тривати від кількох хвилин до 24 годин. Це залежить від підтвердження операції, правильності внесених вами даними та роботою банківської системи. Проводити операції можна лише на сайті, оскільки мобільного додатку обмінник немає.

Також сайт має реферальну систему. Ви можете поділитися посиланням для реєстрації з друзями. Так ви отримуватимете кешбек, коли ваші друзі здійснюватимуть обміни. Ці кошти можна виводити у зручний спосіб, як купуючи криптовалюту, так і виводячи їх на карту.

Finprostir

Криптообмінник працює з найпопулярнішими монетами. Серед них USDT, BTC, ETH, BNB, BUSD. На сайті є калькулятор розрахунку. Щоб залишити заявку на обмін вам не потрібно вводити ваші персональні дані, проходити реєстрацію та верифікацію на сайті. В заявці необхідно вказати яку операцію та на яку суму ви хочете зробити. Також залишити контакти для зв’язку. Це номер телефону та нікнейм в телеграмі.

Після цього з вам зв’яжеться менеджер для уточнення всіх деталей. Обмін відбувається в офісі компанії. Заздалегідь відправляти криптовалюту для обміну не потрібно. Також доступна оплата при покупці криптовалюти або при виплаті готівкою. Крім гривень, ви можете замовити валюту. Наприклад, долар або євро.

Оскільки з вами працюють менеджери, криптообмінник є безпечним для обміну, тому якщо ви проводите таку операцію вперше, вам в цьому допоможуть.

100btc

Криптообмінник дозволяє проводити операції як онлайнн, так і в офісі компанії за готівку. Загалом він працює з усіма популярними криптовалютами. Доступні понад 20 монет.

Оформити заявку на купівлю чи продаж криптовалюти можна на сайт обмінника. Для цього крім операції та суми треба вказати ваші дані, такі як Ім’я та Прізвище, електронна пошта, телефон. Для отримання готівки треба домовитися зі службою підтримки про особисту зустріч.

Обмінник має систему лояльності для постійних клієнтів. Сума знижки на комісію буде залежати від вашої загальної суми обміну.

Онлайн-обмін валют відбувається цілодобово, а от при обміні з готівкою треба зважати на графік роботи менеджерів.

Безпека: захист особистих даних та активів користувачів

Якщо ви плануєте скористатися послугами обмінників, вам потрібно детально ознайомитися з правилами конфіденційності. Більшість систем забезпечують анонімність для своїх клієнтів. Однак при обміні онлайн вам може знадобитися верифікація вашої карти. Наприклад, для використання сервісу вам буде потрібно сфотографуватися з вашою картою в руках, внести ваші персональні дані.

Криптообмінники гарантують вашу анонімність та не передають персональні дані третім особам. Зазвичай, такі операції з підтвердження особистості необхідні для запобігання схем шахрайств, викрадення карток та відмивання грошей.

Також здійснюючи обміни через крипто обмінники онлайн, вони гарантують збереження ваших активів.

Комісії та способи оплати

Для того щоб обмінити криптовалюту, доступні кілька способів оплати або отримання коштів. Деякі обмінники, як ми бачимо, дозволяють використовувати готівку, тобто вам не потрібно мати банківську карту для цього, на яку здійснюється зарахування коштів. Однак комісія зазвичай вища, ніж при обміні з використання банківських реквізитів.

Сума комісій при готівковому розрахунку залежатиме від суми та валюти. Зазвичай вона варіюється від 1 до 7% від суми переказу. Також, мінімальний розмір комісії для більшості обмінників складає 30 доларів.

Також можна використовувати картку будь-якого українського банку. Комісії за перекази складають від 1 до 5% від суми. Однак варто зважати на ліміти для банківських карток. При переказах великих сум відділ фінмоніторингу може вимагати пояснення та документи про джерело надходження та заблокувати рахунок.

Також є можливість здійснювати перекази за допомогою електронних гаманців. Тому, обираючи обмінник, варто ознайомитися з комісіями за послуги переказів та способи розрахунку, щоб знайти для себе оптимальний варіант.