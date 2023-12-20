Найбільша криптобіржа OKX у партнерстві з TON запустила масштабну освітню кампанію у сфері криптовалют

OKX, провідна технологічна компанія у сфері Web3 та друга за обсягами торгів міжнародна криптовалютна біржа, оголосила про запуск масштабної кампанії «TONоманія на OKX» за участю The Open Network (TON).

Метою цієї ініціативи є навчання користувачів та їх підтримка в освоєнні технологій блокчейн та криптовалют. OKX і TON, будучи лідерами та новаторами у цій швидкозростаючій галузі, прагнуть сприяти глобальному прийняттю та просуванню новітніх блокчейн-технологій. Вони зосереджені на підвищенні обізнаності про потенціал, можливості та інновації у сфері криптовалют. «TONоманія» триватиме до 21 січня 2024 року.

Захід призначено як для нових, так і існуючих користувачів OKX. Кампанія включає наступні промоакції та заходи*:

Отримайте TON за знання : з 14 грудня 2023 року до 28 грудня 2023 року нові користувачі OKX зможуть отримати ейрдроп до 5 Toncoin за знання про екосистему The Open Network (TON), правильно відповівши на питання квізу в мобільному застосунку OKX та успішно завершивши верифікацію на платформі.

Реферальний Криптосанта з TON : з 14 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року користувачі, які запросять своїх друзів приєднатися до «TONоманії на OKX» за допомогою свого реферального посилання чи коду, зможуть отримати до 10 Toncoin, а також Таємні призи від OKX.

Святковий трейдинг з TON: з 21 грудня 2023 року до 21 січня 2024 року учасники також зможуть отримати бонуси за торгівлю з Toncoin та виконання простих торгових завдань.

Крім того, в рамках кампанії учасників чекають AMA-сесії з представниками проєкту The Open Network, а також інші сюрпризи та цікаві події від OKX та екосистеми TON. Деталі будуть оголошені на офіційних каналах платформи.

Докладніше про кампанію «TONоманія на ОKX» можна дізнатися за посиланням.