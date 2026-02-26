Огляд на місці чи медзаклад? У чому різниця та де найчастіше помилки

У справах про керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) ключовим доказом є результат огляду. Проте не всі водії розуміють різницю між оглядом на місці зупинки та медичним оглядом у закладі охорони здоров’я. Саме нерозуміння процедури часто стає причиною серйозних помилок.

Огляд на місці зупинки

Огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки проводиться поліцейським відповідно до вимог ст. 266 КУпАП та Постанови КМУ №1103 від 17.12.2008 року (Порядок направлення водіїв на огляд та проведення такого огляду). Адвокат з 130 статті у Харкові в таких справах одразу перевіряє дотримання цієї процедури, оскільки будь-яке порушення може стати підставою для визнання доказів недопустимими. Це первинна процесуальна дія, яка здійснюється відразу після зупинки автомобіля у разі наявності ознак сп’яніння (запах алкоголю, порушення координації, нечітка мова тощо).

Огляд проводиться із використанням спеціального технічного засобу (алкотестера), який повинен відповідати встановленим метрологічним вимогам.

Важливо знати:

Прилад повинен бути сертифікований та пройти повірку, а інформація про це має бути доступною для перевірки;

Огляд проводиться з обов’язковою відеофіксацією або у присутності двох свідків;

Перед проведенням тесту поліцейський зобов’язаний роз’яснити водію його права, у тому числі право вимагати медичний огляд у закладі охорони здоров’я;

Складається акт огляду на стан сп’яніння, який підписується сторонами;

Водію надається можливість висловити зауваження та внести їх до протоколу.

Результат огляду фіксується у відповідному акті та протоколі про адміністративне правопорушення і може бути використаний як доказ у суді. Водночас порушення процедури проведення огляду (відсутність відеозапису, неповірений прилад, не роз'яснення прав) може стати підставою для визнання доказів недопустимими у справі за ст. 130 КУпАП. Саме тому під час огляду на місці важливо контролювати дотримання процесуального порядку та фіксувати можливі порушення. У справах про керування у стані сп’яніння своєчасна консультація та участь адвоката з 130 статті дозволяє правильно оцінити законність дій поліції та сформувати ефективну позицію захисту ще на початковому етапі.

Медичний огляд у закладі охорони здоров’я

Якщо водій не погоджується з результатами огляду на місці зупинки або має сумніви щодо правильності використання алкотестера, він має законне право вимагати проведення медичного огляду в закладі охорони здоров’я. Таке право прямо передбачене ст. 266 КУпАП та відповідним Порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Поліцейські зобов’язані забезпечити доставлення водія до медичного закладу для проведення повторної перевірки.

Медичний огляд:

Проводиться лікарем, уповноваженим здійснювати такі огляди;

Здійснюється у спеціалізованому медичному закладі;

Оформлюється офіційний медичний висновок про стан сп’яніння;

Може включати лабораторні дослідження крові або сечі;

Фіксується в установленій формі з внесенням даних до відповідної документації.

Медичний висновок має підвищений рівень доказової сили, оскільки формується на підставі клінічного огляду та лабораторних показників. У багатьох справах про притягнення до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння саме медичний висновок стає ключовим доказом у суді. Якщо процедура направлення до медзакладу була порушена або водію необгрунтовано відмовили у праві на медичний огляд, це може суттєво вплинути на оцінку доказів судом і стати підставою для закриття провадження.

Ключова різниця

Огляд на місці зупинки

Це оперативна первинна перевірка на стан алкогольного сп’яніння, яка проводиться поліцейським із використанням алкотестера одразу після зупинки транспортного засобу. Такий огляд має процесуальний характер і нерідко супроводжується порушеннями: відсутністю належної відеофіксації, недотриманням порядку складання акту, використанням неповіреного приладу або нероз’ясненням прав водієві.

Медичний огляд у закладі охорони здоров’я

Це офіційна медична процедура, яка проводиться лікарем відповідно до вимог законодавства та оформлюється письмовим медичним висновком. Вона може включати лабораторні дослідження та має значно вищу доказову силу в суді.

Якщо водій сумнівається у правильності результатів алкотестера або вважає, що огляд на місці проведений із порушеннями, вимога пройти медичний огляд є законним і процесуально обґрунтованим способом захисту своїх прав у справах про притягнення до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Критичні нюанси, про які варто пам’ятати (ст. 130 КУпАП, огляд на стан сп’яніння)

У справах про керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) вирішальне значення мають не лише показники алкотестера або медичний висновок, а й суворе дотримання процедури, передбаченої ст. 266 КУпАП та Постановою КМУ №1103 від 17.12.2008 року. Саме процесуальні порушення часто стають підставою для визнання доказів недопустимими та закриття провадження у справі про позбавлення водійських прав.

Правило 2 годин

Відповідно до Постанови КМУ №1103, медичний огляд у закладі охорони здоров’я повинен бути проведений не пізніше ніж через дві години з моменту виявлення ознак сп’яніння. Якщо медичний огляд проведено з порушенням цього строку, такий огляд може бути визнаний недійсним або таким, що не має належної доказової сили в суді.

У справах про штраф за 130 КУпАП та позбавлення права керування дотримання цього строку є критично важливим, адже концентрація алкоголю в організмі змінюється з часом.

Направлення на медичний огляд - це обов’язок поліції

Поліцейський не має права просто запропонувати «поїхати в лікарню». Закон зобов’язує його оформити письмове направлення на медичний огляд та забезпечити доставлення водія до медичного закладу.

Якщо водій погодився пройти медичний огляд, але направлення не було оформлено або доставлення не забезпечено, це є грубим порушенням процедури огляду на стан сп’яніння. У судовій практиці такі порушення нерідко стають підставою для закриття справи за ст. 130 КУпАП.

Сертифікація та повірка алкотестера

У справах про керування у стані алкогольного сп’яніння важливо перевіряти не лише наявність сертифіката відповідності на алкотестер (наприклад, Drager), а й термін його повірки. Якщо строк повірки закінчився, результати тестування можуть бути поставлені під сумнів.

Також у акті огляду повинні бути чітко зазначені:

Назва приладу;

Серійний номер;

Дата повірки;

Результат вимірювання.

Відсутність цих даних або їх некоректне внесення може свідчити про процесуальні порушення. У справах про адміністративну відповідальність за 130 КУпАП, ДТП у стані сп’яніння та позбавлення водійських прав саме такі технічні й процесуальні нюанси часто стають «рятівним колом» у суді. Ретельний аналіз процедури огляду дозволяє виявити порушення та побудувати ефективну стратегію захисту.

Де найчастіше допускаються помилки

У справах за ст. 130 КУпАП критичну роль відіграє не лише сам факт огляду, а й поведінка водія під час його проведення. Найпоширеніші помилки, які ускладнюють подальший захист:

Відмова від проходження огляду - закон прирівнює відмову до керування у стані сп’яніння.

Підписання протоколу без зауважень - без фіксації порушень у документі складніше довести свою позицію в суді.

Невикористання права вимагати медичний огляд у закладі охорони здоров’я.

Ігнорування процесуальних порушень (відсутність відеофіксації або свідків).

Неперевірка сертифікації та повірки алкотестера.

Саме процесуальні помилки найчастіше стають ключовими аргументами для оскарження матеріалів справи та закриття провадження в суді. У таких ситуаціях важливо своєчасно звернутися до адвоката у Харкові, щоб правильно оцінити перспективи захисту.

Чому важливо діяти правильно

У справах за ст. 130 КУпАП вирішальне значення має не лише результат алкотестера, а й дотримання всієї процедури огляду та оформлення документів. Будь-яке процесуальне порушення може стати підставою для визнання доказів недопустимими та закриття справи. Саме тому у справах про ДТП та керування у стані сп’яніння варто відразу звернутися до адвоката по 130 КУпАП у Харкові. Професійний захист дозволяє перевірити законність дій поліції та мінімізувати ризик штрафу і позбавлення прав.