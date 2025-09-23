Огляд новинок від Apple: Айфон 17 vs Айфон 17 Про Макс – що вибрати?

Презентація Awe Dropping, на яку так чекали численні шанувальники техніки Apple, відбулася. І тепер можна переходити на новий етап – вивчати і порівнювати новинки, вибирати і замовляти варіант, який найбільш сподобався як зовні, так і за технічним наповненням або функціональними можливостями. І ось дилема, що ж вибрати: базовий Айфон 17 чи суперпотужний Айфон 17 Про Макс ?

Характеристики Айфон 17 – вибір для повсякденного використання

iPhone 17 – базова модель для активного щоденного використання, яка відмінно підходить для навчання та роботи, спілкування в соціальних мережах та відеозв'язку, перегляду відео, створення мультимедіаконтенту і навіть геймінгу. Такі можливості забезпечують наступні характеристики та можливості смартфона:

6,3-дюймовий дисплей Super Retina XDR OLED з яскравістю на сонці до 3000 ніт, підтримкою ProMotion до 120 Гц.

Новий чіп A19, що працює разом з енергоефективним 5-ядерним GPU та нейронним прискорювачем Neural Accelerator.

Вибір конфігурацій пам'яті: більш економні 256 Гб або більш містке сховище на 512 Гб.

Покращені камери: 18 Мп фронтальна, 48+48 Мп основна та ультраширококутна з підтримкою AI-функцій та технологій для покращення якості зйомки.

Функція Dual Capture, що дозволяє одночасно знімати відео на фронтальну та основну камери.

Інтегрований акумулятор, який забезпечує до 30 годин автономної роботи пристрою в режимі відеовідтворення.

Епл Айфон 17 отримав дизайн преміального рівня: лаконічність у балансі з практичністю та надійністю. Для захисту даних – Face ID. Для захисту від пилу та вологи – IP68. Для міцності та надійності – алюмінієвий корпус та покриття екрану Ceramic Shield 2. А підкреслити елегантність гаджета допоможуть стильні монохромні кольори: Lavender, Sage, Mist Blue, White, Black.

Огляд Айфон 17 Про Макс – надпотужний для будь-яких завдань

Купити Айфон 17 Про Макс вигідно тим сучасникам, які багато часу проводять з мобільним апаратом, працюючи, граючи в ігри або годинами переглядаючи мультимедіа на великому екрані. Невже таке можливо? Можливо, якщо уважно вивчити характеристики та можливості iPhone 17 Pro Max:

Попередньо встановлене в коробки ПЗ: iOS 26 з новим інтерфейсом Liquid Glass, який отримав назву «рідке скло».

Крім звичних конфігурацій пам'яті (256 Гб, 512 Гб, 1 Тб), розроблено модель зі сховищем ємністю 2 Тб.

Найпотужніший в історії бренду чіп A19 Pro, який разом із новим нейронним прискорювачем Neural Accelerator забезпечує стабільність роботи та високу швидкість навіть у суперважких іграх класу ААА.

Fusion System камери для реалізації творчих задумів: 48+48+48 Мп основна, ультраширококутна, телефото та 18 Мп фронтальна з опцією Center Stage.

Ємна батарея, з якою автономність у режимі відтворення відео зросла до 39 годин.

Екран Super Retina XDR OLED з діагоналлю 6,9 дюймів, піковою яскравістю на сонці до 3000 ніт, підтримкою ProMotion до 120 Гц цілком може замінити навіть планшет.

Дизайн не менш цікавий. Тим більше, що купертинівці вирішили задіяти в цій моделі аерокосмічний алюміній, що означає одночасно міцність та легкість гаджета. Також істотні зміни відбулися і в палітрі кольорів: тепер це не металізовані відтінки, а більш стильні та цікаві варіанти (Cosmic Orange, Deep Blue, Silver).

Незалежно від того, який із смартфонів ви обираєте, оформити попереднє замовлення вже сьогодні можна на сайті Y.ua – офіційна гарантія від виробника та сервісне обслуговування, можливість покупки в кредит або розстрочку, допомога та консультації фахівців. Доставка по Києву, а також Львову, Запоріжжю, Вінниці, Дніпру, Одесі та іншим регіонам України.