Піцерії Києва з найсмачнішою піцою

Доставка піци в місті Київ - вже не один рік на піку популярності серед киян. Її обирають для замовлення не лише прихильники італійської кухні. Різноманіття варіацій також дає можливість насолодитись дійсно смачною піцою, приготовленою відповідно до усіх стандартів. Не менш важливо й правильно обрати заклад, де готується піца таким чином. Для цього пропонуємо ознайомитись з рейтингом найкращих піцерій Києва.

Рейтинг піцерій: критерії створення

Кожна піцерія пропонує унікальні умови. Це проявляється в багатьох критеріях: від різноманіття меню до оформлення замовлення та зручності доставки. Це все враховується при формуванні рейтингу найкращих піцерій. Розглянемо деякі з вказаних критеріїв детальніше:

Якість страв. Справжня піца готується відповідно до італійських стандартів. Тому особлива увага приділяється вибору основних інгредієнтів. В ідеалі, основа піци має бути на крафтовій заквасці та бездріжджовій основі.

Різноманіття меню. Кращі піцерії Києва пропонують не лише класичні варіації піци по типу “Маргарити” або “Пепероні”, але й активно експериментують з різними смаками.

Цінова доступність. Популярні заклади дають змогу кожному спробувати найсмачнішу піцу. При цьому якість страв залишається в пріоритеті, а ціна доступною.

Останній, але не менш вагомий критерій оцінки піцерій — їх загальна репутація. Вона формується з урахуванням позитивних та негативних відгуків користувачів. Це дає змогу виділити найкращі піцерії міста.

Monoпіца

Цей популярний заклад точно відомий багатьом прихильникам піци. Тут вона готується на тонкому коржі та без використання дріжджів. Завдяки цьому корж виходить хрумким й соковитим водночас. Переконатись в цьому можливо на прикладі таких популярних варіацій піци:

“Капричоза” з мисливськими ковбасками та шинкою;

“Жульєн” з моцарелою, шинкою й соусом BBQ;

“Грузинський привіт” для прихильників грибних варіацій;

“Ситний мікс” з мисливськими ковбасками й маринованими огірками.

Заклад пропонує безкоштовну доставку по усьому місту. Також звернути увагу на Monoпіца варто й через регулярне проведення спеціальних акцій.

Station Pizza

Оригінальна та класичні варіації піци — різноманіття меню Station Pizza приємно вразить кожного гурмана. Тут можна знайти піцу на будь-який смак й сповна нею насолодитись. Готується вона на пишному коржі, що вже привертає увагу.

Серед прихильників оригінальної піци особливо популярні солодкі варіації. Наприклад, можна спробувати піцу з бананом та нутелою або вершкову з пряним яблуком. Крім піци, в меню закладу можна знайти й інші страви італійської кухні.

Napule

Цей заклад точно сподобається справжнім гурманам. Піца тут готується відповідно до усіх стандартів, а основний акцент створюється на різноманітті різних смаків. Ось кілька варіацій, які точно варто спробувати кожному:

Frutti Di Mare з морепродуктами;

Ragu D’Agnello з рагу з ягнятини;

Regina Di Salmone з лосося.

Начинка підбирається таким чином, що фінальний смак перевершив найсміливіші очікування. Перевагою є й можливість відвідати фізичний заклад в центрі міста.