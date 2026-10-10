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Пошук перестав приводити покупців: що цифри 2026 року означають для бюджетів
Витрати на пошукове просування закладалися в бюджети виходячи з того, що позиція дає трафік, а трафік дає продажі. Перша ланка цього ланцюга за два роки зламалася: позиція лишилася, трафік із неї — ні. Нижче цифри, за якими це видно, і те, що вони означають для планування наступного року.
Головна цифра: CTR першої позиції
|Березень 2024
|7,3%
|
|Березень 2025
|2,6%
|
|Грудень 2025
|1,6%
|
Клікабельність першої позиції на запитах, де показується ШІ-відповідь.
За двадцять місяців перше місце в Google втратило чотири п’ятих своєї клікабельності. Не позицію — клікабельність. Сайт лишається першим, а людина отримує відповідь над результатами й нікуди не йде.
Це не єдиний вимір. Pew Research на вибірці 68 879 пошуків показав, що з ШІ-відповіддю по звичайних результатах клікають 8% користувачів, а без неї — 15%. Seer Interactive фіксує падіння органічного CTR на 61% і платного на 68% на тих самих запитах. Amsive на вибірці 700 тис. запитів дає загальне падіння небрендового CTR близько 20%.
Скільки трафіку вже не дійшло
|
−33%
переходів до сайтів
|
−38%
у США
|
92–94%
сесій AI Mode без переходу
|
56–58%
пошуків без кліка
Джерела: Reuters Institute / Chartbeat (2025), Semrush (69 млн сесій), SparkToro / Datos (кінець 2025).
Перша цифра — та, що має увійти в будь-яку фінансову модель. Глобальні переходи з пошуку Google до сайтів за рік впали на третину. Це означає, що показник трафіку за попередній рік більше не є базою для прогнозу: база зсунулася для всіх одночасно.
«Можно на время забыть о ценности отчётов из Google Search Console. Появился тренд «Великое разъединение» (Great Decoupling): количество кликов снижается, а показов — растёт. Пользователь получает ответ, не переходя на сайт.»
— Микола Шмичков, SEOquick
Що з цього компенсується, а що ні
Перша реакція ринку — «трафік перетік в асистентів, треба йти туди». Цифри цього не підтверджують.
|Показник
|Значення
|співвідношення переходів Google до всіх ШІ-платформ разом
|170 до 1
|переходи Google на місяць
|191 млрд
|переходи з усіх ШІ-платформ разом
|1,1 млрд
|частка LLM у трафіку сайтів
|близько 1%
|приріст обсягу ШІ-переходів за рік
|нуль, при зростанні використання ШІ на 30%
Джерела: дані середини 2025 року, Conductor, Similarweb (січень 2025 — січень 2026).
Останній рядок — найважливіший для планування. Люди стали користуватися асистентами на третину більше, а переходів звідси не додалося. Тобто втрачений пошуковий трафік не перетікає в новий канал — він просто не стає трафіком.
Чому позиції в звітах виглядають нормально
Парадокс, з яким у 2026 році стикнулася майже кожна компанія: трекер позицій показує стабільність, а заявок менше. Пояснення механічне. Позиція — це місце сторінки у списку. Якщо над списком з’явився блок із відповіддю, позиція не змінюється.
Четвертого вересня Google прибрав необхідність натискати «Показати ще»: ШІ-відповідь тепер розгортається повністю, і органічні результати йдуть нижче першого екрана. Перше місце формально лишилося першим.
«Десять лет мы продавали клиентам топ-3, а теперь идём объяснять, что топа не существует, но мы всё равно молодцы.»
— Микола Шмичков, SEOquick
За цим жартом стоїть практичне питання до KPI. Якщо в договорі з підрядником зафіксовані позиції, компанія платить за показник, який більше не конвертується в гроші. Переписувати KPI треба на зв’язку показів і кліків у розрізі груп запитів — там видно і причину падіння, і те, чи вона на вашому боці.
Ще один чинник, про який забувають: березневий апдейт
|Що міряли
|Грудень 2025
|Березень 2026
|змінили позицію в топ-3
|66,8%
|79,5%
|змінили позицію в топ-10
|83,1%
|90,7%
|утримали точну позицію в топ-3
|33,1%
|20,5%
|вилетіли з топ-10 за топ-100
|14,7%
|24,1%
|нові в топ-3 з-за топ-20
|13%
|29,7%
Core update. Вибірка 100 тис. запитів у 20 нішах. Джерело: SE Ranking, Search Engine Land.
Виграли офіційні й інституційні сайти, вузькі спеціалісти, відомі бренди і платформи з власними даними. Програли агрегатори, каталоги, порівнювалки й агрегатори вакансій. Найбільшу втрату видимості у вибірці показав YouTube.
Окремо про спам-апдейт: 82% доменів, які зникли після нього, не відновилися. Якщо падіння трафіку компанії збіглося з його датою, закладати в модель відновлення не варто.
Українська специфіка
Серпневе дослідження української видачі: з усіх українських сторінок, що стоять у топ-100 органіки, у відповідь ШІ потрапляє 0,77%. Менше одного відсотка. Решту місця займають іноземні джерела — просто тому, що українських у придатному для цитування вигляді майже немає.
Ми перевірили це вручну третього жовтня на чотирьох запитах. На купівельний запит про кондиціонер — вісім джерел, усі українські магазини. На B2B-запит про постачальника зерносушарок — шість галузевих українських медіа і лише два сайти компаній. На запит про вибір підрядника — чеклисти і блоги профільних компаній. Тип ніші визначає, кого цитує асистент, і в B2B це не ви, а видання, яке про вас написало.
Що з цього випливає для бюджету
— У товарці українські сайти тримають відповідь — тут працює власний сайт і повнота даних про товар.
— У B2B відповідь збирається з галузевих видань — тут працюють зовнішні публікації, а не сторінка послуг.
— На запитах про гроші й перевірку контрагента місце часто займає чуже джерело — тут вікно ще відкрите.
— Частка 0,77% означає, що конкуренція за місце у відповіді українською ще не почалася.
Що це означає для планування наступного року
- Перерахувати базу. Трафік минулого року не є орієнтиром: ринкова база впала на третину. Порівнювати треба з динамікою конкурентів у своїй ніші, а не з власним минулим роком.
- Розділити запити на пояснювальні й комерційні. Перші втрачають кліки назавжди і тепер працюють на впізнаваність. Другі лишаються каналом. Бюджет і KPI для них мають бути різні.
- Прибрати позиції з KPI як головний показник. Замінити на зв’язку показів і кліків у розрізі груп запитів плюс частку присутності у відповідях.
- Розібрати «прямі заходи» в аналітиці. Частина з них приходить з асистентів і не розмічена, тому сума по каналах не сходиться з реальністю.
- Закласти окрему статтю на зовнішні публікації, якщо бізнес B2B. У цій вертикалі шлях у відповідь іде через галузеві видання, і власним сайтом його не замінити.
- Перевірити технічний стан до того, як збільшувати бюджет на контент. У нашому замірі сорока двох сторінок із топу Google у 26% немає schema, у 24% canonical, у 33% телефон відсутній у коді. Це сторінки, які вже виграли конкуренцію.
Коротко про те, що змінилося
Пошук не перестав працювати — він перестав бути каналом переходів у тому обсязі, у якому був. Частина попиту тепер закривається у відповіді, і компанія або присутня в ній, або ні. Проміжних станів, як із позиціями, тут немає.
Для бюджету це означає перерозподіл, а не скорочення: менше на нарощування обсягу контенту, більше на технічну придатність сторінок до цитування, на власні цифри в матеріалах і — для B2B — на присутність у галузевих виданнях. Саме в такій послідовності ми вибудовуємо роботу в агенції інтернет-маркетингу SEOquick, і саме порушення цієї послідовності найчастіше з’їдає бюджет на виведення сайту в топ Google без віддачі.
Автор: Микола Шмичков