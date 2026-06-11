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Прикраси як частина ділового стилю: які аксесуари доречні в офісі

Прикраси як частина ділового стилю: які аксесуари доречні в офісі
Прикраси як частина ділового стилю: які аксесуари доречні в офісі

Діловий стиль припускає прикраси, але з певними застереженнями. Між "зовсім без аксесуарів" та "занадто багато" є комфортна зона, в якій прикраси доповнюють образ, а не відволікають від нього. Знайти цю зону простіше, ніж здається – достатньо знати кілька базових правил і враховувати контекст: чи строгий офіс, чи часті відеодзвінки, чи бувають відрядження.

Які прикраси вважаються діловими

Загальний принцип: чим простіша форма і менше деталей, тим органічніше прикраса вписується в діловий контекст. Тонкі браслети, невеликі сережки-гвоздики, класичний годинник та мінімалістичні каблучки – все це працює в офісному середовищі. Простота не означає дешевизну: саме лаконічні прикраси з якісного металу можуть виглядати найбільш статусно та доречно.

Колір металу також має значення. Ось базові орієнтири:

  • біле золото або срібло – стримано та нейтрально, добре поєднується із сірим та синім діловим гардеробом;
  • жовте золото – тепліше, менш формально, ідеально працює з бежевим, карамельним та чорним.

Вдалі ділові поєднання виглядають так: тонкі сережки-пусети плюс годинник, лаконічна каблучка плюс тонкий браслет, невеликий ланцюжок під сорочкою. Кожен елемент працює тихо, але разом вони справляють враження продуманого стилю.

Браслет як діловий аксесуар

В офісному гардеробі браслет може стати тим єдиним акцентом, який робить образ менш "сухим" та додає індивідуальності. Головна умова  він не повинен дзвеніти, чіплятися за манжет сорочки або привертати увагу при жестикуляції на нарадах. На сайті українського бренду Minimal можна купити золотий браслет у лаконічному дизайні, який виглядає дорого, але не зухвало.

Основні правила підбору офісних аксесуарів:

  1. Не більше трьох видимих аксесуарів одночасно, включаючи годинник. Четвертий елемент створює відчуття перевантаженості.
  2. Масивних кольє, довгих сережок і браслетів з великим камінням краще уникати – вони доречніші на вечірньому заході.
  3. Все, що дзвенить, блищить чи привертає увагу під час руху – для неформальних виходів, а не для переговорної.
  4. Тематичні прикраси – знаки зодіаку, релігійні символи, підвіски з написами – в офісі сприймаються неоднозначно та можуть відволікати від ділового контексту.

Ці орієнтири працюють у будь-якій офісній ситуації – від переговорів із клієнтами до корпоративного заходу.

Дрес-код, відеодзвінки та відрядження

У компаніях із суворим дрес-кодом правила зазвичай прописані: нейтральні сережки, не більше двох каблучок, браслет не ширший за 1 см. У творчих офісах та IT-компаніях рамки помітно ширші – можна експериментувати з фактурами та формами, але базовий принцип "не відволікати" залишається.

Окрема тема – відеодзвінки. На камері прикраси виглядають інакше, ніж наживо: відблиски посилюються, рух привертає більше уваги. Ось що варто враховувати:

  • великі сережки відволікають співрозмовника при кожному повороті голови – вибирайте компактні пусети;
  • браслет може стукати по столу при жестикуляції та створювати сторонній шум – краще зняти на час дзвінка;
  • тонкий ланцюжок, прихований під одягом, не створює візуального шуму і не заважає сприйняттю;
  • для відряджень формуйте компактний набір: одні сережки, один браслет, одна каблучка – цього вистачить на будь-який випадок.

З чого розпочати діловий ювелірний гардероб

Якщо тільки починаєте формувати набір, почніть із трьох базових речей: пара лаконічних сережок-пусетів, тонкий браслет без підвісок та одна проста каблучка. Ця трійка закриває більшість робочих ситуацій. Згодом можна додати тонкий ланцюжок або якісний годинник – але база вже працюватиме бездоганно.

Стильний діловий образ будується на деталях, які не кричать, а шепочуть. Правильно підібрані прикраси  одна з тих деталей, які відрізняють продуманий гардероб від набору "одягу, що просто підходить". Мінімалізм в аксесуарах – це вміння використовувати красу точково, доречно та з повагою до контексту.