Процентні ставки по депозитам в банках України

У сучасному світі, де фінансова стабільність є ключовою, важливо мати надійні та ефективні способи для збереження і примноження коштів. Одним із таких інструментів є банківські депозити, які дозволяють не лише убезпечити свої заощадження, але й отримати прибуток. Депозитний вклад – це банківська послуга, за якої клієнт розміщує кошти на певний період під фіксований відсоток. Банк використовує ці кошти для інвестування, а клієнт отримує прибуток у вигляді відсотків.

Види депозитів

Існує декілька видів депозитів які можна класифікувати за різними ознаками.

Ощадний – відноситься до традиційних різновидів, при якому відсотки нараховуються відповідно до умов угоди – з капіталізацією чи без. При капіталізації відсотки додаються до вкладу, що збільшує його розмір. При відсутності капіталізації відсотки виплачуються разом з сумою вкладу після закінчення терміну.

Накопичувальний – це вид вкладу, спрямований на накопичення значної суми грошових коштів. Однією з основних особливостей цього типу вкладу є можливість додаткового внесення коштів на рахунок для збільшення його суми.

Розрахунковий, це коли клієнт отримує картку. На ній, до завершення визначеного періоду, обов'язково повинна бути наявна сума, яка не нижче попередньо визначеної. Протягом цього періоду власник карти має можливість здійснювати операції поповнення або зняття коштів, але він зобов'язаний виконувати основну умову – утримувати на рахунку на кінець місяця визначену суму коштів.

Мультивалютний депозит – концепція, яка дозволяє особі зберігати гроші в декількох валютах під одним банківським договором, при цьому нараховуючи відсотки окремо за кожною валютою.

Вклад банківських металів є унікальним через свою специфіку, яка полягає в тому, що предметом депозиту є, наприклад, золото, срібло або платина. Відсотки за такі вклади виплачуються у національній валюті.

Спеціальні внески надаються певним групам осіб за пільговими умовами, залежнос від категорії. Це може стосуватися покупців нерухомості, працівників підприємства чи банку, пенсіонерів та ветеранів.

Порівняння депозитних ставок в різних банках

Кожен банк пропонує свої умови щодо депозитів, які залежать від терміну вкладу, мінімальної суми, валюти та інших факторів. Розглянемо депозити деяких провідних банків України.

Більш наочно можна подивитись у таблиці нижче:

* Відсоткові ставки по депозитам, які наведені нижче, актуальні станом на 4-й квартал 2024 року.

Банк Назва депозиту Період Поповнення Сума Ставка Виплата Банк Кредит Дніпро Надійний в рамках акції Новий сезон 3 міс так до 1 500 000 16% в кінці строку або щомісячно Приватбанк Стандарт 18-20 міс так 1000 грн 10% щомісяця Ощадбанк Моя Перемога 3-6 міс ні 10 000 грн 12.5% в кінці строку Монобанк Стандартнний 24 міс так 1000 грн 16% щомісяця Укргазбанк Додатковий дохід 3-24 міс так 1000 грн 13% В кінці терміну Пумб Депозит Дохідний 1 міс. - 18 міс ні від 500грн 13% щомісяця

Депозит Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро пропонує своїм клієнтам Депозит «Надійний» в рамках акції «Новий сезон». Цей депозит дозволяє клієнтам зберігати свої кошти на строк до 3 місяців з можливістю поповнення. Максимальна сума вкладу становить до 1 500 000 грн, а ставка – 16% річних. Клієнти можуть обрати зручний варіант виплати відсотків: щомісячно або в кінці строку, що робить цю пропозицію гнучкою та комфортною для кожного вкладника.

Депозит Приватбанк

Депозит «Стандарт» від ПриватБанку – це зручна пропозиція для тих, хто хоче зберігати та примножувати свої заощадження. Ви можете оформити депозит на строк до 20 місяців, при цьому є можливість регулярного поповнення рахунку. Мінімальна сума вкладу становить 1000 гривень, а процентна ставка – 10% річних. Щомісячні виплати відсотків дозволяють отримувати стабільний додатковий дохід на регулярній основі. Така пропозиція підходить як для нових вкладників, так і для тих, хто бажає продовжити співпрацю з банком на вигідних умовах.

Депозит Ощадбанк

Ощадбанк представляє депозит «Моя Перемога» на строк 3-6 місяців. Мінімальна сума вкладу становить 10 000 грн, а ставка — 12,5% з виплатою відсотків у кінці строку. Відсутність можливості поповнення може бути недоліком для вкладників, які планують збільшити суму депозиту в процесі накопичення.

Депозит Монобанк

Пропонує вклад «Стандартний» на 24 місяці з мінімальною сумою вкладу 1000 грн і ставкою 16%. Відсотки виплачуються щомісяця, що забезпечує стабільний грошовий потік. Ця пропозиція виглядає привабливою для довгострокових інвесторів, завдяки поєднанню високої ставки та можливості поповнення.

Депозит Укргазбанк

Укргазбанк пропонує депозит «Додатковий дохід» з гнучким строком від 3 до 24 місяців. Мінімальна сума вкладу становить 1000 грн, ставка — 13%. Виплата відсотків відбувається в кінці строку. Завдяки можливості поповнення та гнучкому строку, цей депозит підходить для вкладників, які прагнуть адаптувати свій вклад під змінні фінансові потреби.

Депозит ПУМБ

Цей депозит має широкий діапазон строків – від 1 до 18 місяців – і передбачає відсоткову ставку 13% річних. Мінімальна сума внеску починається з 500 грн, а виплата відсотків здійснюється щомісячно. Однак поповнення рахунку не передбачене. Цей продукт підходить для тих, хто хоче отримувати регулярний пасивний дохід із невеликими початковими інвестиціями.

Що таке калькулятор депозита і як він працює

Калькулятор депозита — це зручний інструмент, який дозволяє розрахувати потенційний дохід від депозиту на основі заданих параметрів: суми вкладу, строку депозиту, відсоткової ставки та частоти нарахування відсотків. Використовуючи калькулятор, ви можете легко побачити, скільки грошей отримаєте в кінці строку та порівняти пропозиції різних банків.

Після введення ключових параметрів для оформлення депозиту, уважно ознайомтесь з усіма деталями в депозитному калькуляторі. Враховуйте не лише процентні ставки, але й інші умови депозиту в обраному банку.

На прибутковість депозиту впливають різні фактори.

Після вибору параметрів депозиту, калькулятор покаже:

Вартість додаткових послуг банку, таких як відкриття поточного або депозитного рахунку чи переказ коштів. Ці витрати можуть бути суттєвими, тому їх варто враховувати;

Базову річну процентну ставку. Вищі ставки можуть вказувати на ризикованіші установи, особливо в онлайн-банках без відділень;

Розмір процентів до сплати податків;

Суму податків (ПДФО та військовий збір);

Чистий дохід після податків;

Ефективну процентну ставку після вирахування податків.

Використовуючи депозитний калькулятор від Банк Кредит Дніпро, ви можете легко порівнювати пропозиції різних банків і обирати найбільш вигідні варіанти. Це допомагає уникнути непередбачуваних витрат і зробити свідомий вибір. Калькулятор також враховує всі нюанси, які можуть вплинути на вашу прибутковість, що робить його незамінним інструментом для будь-якого вкладника.