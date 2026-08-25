Програма для роздрібної торгівлі: як обрати рішення під свій магазин

Власник магазину зазвичай дізнається про проблему постфактум: на полиці порожньо, хоча в таблиці товар є; каса зійшлася, а в сейфі менше грошей; ходовий товар закінчився в п'ятницю ввечері, а замовлення постачальнику вже відправлене без нього. Програма для роздрібної торгівлі закриває саме цей розрив — між тим, що реально відбувається на точці, і тим, що бачить керівник.

За галузевими оцінками роздріб втрачає 1–2% обороту на недостачах, помилках обліку та списаннях. Для магазину з оборотом 1 млн грн на місяць це 10–20 тис. грн щомісяця — часто більше, ніж коштує сама автоматизація.

Нижче — практичний розбір: які бувають програми для магазину, який функціонал обов'язковий, як порахувати бюджет разом з обладнанням і як провести впровадження так, щоб персонал не саботував нову касу.

Що таке автоматизація роздрібної торгівлі і навіщо вона бізнесу

Автоматизація роздрібної торгівлі — це перенесення операцій магазину (продажу на касі, приймання товару, обліку залишків, інвентаризації, звітності) в єдину програму, де кожна дія фіксується автоматично. Замість розрізнених таблиць і паперових зошитів бізнес отримує одне джерело даних про рух товару й грошей у реальному часі.

Що це дає на практиці:

чек пробивається за секунди сканером, а не хвилиною пошуку ціни в прайсі;

залишок змінюється в момент продажу, а не після нічного перерахунку;

недостача локалізується до конкретної зміни, каси й касира;

закупівля рахується за фактичними продажами, а не «на око»;

звіт за день доступний власнику з телефону, без дзвінка адміністратору.

Ключовий інструмент цього контуру — програма для торгівлі: вона зв'язує касу, склад і звітність в один ланцюг, де дані вводяться один раз.

Типи програм для магазину: десктоп, хмара, коробка чи SaaS

Тут дві незалежні розвилки. Перша — де працює програма: локально на комп'ютері/сервері магазину чи в хмарі через браузер. Друга — як ви платите: разова «коробкова» ліцензія чи щомісячна підписка (SaaS).

Критерій Десктопна (локальна) Хмарна (SaaS) Доступ з інших пристроїв Лише з комп'ютерів у мережі точки; віддалено — через VPN З будь-якого пристрою з браузером Оновлення Вручну, часто платно, іноді з зупинкою роботи Автоматично на боці постачальника Стартова вартість Вища: ліцензія + сервер/ПК Нижча: підписка за касу або користувача Робота без інтернету Так, за замовчуванням Залежить від офлайн-режиму рішення Резервні копії Відповідальність власника На боці провайдера Друга точка Новий сервер + обмін даними Додається в тому ж акаунті Кому підходить Точки зі слабким інтернетом, нетипові доробки 1–10 точок, керівник поза магазином

Коробка виглядає дешевшою лише на старті. Рахуйте вартість володіння на 3 роки: ліцензія + оновлення + адміністрування сервера + резервне копіювання проти суми підписок за той самий період. Для магазину з 1–3 касами хмара зазвичай виграє, для точки з нестабільним зв'язком — ні.

Приклад хмарного формату — програма для торгівлі MASTER: Торгівля Online, де каса, довідкова база товарів і звітність працюють у браузері, а власник бачить дані з будь-якої точки. Це один із варіантів категорії, а не єдиний: логіка вибору однакова для всіх рішень цього класу.

Ключові функції, які має закривати програма для торгівлі

Повноцінна програма для роздрібної торгівлі закриває чотири блоки: товар, касу, гроші та звіти. Якщо хоча б один провалюється — облік знову тримається на людині.

Облік товару та довідкова база

Імпорт з Excel або CSV. Довідник на 3 000 позицій вручну — це тижні роботи. Перевірте, чи підтримує програма імпорт з мапінгом колонок.

Довідник на 3 000 позицій вручну — це тижні роботи. Перевірте, чи підтримує програма імпорт з мапінгом колонок. Картка товару: назва, артикул, штрих-код, одиниця виміру, ціни закупівлі й продажу, ставка ПДВ, група, постачальник.

назва, артикул, штрих-код, одиниця виміру, ціни закупівлі й продажу, ставка ПДВ, група, постачальник. Вагові штрих-коди для продуктового: код формату EAN-13, у якому зашита вага, має розпізнаватися касою автоматично.

для продуктового: код формату EAN-13, у якому зашита вага, має розпізнаватися касою автоматично. Залишки в реальному часі , а для продуктів — партії та строки придатності.

, а для продуктів — партії та строки придатності. Інвентаризація зі смартфона чи ТЗД: скануєте полицю й одразу бачите розбіжність з обліковими залишками.

Каса, РРО і процес продажу

Каса — це вузьке місце, де стикаються швидкість обслуговування та фіскальні вимоги. Мінімум: сканування, пошук за назвою, змішана оплата (готівка + картка), повернення, відкладені чеки, ручні й автоматичні знижки, дисконтні картки.

Фіскальна частина в Україні виглядає так:

РРО або ПРРО обов'язковий для ФОП 2–4 груп (з винятками) та для всіх на загальній системі; ФОП 1 групи на ринках і в побутових послугах — звільнені.

Апаратний касовий апарат не обов'язковий: підприємець сам обирає між РРО і програмним РРО. З 1 серпня 2020 року ДПС надає безкоштовне рішення «ПРРО Каса».

Штраф за продаж без фіскального чека — 100% вартості товару за перше порушення і 150% за кожне наступне, причому за кожну операцію окремо. Знижені ставки 25%/50% для єдинників 2–3 груп діяли до 1 серпня 2025 року і вже не застосовуються.

Офлайн-режим ПРРО обмежений: не більше 36 годин поспіль і 168 годин на календарний місяць. Для точок з відключеннями світла це критерій номер один — уточнюйте, як конкретне рішення поводиться без зв'язку і чи резервує діапазон фіскальних номерів заздалегідь.

Контроль готівки та доступ персоналу

Гроші в роздробі губляться не між складом і полицею, а на касі. Робочий цикл має бути замкнений: внесення розмінної монети → продажі → службова виїмка → X-звіт → закриття зміни Z-звітом із фіксацією розбіжності.

Рівні доступу мінімум трирівневі:

Роль Що може Чого не може Касир Продаж, чек, стандартна знижка Змінювати ціни, робити списання Старший зміни Повернення, знижка понад ліміт, виїмка Змінювати закупівельні ціни Керівник Ціни, списання, доступ до всіх звітів —

Три типові схеми зловживань — повернення без покупця, «дружня» ручна знижка та продаж повз касу — закриваються обмеженням прав плюс журналом операцій, де видно, хто саме і о котрій годині провів дію.

Звітність та аналітика продажів

Керівнику потрібні не «всі звіти», а п'ять, які змінюють рішення:

Продажі за період у розрізі точок, касирів і груп товару. Маржа по групах — щоб бачити, що дає оборот, а що прибуток. ABC-аналіз: 20% позицій зазвичай дають близько 80% виручки. Залишки та неліквіди — товар, який не продавався 60–90 днів. Позиції нижче мінімального залишку з автоматичним формуванням замовлення постачальнику.

Окремо корисний розподіл чеків за годинами: він показує, коли справді потрібен другий касир.

Сумісність із торговим обладнанням

Програма не працює у вакуумі. Перед вибором складіть перелік того, що вже є і що доведеться купити:

фіскальний реєстратор або ПРРО на ПК/планшеті/смартфоні;

сканер штрих-кодів (1D достатньо для більшості магазинів, 2D — якщо потрібні QR і «Дія»);

POS-термінал банку для карток;

ваги: прості для каси або з друком етикеток для фасування;

принтер етикеток і цінників;

термінал збору даних для інвентаризації (часто замінюється смартфоном);

грошова скринька та дисплей покупця.

Сумарний бюджет автоматизації = ПЗ + обладнання + впровадження, і ПЗ у цій сумі зазвичай найдешевша частина. Апаратний фіскальний реєстратор і ваги з друком етикеток разом коштують більше, ніж річна підписка на програму. Тому перше питання постачальнику — не «скільки коштує», а «дайте перелік підтримуваних моделей обладнання» і «чи запуститеся ви на тому, що в мене вже стоїть».

Як впровадити програму: покроково

Аудит процесів (2–5 днів). Зафіксуйте письмово: хто приймає товар, хто встановлює ціни, як зараз рахуються залишки, хто закриває зміну. Вибір формату і короткий список. Залиште 2–3 постачальники та протестуйте демо на реальних 20–30 товарах свого асортименту, а не на демонстраційних даних. Перенесення довідкової бази. Почистіть дублі, зведіть одиниці виміру, проставте штрих-коди. Сміття в Excel перетвориться на сміття в програмі. Налаштування каси та РРО/ПРРО. Реєстрація господарської одиниці й касира в ДПС, ключі електронного підпису, тестовий чек. Навчання персоналу. 2–4 години практики плюс одна сторінка-шпаргалка на касі: продаж, повернення, закриття зміни, що робити без інтернету. Повна інвентаризація і старт. Фактичні залишки на день запуску стають стартовими — без цього всі подальші цифри неправильні. Контроль перших 2–4 тижнів. Щоденний Z-звіт і звірка каси, щотижнева вибіркова інвентаризація по 20–30 позиціях.

Загальний строк для одного магазину — від тижня до місяця, і найдовший етап майже завжди довідкова база, а не технічне налаштування.

Типові помилки при виборі та впровадженні

Купують за ціною, а не за процесами. Найдешевша ліцензія без потрібного обладнання обходиться дорожче.

Найдешевша ліцензія без потрібного обладнання обходиться дорожче. Ігнорують офлайн. Точка без світла й інтернету зупиняється разом із хмарною касою, якщо офлайн-режим не перевірили заздалегідь.

Точка без світла й інтернету зупиняється разом із хмарною касою, якщо офлайн-режим не перевірили заздалегідь. Стартують без інвентаризації. Облік «поверх» невідомих залишків не дає жодної користі.

Облік «поверх» невідомих залишків не дає жодної користі. Не обмежують права. Якщо касир може змінити ціну й видалити позицію з чека, звіти стають декоративними.

Якщо касир може змінити ціну й видалити позицію з чека, звіти стають декоративними. Не рахують масштаб. Рішення на одну касу може не тягнути другу точку — питання про мережу ставте до покупки.

Рішення на одну касу може не тягнути другу точку — питання про мережу ставте до покупки. Не перевіряють підтримку. Збій каси о 19:00 у суботу — звичайна ситуація для роздробу.

Чек-лист перед підписанням договору: тестовий період на своїх даних; імпорт довідника з Excel; список підтримуваного обладнання; поведінка в офлайні; рівні доступу; вивантаження власних даних при відмові від сервісу; вартість оновлень і підтримки; час реакції техпідтримки.