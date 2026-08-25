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Програма для роздрібної торгівлі: як обрати рішення під свій магазин
Власник магазину зазвичай дізнається про проблему постфактум: на полиці порожньо, хоча в таблиці товар є; каса зійшлася, а в сейфі менше грошей; ходовий товар закінчився в п'ятницю ввечері, а замовлення постачальнику вже відправлене без нього. Програма для роздрібної торгівлі закриває саме цей розрив — між тим, що реально відбувається на точці, і тим, що бачить керівник.
За галузевими оцінками роздріб втрачає 1–2% обороту на недостачах, помилках обліку та списаннях. Для магазину з оборотом 1 млн грн на місяць це 10–20 тис. грн щомісяця — часто більше, ніж коштує сама автоматизація.
Нижче — практичний розбір: які бувають програми для магазину, який функціонал обов'язковий, як порахувати бюджет разом з обладнанням і як провести впровадження так, щоб персонал не саботував нову касу.
Що таке автоматизація роздрібної торгівлі і навіщо вона бізнесу
Автоматизація роздрібної торгівлі — це перенесення операцій магазину (продажу на касі, приймання товару, обліку залишків, інвентаризації, звітності) в єдину програму, де кожна дія фіксується автоматично. Замість розрізнених таблиць і паперових зошитів бізнес отримує одне джерело даних про рух товару й грошей у реальному часі.
Що це дає на практиці:
- чек пробивається за секунди сканером, а не хвилиною пошуку ціни в прайсі;
- залишок змінюється в момент продажу, а не після нічного перерахунку;
- недостача локалізується до конкретної зміни, каси й касира;
- закупівля рахується за фактичними продажами, а не «на око»;
- звіт за день доступний власнику з телефону, без дзвінка адміністратору.
Ключовий інструмент цього контуру — програма для торгівлі: вона зв'язує касу, склад і звітність в один ланцюг, де дані вводяться один раз.
Типи програм для магазину: десктоп, хмара, коробка чи SaaS
Тут дві незалежні розвилки. Перша — де працює програма: локально на комп'ютері/сервері магазину чи в хмарі через браузер. Друга — як ви платите: разова «коробкова» ліцензія чи щомісячна підписка (SaaS).
|Критерій
|Десктопна (локальна)
|Хмарна (SaaS)
|Доступ з інших пристроїв
|Лише з комп'ютерів у мережі точки; віддалено — через VPN
|З будь-якого пристрою з браузером
|Оновлення
|Вручну, часто платно, іноді з зупинкою роботи
|Автоматично на боці постачальника
|Стартова вартість
|Вища: ліцензія + сервер/ПК
|Нижча: підписка за касу або користувача
|Робота без інтернету
|Так, за замовчуванням
|Залежить від офлайн-режиму рішення
|Резервні копії
|Відповідальність власника
|На боці провайдера
|Друга точка
|Новий сервер + обмін даними
|Додається в тому ж акаунті
|Кому підходить
|Точки зі слабким інтернетом, нетипові доробки
|1–10 точок, керівник поза магазином
Коробка виглядає дешевшою лише на старті. Рахуйте вартість володіння на 3 роки: ліцензія + оновлення + адміністрування сервера + резервне копіювання проти суми підписок за той самий період. Для магазину з 1–3 касами хмара зазвичай виграє, для точки з нестабільним зв'язком — ні.
Приклад хмарного формату — програма для торгівлі MASTER: Торгівля Online, де каса, довідкова база товарів і звітність працюють у браузері, а власник бачить дані з будь-якої точки. Це один із варіантів категорії, а не єдиний: логіка вибору однакова для всіх рішень цього класу.
Ключові функції, які має закривати програма для торгівлі
Повноцінна програма для роздрібної торгівлі закриває чотири блоки: товар, касу, гроші та звіти. Якщо хоча б один провалюється — облік знову тримається на людині.
Облік товару та довідкова база
- Імпорт з Excel або CSV. Довідник на 3 000 позицій вручну — це тижні роботи. Перевірте, чи підтримує програма імпорт з мапінгом колонок.
- Картка товару: назва, артикул, штрих-код, одиниця виміру, ціни закупівлі й продажу, ставка ПДВ, група, постачальник.
- Вагові штрих-коди для продуктового: код формату EAN-13, у якому зашита вага, має розпізнаватися касою автоматично.
- Залишки в реальному часі, а для продуктів — партії та строки придатності.
- Інвентаризація зі смартфона чи ТЗД: скануєте полицю й одразу бачите розбіжність з обліковими залишками.
Каса, РРО і процес продажу
Каса — це вузьке місце, де стикаються швидкість обслуговування та фіскальні вимоги. Мінімум: сканування, пошук за назвою, змішана оплата (готівка + картка), повернення, відкладені чеки, ручні й автоматичні знижки, дисконтні картки.
Фіскальна частина в Україні виглядає так:
- РРО або ПРРО обов'язковий для ФОП 2–4 груп (з винятками) та для всіх на загальній системі; ФОП 1 групи на ринках і в побутових послугах — звільнені.
- Апаратний касовий апарат не обов'язковий: підприємець сам обирає між РРО і програмним РРО. З 1 серпня 2020 року ДПС надає безкоштовне рішення «ПРРО Каса».
- Штраф за продаж без фіскального чека — 100% вартості товару за перше порушення і 150% за кожне наступне, причому за кожну операцію окремо. Знижені ставки 25%/50% для єдинників 2–3 груп діяли до 1 серпня 2025 року і вже не застосовуються.
- Офлайн-режим ПРРО обмежений: не більше 36 годин поспіль і 168 годин на календарний місяць. Для точок з відключеннями світла це критерій номер один — уточнюйте, як конкретне рішення поводиться без зв'язку і чи резервує діапазон фіскальних номерів заздалегідь.
Контроль готівки та доступ персоналу
Гроші в роздробі губляться не між складом і полицею, а на касі. Робочий цикл має бути замкнений: внесення розмінної монети → продажі → службова виїмка → X-звіт → закриття зміни Z-звітом із фіксацією розбіжності.
Рівні доступу мінімум трирівневі:
|Роль
|Що може
|Чого не може
|Касир
|Продаж, чек, стандартна знижка
|Змінювати ціни, робити списання
|Старший зміни
|Повернення, знижка понад ліміт, виїмка
|Змінювати закупівельні ціни
|Керівник
|Ціни, списання, доступ до всіх звітів
|—
Три типові схеми зловживань — повернення без покупця, «дружня» ручна знижка та продаж повз касу — закриваються обмеженням прав плюс журналом операцій, де видно, хто саме і о котрій годині провів дію.
Звітність та аналітика продажів
Керівнику потрібні не «всі звіти», а п'ять, які змінюють рішення:
- Продажі за період у розрізі точок, касирів і груп товару.
- Маржа по групах — щоб бачити, що дає оборот, а що прибуток.
- ABC-аналіз: 20% позицій зазвичай дають близько 80% виручки.
- Залишки та неліквіди — товар, який не продавався 60–90 днів.
- Позиції нижче мінімального залишку з автоматичним формуванням замовлення постачальнику.
Окремо корисний розподіл чеків за годинами: він показує, коли справді потрібен другий касир.
Сумісність із торговим обладнанням
Програма не працює у вакуумі. Перед вибором складіть перелік того, що вже є і що доведеться купити:
- фіскальний реєстратор або ПРРО на ПК/планшеті/смартфоні;
- сканер штрих-кодів (1D достатньо для більшості магазинів, 2D — якщо потрібні QR і «Дія»);
- POS-термінал банку для карток;
- ваги: прості для каси або з друком етикеток для фасування;
- принтер етикеток і цінників;
- термінал збору даних для інвентаризації (часто замінюється смартфоном);
- грошова скринька та дисплей покупця.
Сумарний бюджет автоматизації = ПЗ + обладнання + впровадження, і ПЗ у цій сумі зазвичай найдешевша частина. Апаратний фіскальний реєстратор і ваги з друком етикеток разом коштують більше, ніж річна підписка на програму. Тому перше питання постачальнику — не «скільки коштує», а «дайте перелік підтримуваних моделей обладнання» і «чи запуститеся ви на тому, що в мене вже стоїть».
Як впровадити програму: покроково
- Аудит процесів (2–5 днів). Зафіксуйте письмово: хто приймає товар, хто встановлює ціни, як зараз рахуються залишки, хто закриває зміну.
- Вибір формату і короткий список. Залиште 2–3 постачальники та протестуйте демо на реальних 20–30 товарах свого асортименту, а не на демонстраційних даних.
- Перенесення довідкової бази. Почистіть дублі, зведіть одиниці виміру, проставте штрих-коди. Сміття в Excel перетвориться на сміття в програмі.
- Налаштування каси та РРО/ПРРО. Реєстрація господарської одиниці й касира в ДПС, ключі електронного підпису, тестовий чек.
- Навчання персоналу. 2–4 години практики плюс одна сторінка-шпаргалка на касі: продаж, повернення, закриття зміни, що робити без інтернету.
- Повна інвентаризація і старт. Фактичні залишки на день запуску стають стартовими — без цього всі подальші цифри неправильні.
- Контроль перших 2–4 тижнів. Щоденний Z-звіт і звірка каси, щотижнева вибіркова інвентаризація по 20–30 позиціях.
Загальний строк для одного магазину — від тижня до місяця, і найдовший етап майже завжди довідкова база, а не технічне налаштування.
Типові помилки при виборі та впровадженні
- Купують за ціною, а не за процесами. Найдешевша ліцензія без потрібного обладнання обходиться дорожче.
- Ігнорують офлайн. Точка без світла й інтернету зупиняється разом із хмарною касою, якщо офлайн-режим не перевірили заздалегідь.
- Стартують без інвентаризації. Облік «поверх» невідомих залишків не дає жодної користі.
- Не обмежують права. Якщо касир може змінити ціну й видалити позицію з чека, звіти стають декоративними.
- Не рахують масштаб. Рішення на одну касу може не тягнути другу точку — питання про мережу ставте до покупки.
- Не перевіряють підтримку. Збій каси о 19:00 у суботу — звичайна ситуація для роздробу.
Чек-лист перед підписанням договору: тестовий період на своїх даних; імпорт довідника з Excel; список підтримуваного обладнання; поведінка в офлайні; рівні доступу; вивантаження власних даних при відмові від сервісу; вартість оновлень і підтримки; час реакції техпідтримки.