PRP-терапія меніска у Львові: 7 критеріїв вибору клініки та лікаря

PRP-терапія меніска – це введення збагаченої тромбоцитами плазми в зону ушкодження для стимуляції регенеративних процесів. Метод має доказову базу при певних типах пошкоджень і може бути ефективним інструментом. Але лише тоді коли застосовується за чіткими показаннями після діагностики а не як відповідь на будь-який біль у коліні. Від того наскільки правильно обраний лікар і клініка залежить і безпека і результат.

Критерій №1. Лікар проводить попередню діагностику

PRP-терапія колінане починається з ін'єкції. Вона починається з оцінки стану суглоба. Без розуміння типу ушкодження меніска його локалізації і стадії захворювання неможливо визначити чи є показання до процедури і чи буде вона ефективною. Якщо в клініці пропонують PRP без попереднього огляду і діагностики — це привід шукати іншого фахівця.

Критерій №2. Лікар має досвід роботи з травмами колінного суглоба

Ортопед-травматолог який проводить PRP при травмі меніска має мати практичний досвід роботи саме з патологією колінного суглоба. Варто уточнити скільки подібних процедур лікар виконав під УЗД контролем і яка його спеціалізація. Загальнопрактикуючий лікар без досвіду ін'єкційних маніпуляцій на коліні — не найкращий вибір для цієї процедури.

Критерій №3. Клініка використовує сучасні методи діагностики

Для оцінки стану меніска і вибору тактики лікування потрібна візуалізація. МРТ дає найбільш точну картину структурних змін. УЗД дозволяє оцінити наявність рідини і стан навколосуглобових тканин. Якщо клініка пропонує лікування меніскабез можливості провести або направити на діагностику — рівень підходу викликає питання.

Критерій №4. Процедура проводиться за медичними показаннями

Плазмотерапія коліна ефективна при певних типах пошкоджень меніска — насамперед у васкулярній зоні де є потенціал для регенерації. При повних розривах з блокадою суглоба або вираженій дегенерації результат буде іншим. Лікар який рекомендує PRP абсолютно всім без урахування типу ушкодження — не дотримується доказового підходу. Відмова від процедури за відсутності показань це ознака компетентності а не недоліку.

Критерій №5. Лікар пояснює очікуваний результат та обмеження методу

До початку PRP-терапіїпацієнт має чітко розуміти що процедура не гарантує повного відновлення структури меніска не замінює операцію при абсолютних показаннях і потребує певного часу для оцінки ефекту. Якщо лікар обіцяє гарантований результат або не пояснює обмежень методу — це сигнал що інформована згода формальна а не реальна.

Критерій №6. У клініці дотримуються правил безпеки під час процедури

PRP - процедура яка при недотриманні правил асептики або неправильній техніці може призвести до інфекційних ускладнень. Звертайте увагу на використання одноразових інструментів стерильних матеріалів і наявність УЗД контролю при введенні. Введення в колінний суглоб без контролю підвищує ризик неточного потрапляння препарату і знижує ефективність процедури.

Критерій №7. Клініка забезпечує супровід після процедури

Лікування меніска незакінчується в момент введення ін'єкції. Після процедури пацієнт має отримати чіткі рекомендації щодо режиму навантажень на коліно термінів обмеження активності і ознак на які варто звернути увагу. Якщо після процедури пацієнта просто відпускають без жодних рекомендацій і без призначення контрольного огляду — підхід до лікування неповний.

Що насправді визначає якість вибору

Вартість PRP-терапії меніска — не головний критерій. Визначальними є діагностика перед процедурою кваліфікація лікаря дотримання безпеки і комплексний підхід до ведення пацієнта після введення. В клініці OsNova у Львові PRP при травмі меніска проводиться після огляду ортопеда-травматолога і оцінки діагностичних даних. Введення під УЗД контролем одноразові матеріали і рекомендації після процедури — стандарт а не виняток. Запис на консультацію онлайн або за телефоном.