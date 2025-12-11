- Тип
Радабанк святкує 32 роки: депозит до 19,95% річних у гривні
Отримуй шанс від Радабанку отримати до 19,95% річних у грн при відкритті депозиту. Радабанк святкує 32-й день народження – і дарує клієнтам до +3,2% до депозиту у застосунку RB24.
Відкривай депозит в Радабанку на суму від 32 тис. грн, шейкни відсотки у застосунку та отримуй від +1% до +3,2% до своєї ставки та шанс отримати до 19,95% річних у гривні!
Радабанк додатково перерахує 0,32% від суми відкритих вкладів на закупівлю дронів для підрозділу Darknode.
Разом перетворимо відсотки на силу.
Всі деталі про акцію та зручний калькулятор за посиланням.
Як це працює?
- Відкрий у RB24 будь-який з цих депозитів: "Максимальний", "Вигідний", "Престиж" чи "Еліт".
- Потруси телефон – і злови свої добрі відсотки.
- Отримуй бонус і допомагай нашим захисникам.
Акція діє з 01.11 2025 до 31.12.2025
Банківська ліцензія №166 від 14.11.2011.