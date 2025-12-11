Радабанк святкує 32 роки: депозит до 19,95% річних у гривні

Запланована подія 2

Радабанк святкує 32 роки: депозит до 19,95% та бонус до +3,2%

Отримуй шанс від Радабанку отримати до 19,95% річних у грн при відкритті депозиту. Радабанк святкує 32-й день народження – і дарує клієнтам до +3,2% до депозиту у застосунку RB24.

Відкривай депозит в Радабанку на суму від 32 тис. грн, шейкни відсотки у застосунку та отримуй від +1% до +3,2% до своєї ставки та шанс отримати до 19,95% річних у гривні!

Радабанк додатково перерахує 0,32% від суми відкритих вкладів на закупівлю дронів для підрозділу Darknode.

Разом перетворимо відсотки на силу.

Всі деталі про акцію та зручний калькулятор за посиланням.

Як це працює?

  • Відкрий у RB24 будь-який з цих депозитів: "Максимальний", "Вигідний", "Престиж" чи "Еліт".
  • Потруси телефон – і злови свої добрі відсотки.
  • Отримуй бонус і допомагай нашим захисникам.

Акція діє з 01.11 2025 до 31.12.2025

Банківська ліцензія №166 від 14.11.2011.