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Raspberry Pi: чому Raspberry Pi 5 та Raspberry Pi 4 стали стандартом для військових
Raspberry Pi — це компактні одноплатні комп'ютери, які поєднують високу продуктивність, низьке енергоспоживання та широкі можливості для програмування й автоматизації. Вони використовуються у навчанні, робототехніці, промислових системах, мережевому обладнанні, IoT-проєктах, медіацентрах і навіть для керування безпілотними комплексами. Найбільш популярними моделями сьогодні залишаються Raspberry Pi 5 та Raspberry Pi 4, які відрізняються продуктивністю та можливостями підключення.
Для розробників, інтеграторів та ентузіастів, які планують купити Raspberry Pi, важливо враховувати не лише ціну плати, а й необхідний обсяг оперативної пам'яті, підтримку периферії та сценарії використання.
Чим Raspberry Pi 5 відрізняється від Raspberry Pi 4
Raspberry Pi 5 отримав сучасніший чотириядерний процесор Broadcom BCM2712 Cortex-A76 із тактовою частотою до 2,4 ГГц, що забезпечує суттєвий приріст продуктивності порівняно з Raspberry Pi 4 на базі Cortex-A72. Крім швидшої обробки даних, новинка підтримує PCIe 2.0, має вдосконалену графічну підсистему VideoCore VII та забезпечує швидшу роботу з накопичувачами NVMe через відповідні адаптери.
- вища продуктивність процесора;
- покращена графіка;
- підтримка PCIe;
- швидший доступ до накопичувачів;
- два порти micro HDMI з підтримкою 4K.
Де використовують Raspberry Pi
Завдяки універсальності Raspberry Pi застосовується у великій кількості проєктів:
- системи «розумного будинку»;
- робототехніка;
- сервери домашньої автоматизації;
- мережеві шлюзи та VPN;
- дрони з ШІ на борту;
- медіацентри;
- відеоспостереження;
- програмування та STEM-освіта.
Наші експерти протестували Raspberry Pi 5 у ролі компактного сервера Home Assistant та вузла обробки даних. Порівняно з Raspberry Pi 4 система швидше завантажує операційну систему, краще працює з багатозадачністю та впевнено справляється з одночасною роботою кількох сервісів. Raspberry Pi 4 залишається оптимальним рішенням для навчання, мережевих застосунків і більшості DIY-проєктів.
Порівняння Raspberry Pi 5 та Raspberry Pi 4
|Характеристика
|Raspberry Pi 5
|Raspberry Pi 4
|Процесор
|Cortex-A76, до 2,4 ГГц
|Cortex-A72, до 1,8 ГГц
|Графіка
|VideoCore VII
|VideoCore VI
|PCIe
|Є
|Немає
|Продуктивність
|Вища
|Оптимальна для більшості задач
Якщо потрібен максимальний запас продуктивності для складних проєктів, локальних серверів або роботи зі штучним інтелектом, варто звернути увагу на Raspberry Pi 5. Якщо ж основними завданнями є програмування, автоматизація, робототехніка або домашній сервер, Raspberry Pi 4 і сьогодні залишається одним із найкращих одноплатних комп'ютерів за співвідношенням можливостей і вартості.