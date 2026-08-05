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Raspberry Pi: чому Raspberry Pi 5 та Raspberry Pi 4 стали стандартом для військових

Raspberry Pi 5 та Pi 4: який мікрокомп'ютер обрати
Raspberry Pi 5 та Pi 4: який мікрокомп'ютер обрати

Raspberry Pi — це компактні одноплатні комп'ютери, які поєднують високу продуктивність, низьке енергоспоживання та широкі можливості для програмування й автоматизації. Вони використовуються у навчанні, робототехніці, промислових системах, мережевому обладнанні, IoT-проєктах, медіацентрах і навіть для керування безпілотними комплексами. Найбільш популярними моделями сьогодні залишаються Raspberry Pi 5 та Raspberry Pi 4, які відрізняються продуктивністю та можливостями підключення.

Для розробників, інтеграторів та ентузіастів, які планують купити Raspberry Pi, важливо враховувати не лише ціну плати, а й необхідний обсяг оперативної пам'яті, підтримку периферії та сценарії використання.

Фото 2 — Raspberry Pi: чому Raspberry Pi 5 та Raspberry Pi 4 стали стандартом для військових

Чим Raspberry Pi 5 відрізняється від Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 5 отримав сучасніший чотириядерний процесор Broadcom BCM2712 Cortex-A76 із тактовою частотою до 2,4 ГГц, що забезпечує суттєвий приріст продуктивності порівняно з Raspberry Pi 4 на базі Cortex-A72. Крім швидшої обробки даних, новинка підтримує PCIe 2.0, має вдосконалену графічну підсистему VideoCore VII та забезпечує швидшу роботу з накопичувачами NVMe через відповідні адаптери.

  • вища продуктивність процесора;
  • покращена графіка;
  • підтримка PCIe;
  • швидший доступ до накопичувачів;
  • два порти micro HDMI з підтримкою 4K.

Де використовують Raspberry Pi

Завдяки універсальності Raspberry Pi застосовується у великій кількості проєктів:

  • системи «розумного будинку»;
  • робототехніка;
  • сервери домашньої автоматизації;
  • мережеві шлюзи та VPN;
  • дрони з ШІ на борту;
  • медіацентри;
  • відеоспостереження;
  • програмування та STEM-освіта.

Наші експерти протестували Raspberry Pi 5 у ролі компактного сервера Home Assistant та вузла обробки даних. Порівняно з Raspberry Pi 4 система швидше завантажує операційну систему, краще працює з багатозадачністю та впевнено справляється з одночасною роботою кількох сервісів. Raspberry Pi 4 залишається оптимальним рішенням для навчання, мережевих застосунків і більшості DIY-проєктів.

Фото 3 — Raspberry Pi: чому Raspberry Pi 5 та Raspberry Pi 4 стали стандартом для військових

Порівняння Raspberry Pi 5 та Raspberry Pi 4

Характеристика Raspberry Pi 5 Raspberry Pi 4
Процесор Cortex-A76, до 2,4 ГГц Cortex-A72, до 1,8 ГГц
Графіка VideoCore VII VideoCore VI
PCIe Є Немає
Продуктивність Вища Оптимальна для більшості задач

Якщо потрібен максимальний запас продуктивності для складних проєктів, локальних серверів або роботи зі штучним інтелектом, варто звернути увагу на Raspberry Pi 5. Якщо ж основними завданнями є програмування, автоматизація, робототехніка або домашній сервер, Raspberry Pi 4 і сьогодні залишається одним із найкращих одноплатних комп'ютерів за співвідношенням можливостей і вартості.

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