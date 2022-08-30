Ризики для дитячого здоров'я від сучасних гаджетів

Запитайте себе: чи часто перебуває ваша дитина під наглядом дорослих? Швидше за все, більшу частину часу вона перебуває наодинці з собою. Батьки повинні знати, де перебуває дитина і чим займається.

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Запитайте себе: чи часто перебуває ваша дитина під наглядом дорослих? Швидше за все, більшу частину часу вона перебуває наодинці з собою. Батьки повинні знати, де перебуває дитина і чим займається.

Але у нас завжди не має часу. Набагато простіше сунути в руки синові чи доньці планшет, смартфон, включити телевізор, щоб не відволікали від насущних справ, ніж проводити з ними більше часу! Так відбувається практично в кожній родині. А наслідки можуть виявитися плачевними.

Як гаджети провокують дитяче ожиріння

За даними ВООЗ за 2021 рік, надмірна вага, була зафіксована у 29% хлопчиків, 27% дівчаток у віці 6-9 років. Ожиріння відзначено у 13% хлопчиків, 9% — у дівчаток. Дослідження проводилося в 36 країнах, в тому числі в Росії. Виходить, проблеми із зайвою вагою має кожна третя дитина. На думку експертів ВООЗ, основні причини цього криються в неправильному харчуванні, малорухливому способі життя дітей. А ожиріння в ранньому віці принесе проблеми зі здоров'ям у дорослому житті: діабет, хвороби серця, резистентність до інсуліну, рак та ін.

Численні дослідження підтвердили: діти мало рухаються. Тому що проводять багато часу за переглядом телевізора і відеоіграми, в тому числі на мобільних пристроях. За даними компанії Childwise, екранний час, який діти у віці 5-16 років проводять перед гаджетами, в середньому становить 6,5 години на день. Ці дані підтверджують пряму залежність між дитячим ожирінням і надмірним захопленням технологіями. Механіка проста: чим довше дитина сидить перед екраном, тим товстішою стає. По-перше, вона не рухається, по-друге, — рідко хто не їсть фастфуду, іншої багатої калоріями їжі, коли дивиться мультфільми. А змушує їх це робити реклама. Доведено: діти, які проводять багато часу біля телевізора, їдять менше фруктів, овочів — їх же не рекламують! Чого не скажеш про закуски з високим вмістом жиру, газовану воду, чіпси та інший фаст-фуд, реклама яких перериває передачі кожні 10 хвилин. В результаті юні глядачі споживають більше енергії. Реклама цих продуктів кардинально змінює уподобання їжі, дитячий режим і раціон харчування в цілому. Вона змушує дітей вимагати у батьків більше нездорової їжі.

Неконтрольований screen time, проведений за гаджетами, позбавляє дитину повноцінного сну, що теж сприяє набору зайвої ваги. Проблеми зі сном змінюють гормони, що регулюють апетит, збільшують відчуття голоду, одночасно зменшуючи відчуття насичення. Дитина починає їсти частіше трьох разів на день, віддаючи перевагу фаст-фуду. Батькам слід відразу звернути увагу на порушений режим дитини.

Дослідження ВООЗ показали, що відсоток дитячого ожиріння зростає пропорційно збільшенню тривалості екранного часу і викликаному цим зниженню фізичної активності. Вихід один — контролювати екранний час додатків, який дитина щоденно проводить за гаджетами.

Вчитися у Східних сусідів: як у Китаї рятують зір дітей, обмеживши відеоігри

У Китаї на урядовому рівні перейнялися проблемою прогресуючої дитячої короткозорості через захоплення відеоіграми. Вчені встановили: у дітей шкільного віку, які проводили більше 7 годин на тиждень за гаджетами, швидкість розвитку короткозорості зросла втричі. Міністерство освіти Китаю заговорило про «епідемічний рівень короткозорості». Воно рекомендувало батькам контролювати час в телефоні та інших гаджетах, який проводять там діти.

Уряд Китаю заборонив і заблокував сотні ігор. А холдинг Tencent ввів жорсткі правила для виявлення неповнолітніх гравців. Дітям до 12 років дозволили грати щодня не більше однієї години, а тим, кому 13-18 років - до 2 годин.

Але короткозорість - це проблема не тільки Піднебесної. У всьому світі прогресує відсоток осіб з короткозорістю. У США на цю недугу страждає майже половина дітей. Вчені прогнозують, що до 2050 року на короткозорість хворітимуть 5 млрд людей.

Винні не стільки відеоігри, скільки кількість часу, яку діти проводять за пристроями. Захисні екрани, дотримання належної дистанції від поверхні дисплея до очей, не допоможуть зберегти зір. Дослідники з Університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу стверджують: потрібно менше сидіти в гаджетах, а більше гуляти на природі. А щоб домогтися цього, необхідний батьківський контроль для дітей.

Залежність від смартфонів на хімічному рівні

Існує два типи нейромедіаторів, рівновага яких в організмі порушується від надмірного використання цифрових технологій: ГАМК (гамма-аміномасляна кислота) і дофамін. Останній контролює центри задоволення нашого мозку. Коли вас спіткає удача, вивільняється дофамін. Подивіться, як додатки для соціальних мереж через випадкові проміжки часу дають користувачеві те, що він хоче — лайки, коментарі, новини з спільнот, на які ви підписані. Ви звикаєте постійно отримувати порцію дофаміну з гаджетів. І поступово уподібнюєтеся наркоманам, курцям, алкоголікам. Кожна речовина, що викликає звикання, негативно впливає на дофамінову систему, стимулюючи її виділяти все більше нейромедіатора. Щоб почувати себе комфортно, вам потрібно все більше і більше дофаміну. — З'являється залежність на хімічному рівні. Ви втрачаєте силу волі, — каже вчений Вольфрам Шульц.

На прикладі смартфонів це виглядає наступним чином. Ви тягнетеся до смартфону, щоб перевірити нові повідомлення, а значить, отримати чергову порцію дофаміну. Ви заходите в соцмережі, онлайн-ігри. Ви чекаєте задоволення від лайків, ігрового процесу. Мозок наповнюється гострим почуттям спраги задоволення, а значить, чергової порції дофаміну. Якщо ви не знайдете свій гаджет на звичному місці, відчуєте розчарування і злість. В кінці-кінців вам потрібен буде телефон, тільки щоб почувати себе комфортно. А це вже залежність.

Коли ви залежні від гаджета, роботу мозку починає порушувати інший нейромедіатор — гамма-аміномасляна кислота (ГАМК). Ця хімічна речовина уповільнює сигнали в мозку. Професор нейрорадіології корейського університету Хен Сок Со, провів кілька досліджень із залежними підлітками. Він виявив у них порушення співвідношення ГАМК до інших нейромедіаторів (креатину і глутамату). Це пояснювало їх проблеми з обробкою інформації та емоціями, порушенням сну, продуктивності виконуваної роботи.

Коли діти гуляють менше, ніж ув'язнені

74% британських дітей, за даними The Telegraph, гуляють на вулиці менше години на день. Для порівняння, за рекомендацією ООН, стільки мінімально має тривати час прогулянок для ув'язнених європейських в'язниць. 18% дітей взагалі регулярно не бувають на вулиці, а проводять весь вільний час за гаджетами. І винні в цьому насамперед батьки, які не здійснюють контроль за дітьми, дозволяючи їм користуватися пристроями скільки завгодно. Вони самі подають поганий приклад, тому що весь вільний час не розлучається зі смартфонами. Батьківська зона відповідальності - наставляти своїх дітей. Однак неможливо переконати дитину, що гаджет — це погано, коли батько і мати не вилазять з соцмереж.

Як впливають відеоігри на дитячий мозок?

Дослідження підтверджують, що відеоігри та ігрові додатки насправді впливають на мозок дитини і можуть буквально формувати його структуру, манеру поведінки. Вони впливають на зони мозку, що відповідають за увагу, візуалізацію. Однак, що дивує, відеоігри роблять ці зони мозку більш ефективними!

Геймери, які взяли участь у цих дослідженнях, виявилися набагато уважнішими, ніж діти, які не грають у відеоігри. Крім того, вчені помітили у гравців зростання правого гіпокампу — відділу мозку, що відповідає за зорово-просторові навички.

Дослідження турецького університету Бахчешехір показало позитивний вплив ігрових додатків і відеоігор на придбання дітьми нових навичок. Протестовані сирійські діти-біженці, які грають у відеоігри, проявили більш високі здібності до мов, програмування. Ігрові програми ефективно адаптували їх до нового життя.

Але ті ж дослідження підтвердили і адиктивний ефект ігор, появу залежності у деяких дітей. Ігри впливають на ділянки дитячого мозку, що відповідають за задоволення, тому надмірне захоплення ними може привести до адиктивної поведінки.

У підлітка депресія: чи винен мобільний телефон?

За даними Pew Research Center за 2017 рік, у 13% американських підлітків відзначено стан серйозної депресії. Особливо у дівчаток. Кількість самогубств серед них з 2007 року подвоїлася.

Молоді люди, що народилися після 1995 року, ніколи не знали життя без мобільних телефонів. Вони виросли з гаджетом в руках і це, на думку багатьох вчених, основний фактор, що викликав тривожні зміни в психічному, емоційному здоров'ї сучасних підлітків.

За твердженням професора психології Державного університету Сан-Дієго Джина М. Твенге, підлітки з усіх соціальних, економічних і етнічних груп частіше повідомляли про депресивні стани, якщо вони проводили більше часу зі смартфонами. Підлітки, що зависають в соцмережах більше трьох годин на день, на 35% частіше здійснюють спроби самогубства. Учений виявив, що діти, які мають хобі, соціальні звички, проводять більше часу з друзями, родиною, ніж з телефонами, набагато рідше повідомляли про пригнічені стани і самотність. Залежність від смартфонів позбавляє дітей повноцінного сну, що вже є великим стресовим фактором для незміцнілої психіки. Постійна перевантаженість інформацією, що отримується з інтернету, тролінг, булінг в соцмережах призводять до того, що дитина може зробити необдуманий вчинок. Батькам необхідно постійно стежити за дитиною. Якщо вона швидко втомлюється, постійно замкнута, агресивна, мало спить, погано їсть, починає вживати алкоголь, наркотики, перестає стежити за собою, завдає шкоди власному тілу — потрібно негайно звертатися за психіатричною допомогою. Інакше вам доведеться пошкодувати, що ви не завжди могли відповісти на питання, що роблять мої діти, коли ви залишали їх сам-на-сам з телефоном.

Що робити?

Дитина під наглядом батьків — ідеальний варіант. Але, на жаль, не здійсненний. Батько і мати працюють, а повернувшись додому, нерідко самі усамітнюються зі своїми гаджетами. Існують вимоги, які мінімізують ризики розвитку залежності від смартфонів для дітей. Їх наводить Європейська академія педіатрії:

Дітям до 4 років не можна давати будь-які цифрові пристрої.

Слідкуйте за сайтами, які відвідують ваші діти, своєчасне блокування контенту дозволить запобігти більшості негативних наслідків. В такому стеженні немає нічого поганого. Якщо ви справжня сім'я моніторинг інтересів дітей піде тільки на користь.

блокування контенту дозволить запобігти більшості негативних наслідків. В такому стеженні немає нічого поганого. Якщо ви справжня сім'я моніторинг інтересів дітей піде тільки на користь. Улюблені програми дитини слід дивитися постійно спільно з нею. Коментуйте побачене, обговорюйте, вчіть не довіряти рекламі, піддавати сумніву гучно подані новини.

Не дозволяйте більше години екранного часу на день дітям від 3 до 12 років.

Не встановлюйте телевізор, комп'ютер в дитячій кімнаті.

Забороняйте цифрові носії під час прийому їжі. Їсти завжди необхідно всією сім'єю, за одним столом. Прибирайте при цьому не тільки дитячі, а й свої гаджети. Взаємини діти-батьки не повинні порушуватися.

діти-батьки не повинні порушуватися. Займайтеся з дитиною фізичними навантаженнями: робіть зарядку, бігайте вранці.

Встановіть точний час, коли лягати спати і суворо дотримуйтесь його. За 2 години до сну дитина повинна припинити дивитися телевізор або користуватися смартфоном.

Подавайте приклад для наслідування своєю поведінкою. Де ваша дитина знайде кращі приклади поведінки, як не в своїй родині?

Електронний помічник батькам

Практичну допомогу батькам, у яких фізично не вистачає часу постійно стежити за дітьми, надасть додаток «Батьківський контроль Кроха». Після нескладних попередніх налаштувань він відстежує, скорочує і зупиняє час, який підлітки проводять за своїми гаджетами. «Кроха» дозволить завжди бути в курсі, де перебуває ваша дитина. Для цього додаток використовує дані супутникової навігації через модуль GPS, інтегрований сьогодні в усі смартфони. Програма встановлюється на пристрій батька і гаджет дитини. Завжди покаже, де дитина gps контроль. Ви перестанете хвилюватися даремно: точні координати на вашому смартфоні вкажуть місцезнаходження дітей.

Можливість визначати місцезнаходження дитини на відстані — далеко не єдина перевага «Крохи». Ви можете встановити геозону, межі якої дитина не повинна залишати. Якщо це трапиться, на ваш смартфон надійде сигнал від програми. Знайти дитину, відстежуючи її переміщення в реальному часі, не складе труднощів.

Існує функція, що дозволяє переглядати фотографії, зроблені дітьми, завантажені або отримані ними на телефон від інших людей.

Ви можете блокувати небажані програми на дитячому гаджеті чи обмежити час користування ними.

Доступно управління книгою телефонних контактів: додавання, видалення. Існує можливість перегляду листування по SMS і хронології зроблених дзвінків. Ви будете в курсі нових знайомств сина або дочки. Це важливо для безпеки.

«Кроха» дозволяє контролювати час використання кожної програми на дитячому смартфоні. Доступна вся статистика, по якій можна визначити уподобання дітей. Функція веб-контролю покаже всі сайти, які відвідує підліток. Ви можете заблокувати небажані веб-ресурси, де діти бувають, налаштувати безпечний пошук в Google, внести в чорний список канали Youtube, які, на вашу думку, шкідливі для дитини.

Існує доступ до статистики використання пристрою: рівень заряду акумулятора, скільки зайнято і вільно пам'яті, як витрачається інтернет-трафік і т. д. Можна переглянути всі події, які відбувалися на гаджеті, в хронологічному порядку, заблокувати телефон на час або поки ви самі вручну його не розблоковуєте.

Ви отримуєте сімейний доступ до можливостей програми, тільки, на відміну від вас, дитина не зможе самостійно позбутися її, спробувавши деінсталювати.

Підписка включає в себе підключення 5 пристроїв.

Ви можете протестувати Parental Control Kroha безкоштовно протягом п'яти днів.

Погодьтеся, класно завжди знати відповідь на питання, де моя дитина, дистанційно контролювати її контакти, дзвінки, листування, інтернет-серфінг. «Кроха» дає вам в руки зручний інструмент, що створює ефект незримої присутності поруч з тими, кого ви любите більше всього на світі.

Не шпигунство, а турбота: як пояснити дитині батьківський контроль

Чим старша дитина, тим складніше пояснити їй необхідність батьківського контролю на її мобільному телефоні. Дошкільнята будуть сприймати це як належне. Будуть задаватися питання тільки про обмеження екранного часу. Тут ви повинні м'яко пояснити, що вас турбує зір дитини, який може погіршитися через тривале використання телефону. Більш старші діти, у віці 7-11 років, ще не будуть проти установки «Крохи». Але ви повинні проінформувати їх про особливості програми і показати її можливості. Обговоріть з ним/нею, коли він/вона може і не може користуватися гаджетом. Складіть цей графік з дитиною. Але в кожній розмові дитина повинна чути натяки на повагу до себе і своїх інтересів, нотки щирої турботи і любові. Це важливо. Імператив не спрацює. Переконувати тільки фактами, прикладами з життя. Після взаєморозуміння ви отримаєте згоду на встановлення «Крохи».

Батьківський контроль на гаджеті дитини – це питання довіри. Головне, не порушувати особистих кордонів своїх дітей, піклуючись про їх безпеку.