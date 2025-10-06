Сайт знайомств Ehoppler змінює правила гри

За даними Мін'юсту, у 2024 році майже кожен п’ятий шлюб закінчився розлученням (23 %). Згідно соціального статусу користувачів Фейсбук, 18% дорослих людей залишаються самотніми. Тисячі чоловіків і жінок витрачають роки на пошук "тієї/того самого", а в результаті вкотре стикаються з тотальним розчаруванням.

Новий український сайт для знайомств Ehoppler (Єхоплер), який підбирає партнера за точним алгоритмом сумісності, готовий кардинально змінити ситуацію.

Як обрати партнера, щоб не повторювати помилок минулого?

Відповідь дає алгоритм сумісності від Ehoppler. Сучасні знайомства у застосунках давно стали схожими на гру в рулетку: перегортаєш сотні фото, тижнями спілкуєшся, зустрічаєшся наживо — і знову розумієш, що це "не те". Результат після тижнів і місяців такої "розваги" — втрата часу, сил і віри у кохання.

Проте існує спосіб одразу дізнатися, наскільки підходить тобі людина, навіть до першого повідомлення.

Зустрічайте сайт знайомств нового покоління Ehoppler!

Ehoppler замінює багатогодинний поверхневий свайпінг на глибокий аналіз сумісності. Унікальний запатентований алгоритм для знайомств сайту враховує такі критерії:

астрологічна сумісність;

ментальні патерни та психотипи;

темперамент і сексуальні потреби;

психологічні особливості;

соціально-життєва сумісність;

хобі:

мета знайомства тощо

Ehoppler — не просто сайт знайомств. Це сучасний тест для підбору кандидатів, який тестується вже понад 10 років і показав гарні результати. Завдяки інноваціям запит "Шукаю половинку" більше не здається занадто романтизованим. Відтепер перспективні знайомства онлайн доступні кожній людині, що мріє про гармонійні стосунки.

Обирайте перспективного партнера

Кожне побачення — це емоційна інвестиція. Ви заслуговуєте на те, щоб вкладати свої сили (та гроші) у знайомства, що мають шанс на успіх.

У закритому онлайн-кабінеті ви побачите лише тих людей, які підходять вам за глибинними критеріями. До кожного профілю додаються:

коментарі про сильні та слабкі сторони сумісності з кожним кандидатом;

потенційні труднощі у стосунках;

поради, як уникнути конфліктів і зберегти гармонію стосунків.

"Якщо проаналізувати статистику офлайн-звернень до психолога з приводу проблем у стосунках, а це понад 500 пар за 10 років, різного віку й соціального стану, які проживають у різних містах і країнах, можна зазначити, що практично 99% пар, які скаржаться на глибокі хронічні труднощі у партнерстві, мають відносно низьку сумісність — близько 50% і нижче.Звернень від пар із високою сумісністю (60–80%) значно менше, оскільки вони просто не мають потреби в консультаціях з цього приводу. Такі стосунки міцні й тривають роками" - зауважує Ксенія Небесна, консультант з астрології та психології платформи Ehoppler.

Чому саме Ehoppler, а не Tinder, Badoo та шлюбні агенції?

На відміну від деяких популярних платформ знайомств, Ehoppler пропонує додаткові параметри сумісності, такі як: психологічна сумісність, сексуальна сумісність, мета знайомства.

У шлюбних агенціях головний акцент зазвичай робиться на соціальних та матеріальних критеріях, тоді як глибинні аспекти сумісності в майбутніх стосунках залишаються поза увагою.

Ehoppler має такі пріоритети та особливості:

алгоритм створений на основі психологічних і соціологічних методик та тестувався на вибірках користувачів;

врахування понад 25 параметрів сумісності;

безпека і верифікація кожного користувача;

коментарі щодо сумісності з кожним кандидатом

Знайдіть своє кохання за допомогою інновацій

У світі, де час є найціннішим ресурсом, важливо використовувати його з користю, уникаючи випадкових зустрічей та нереалістичних очікувань. Сайт знайомств Ehoppler допомагає підбирати партнерів з урахуванням психологічних і особистісних параметрів, що може підвищити шанси на гармонійні стосунки.