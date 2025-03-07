Що таке віртуальний сервер VPS?

Якщо вам не підходять обмеження поточного віртуального хостингу, але ви не готові платити за виділений сервер, то ідеальним варіантом може стати оренда VPS хостингу. Цей тип послуг є проміжним варіантом між віртуальним хостингом та виділеним сервером.

В статті детально обговорюємо, що таке віртуальний виділений сервер та його особливості.

Що таке VPS

Віртуальний сервер — це тип хостингу, коли фізичний сервер поділяється на кілька віртуальних серверів. Це дозволяє отримати виділений сервер усередині загальної фізичної машини, при цьому сплачуючи значно менше, ніж за виділений сервер.

Такий поділ фізичної машини досягається за допомогою програмного забезпечення для віртуалізації, такого як Xen, OpenVZ, KVM або Hyper-V. Параметри VPS-сервера можуть відрізнятися в залежності від провайдера, включаючи ліміти, рівень ізоляції між віртуальними серверами, гнучкість в керуванні та налаштуванні, а також можливість вибору операційної системи між Linux та Windows.

Віртуальний виділений сервер має ряд особливостей та переваг:

Повна ізоляція кожного віртуального сервера від інших, що забезпечує високий рівень безпеки та надійності.

Можливість вибору операційної системи та програмної конфігурації сервера відповідно до унікальних потреб вашого проєкту, на відміну від обмежених стандартних налаштувань віртуального хостингу.

Відсутність пакетних обмежень на кількість доменів, вебсайтів, FTP та поштових облікових записів, що дозволяє вільно масштабувати ваш проєкт відповідно до технічних характеристик сервера.

Виділена IP-адреса для вашого сервера, що виключає можливість негативних наслідків, таких як забанені IP-адреси або DDoS-атаки через ваших сусідів по серверу, які часто зустрічаються на віртуальному хостингу.

Повний root-доступ до сервера, що дозволяє вам самостійно налаштовувати та змінювати параметри сервера без необхідності звернення до технічної підтримки хостинг-провайдера.

Економія при оплаті за послуги, оскільки віртуальний сервер коштує менше, ніж виділений сервер, забезпечуючи такі ж широкі можливості. Окрім того, доступні види серверів включають VPS у хмарі, з якими ви платите лише за фактично використані ресурси сервера.

Серед недоліків VPS-серверів можемо виділити наступні:

Висока вартість порівняно з віртуальним хостингом, що може бути неприйнятним для деяких користувачів.

Необхідність спеціалізованих технічних знань для адміністрування VPS-сервера, що може вимагати додаткових інвестицій часу та зусиль для навчання.

Можлива необхідність встановлення контрольної панелі, якщо у вас немає досвіду роботи з SSH, що може спричинити додаткові витрати або складності.

Більш потужні ресурси виділеного сервера, ніж у VPS, якщо вам важливі саме ресурси сервера, а не тільки свобода дій.

Коли варто вибирати VPS-сервер

Ось коли потрібен віртуальний сервер:

Необхідно встановлювати якесь додаткове програмне забезпечення, вибрати операційну систему, яка підходить безпосередньо під ваш проект.

Потрібно мати доступ до базових налаштувань сервера та повних серверних логів.

Необхідно отримати повний контроль над сервером, використовувати команди SSH, які доступні тільки для root-користувача.

Потрібно налаштувати firewall та/або VPN.

Необхідно надсилати велику кількість листів вашим клієнтам.

Це далеко не повний список, але якщо ви знайшли щось близьке до потреб вашого вебпроєкту, сміливо переїжджайте на VPS.

Де взяти віртуальний сервер

Для початку потрібно вибрати надійного хостинг-провайдера. Від цього буде залежати стабільність роботи вашого сервера. Тому при виборі хостеру зверніть увагу на такі параметри:

Рейтинг компанії серед інших провайдерів та відгуки користувачів.

Технічні характеристики та сучасність обладнання серверів.

Можливість обрати систему віртуалізації під ваш вебпроєкт.

Гнучкість у зміні пакета послуг або типу хостингу під час використання.

Доступність різних дата-центрів та можливість їх зміни у процесі користування.

Ресурси та обмеження, пов'язані з кожним типом хостингу чи пакетом послуг.

Цілодобова підтримка та кількість каналів зв'язку.

Зручна тарифна сітка та можливість заощадити при оплаті тривалого періоду.

Можливі бонуси під час замовлення хостингу, такі як безкоштовні сертифікати безпеки або доменні імена.

Можливість повернення грошей чи використання послуги протягом пробного періоду.

Ми рекомендуємо купити VPS у компанії VPS.ua з наступних причин:

Вони пропонують якісне обладнання своїх серверів на основі швидкісних SSD диски.

Ви можете вибрати дата-центр в Україні, Європі чи США та у разі потреби змінити його.

Надається тестовий період у 30 днів та можливість заощадити до 40% при оплаті вперед.

Є можливість вибору серверів з віртуалізацією KVM під Windows чи Linux, а також наявні VPS типу Cloud та звичайні.

Наявна база знань, форум та блог для отримання підтримки та порад.

Надається цілодобова підтримка доступна через чат, телефон та електронну пошту.

Є Можливість замовити панель керування та послугу адміністрування.

Можна замовити додаткові IP-адреси доступні за додаткову оплату.

Пропонується допомога при міграції з віртуального хостингу на VPS.

Якщо ви ще не впевнені, ви можете скористатися тестовим періодом компанії, щоб переконатися, що віртуальний виділений сервер - це тип хостингу, який потрібен під ваш вебпроєкт.