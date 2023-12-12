Системна підтримка ЗСУ: Сили оборони отримали вже понад 250 авто за сприяння Favbet Foundation

Від початку повномасштабної війни Збройні Сили України та інші Сили оборони отримали вже 251 автомобіль за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation , повідомили представники фонду. Переважна більшість переданих військовим авто – це пікапи і позашляховики підвищеної прохідності.

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Лише за останні тижні в розпорядження військових надійшли 11 автомобілів. Зокрема, 6 позашляховиків і 1 мікроавтобус отримала рота ударних БпЛА "Фаворит", системне забезпечення потреб якої взяла на себе компанія Favbet. Крім того, рота отримала понад 300 одиниць різноманітної техніки, а також близько 100 дронів різного типу.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation підрозділи Сил оборони країни отримали два позашляховики Ford Ranger, один Nissan Pathfinder і мікроавтобус Volkswagen Transporter. Автівки вже допомагають українським захисникам виконувати бойові завдання на всіх ключових ділянках фронту.

Також за сприяння Favbet Foundation захисники України отримали чергову антидронову рушницю вітчизняного виробництва KVS ANTIDRON-G6. Вказаний антидроновий комплекс уже успішно працює на Бахмутському напрямку і допомагає в захисті позицій наших бійців від ворожих атак дронами. Він успішно протидіє розвідувальним дронам ворога, які висять над позиціями ЗСУ, а також показав ефективність проти ворожих FPV-дронів.

Нагадаємо, сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння Favbet Foundation склала понад 190 млн грн.

Зокрема, ударні роти "Армії дронів" отримали 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek. Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.