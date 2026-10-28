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Скільки коштує диван у 2026 році: з чого складається ціна

Скільки коштує диван у 2026 році: з чого складається ціна
Скільки коштує диван у 2026 році: з чого складається ціна

Ціни на дивани в українських магазинах відрізняються в рази — від 15 тис. до понад 120 тис. грн. Різниця не лише в бренді: на підсумкову суму впливають розмір, форма, механізм, наповнення й тканина. Розбираємо, за що саме платить покупець і як порівнювати пропозиції.

Тип і розмір

Найбільше на ціну дивана впливає його формат. Для орієнтиру — дивани від українського виробника Pufetto, ціни «від» станом на жовтень 2026 року:

  • двомісні — від 14,7 тис. грн, типова ціна близько 24 тис.;
  • тримісні — від 22,3 тис., типово близько 30 тис.;
  • кутові — від 25,7 тис., типово близько 43 тис.;
  • чотиримісні — від 49 тис. грн;
  • модульні — від 66 тис. до 123 тис. грн.

Кожні додаткові сантиметри ширини — це більше каркаса, наповнення й тканини, тож одна й та сама модель у різних розмірах коштує по-різному. Кутовий чи модульний диван дає більше посадкових місць, але й потребує більшого бюджету, ніж прямий. Наприклад, двомісний диван Ennio коштує від 14 744 грн, тримісний Vito з механізмом тахта і нішами для білизни — від 24 153 грн, кутовий Greta — від 52 186 грн, а модульний Claudia — понад 120 тис. грн.

Механізм і спальне місце

Нерозкладний диван зазвичай дешевший: у ньому немає механізму трансформації і спального місця. Якщо диван потрібен для сну, до ціни додаються механізм — пантограф, єврокнижка, дельфін, клік-кляк, пума чи тахта — і рівна поверхня для сну. Пантограф, наприклад, розкладається без викочування по підлозі, а єврокнижка проста у використанні й дає рівне спальне місце. Для гостей вистачить простої трансформації, а для щоденного сну варто дивитися на стабільність механізму, наповнення й ширину спального місця, а не лише на вартість. Додаткову зручність дає ніша для білизни.

Наповнення і оббивка

Пінополіуретан, пружинний блок чи незалежні пружини дають різну підтримку і по-різному впливають на ціну. Те саме з оббивкою: велюр, рогожка, шеніл, мікрофібра, натуральна чи штучна шкіра. Тканини з водовідштовхувальним ефектом або просоченням від плям практичніші для сімей з дітьми й тваринами. Для вітальні можна обрати фактурнішу тканину, а для кухні чи дитячої — ту, яку легко чистити. Щоб не помилитися з кольором і фактурою, можна замовити безкоштовні зразки тканин — у Pufetto до шести штук.

Диван під свої розміри

Виробники дедалі частіше дають змогу змінити параметри готової моделі. В інтернет-магазині меблів Pufetto ширину дивана можна змінити з кроком 10 см, вибрати одну з понад 100 тканин і колір. Вартість обраної конфігурації видно на сайті одразу, без запиту менеджеру. Конструкція моделі при цьому зберігається, а термін виготовлення — від семи тижнів. Наживо дивани й механізми можна перевірити в магазинах у Києві та Львові, а конфігурацію зібрати на інтерактивному екрані Tech Table і одразу побачити модель з іншою оббивкою.

Як порівнювати ціни

Коректно порівнювати лише дивани з однаковими розміром, механізмом і тканиною: різниця в одному параметрі суттєво змінює ціну. Перед покупкою варто виміряти не тільки місце в кімнаті, а й шлях занесення — двері, коридор, ліфт. І уточнити умови: розмір передоплати, термін виготовлення та гарантію. У Pufetto передоплата становить 30 %, а гарантія — 18 місяців.

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